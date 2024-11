Passend zur dunklen Jahreszeit und im Halloween Monat kommt mit A Quiet Place – The Road Ahead ein Horror-Abenteuer auf die Playstation 5. Wir haben das Spiel testen dürfen und haben uns so leise wie möglich verhalten – warum das so war erklären wir euch im folgenden Artikel.

Der Name in A Quiet Place – The Road Ahead ist Programm. Hier geht es darum so leise wie möglich vorzugehen, damit euch die bösen Kreaturen nicht entdecken und töten. Klingt einfacher gesagt als getan. Doch wir nehmen diese Herausforderung an. Und die Macher des Spiels haben dabei sogar noch ein Special draufgelegt, aber dazu später mehr. Horror-Fans kennen A Quiet Place sicherlich schon und haben die Filme bereits gesehen. Darauf basiert auch die Story des Spiels und die ist auch hollywoodreif inszeniert worden.

A Quiet Place bietet Nervenkitzel pur

Im Spiel schlüpfen wir in die virtuelle Haut von Alex die nicht nur ihren Partner sucht sondern auch noch schwanger ist. Außerdem hat die gute Frau mit Asthma zu kämpfen. Und dann rennen da auch noch böse Kreaturen herum die uns an die Wäsche wollen. Es ist definitiv nicht unser bester Tag. Bevor es aber zum ersten Mal zu einer Konfrontation mit dem Monster kommt erkunden wir erstmal die Ortschaften im Spiel und werden langsam herangeführt.

Man kann den Anfang des Spiels auch als Tutorial sehen und ihr lernt wie ihr reagieren bzw. wie ihr euch in den Situationen verhalten müsst. Außerdem haben wir im Spiel verschiedene Gegenständen die wir nutzen können oder besser gesagt nutzen müssen um weiterzukommen. Ihr solltet allerdings keine bockschweren Rätsel erwarten, darauf legt A Quiet Place – The Road Ahead keinen großen Wert. Die Rätsel sind logisch und mit ein bisschen Geschick auch schnell gelöst.

Die wichtigsten Utensilien im Spiel sind das Asthma-Spray und ein sogenanntes Phonometer. Mit diesem Werkzeug erkennt ihr wie laut ihr euch gerade bewegt. Und ihr solltet wirklich alles im Blick haben. Denn auf dem Boden gibt es Dosen, Holzsplitter oder andere Dinge die Krach machen. Auch Schleichen ist im Spiel eine sehr gute Option,. Wenn ihr also auf Teufel komm raus durch die Spielwelt rennt ist schnell Feierabend. Die Rücksetzpunkte sind aber jederzeit fair gesetzt und lassen euch nicht verzweifeln.

Jeder Schritt sollte bedacht sein

Jeder Schritt und wirklich jede Kleinigkeit sollte im Spiel beachtet werden. Türen und Schränke müssen behutsam und gaaaanz langsam geöffnet werden. Ihr müsst dafür ein besonderes Gefühl entwickeln und eure Sticks auf dem Gamepad ganz sanft bedienen. Das ist am Anfang echt eine Herausforderung geht aber schnell in Fleisch und Blut über. Lasst euch Zeit auch wenn ihr auf der Flucht seid. Entdeckt euch das Monster erfahrt ihr es nicht nur an eurem Herzschlag sondern auch an den Soundeffekten.

Kleine Quicktime-Events im Spiel sorgen für die nötige Abwechslung.Was aber viel spannender ist – das Spiel sorgt echt für Gänsehaut-Momente. Ihr fiebert richtig mit wenn sich das Monster nähert und hofft inständig darauf das euch nicht entdeckt. Sorgt mit Steinen oder Flaschen dafür das ihr die Kreatur ablenkt und nutzt die Gunst der Stunde um weiter voranzukommen. An manchen Stellen scheint es nicht weiter zu gehen, aber das ist nicht richtig. Denn es gibt in diesem Spiel immer einen Weg.

Noch mehr Nervenkitzel gefällig?

Wenn euch das Ganze noch nicht aufreibend genug ist dann haben die Macher des Spiels noch eine coole Extra-Option für euch. Denn nutzt ihr das Mikrofon am Gamepad werden Geräusche die ihr macht oder um euch herum ebenfalls registriert und sorgen für einen ganz besonderen Nervenkitzel. Also solltet ihr beim Spielen absolut still sein und keinen Laut von euch geben. Eine wahrlich schwierige Herausforderung die aber super umgesetzt worden ist.

Was übrigens auch noch zu erwähnen ist das A Quiet Place-The Road Ahead für 29,99 € für Playstation 5, Xbox Series X und PC erhältlich ist. Für die Spielzeit von ca. 4 bis 6 Stunden ist das absolut passend und eine gute Idee das sie es nicht zum einem Vollpreistitel herausgebracht haben. Daran könnten sich manch andere Entwickler gerne mal ein Beispiel nehmen.

Fazit:

In A Quiet Place – The Road Ahead ist es düster, spannend und unglaublich nervenaufreibend. Auch die Grafik und die gruseligen Soundeffekte sorgen für besondere Atmosphäre im Spiel. Nur schade das es keine deutsche Sprachausgabe gibt, aber das wollen wir mal nicht so kritisch sehen. Unserer Meinung ist A Quiet Place – The Road Ahead ein hervorragendes Horror-Abenteuer welches ihr euch unbedingt anschauen solltet. Aber denkt dran : Keinen Mucks von sich geben.