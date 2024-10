Marvel Super Heroes – Secret Wars – Battleworld – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Marvel Super Heroes – Secret Wars – Battleworld.

Erscheinungsdatum 01.08.2024 Zeichner Pat Olliffe Autor Tom DeFalco Format Softcover Seitenanzahl 104 Stories Marvel Super Heroes Secret Wars: Battleworld (2023) 1–4 Preis 13,00 €

Marvel Super Heroes Secret Wars war 1984 das erste große Superhelden-Crossover überhaupt und war wegweisend für die Art und Weise, wie wir solche Events heute kennen. Es ging darum, dass der sogenannte Beyonder Marvel-Helden und -Schurken auf eine Battleworld gebracht hat, auf der beide Seiten einen Krieg führen sollten, bei dem ein Großteil von ihnen ausgelöscht wird. Zwar ging das nicht ganz auf, trotzdem durfte man hier einige spannende Kämpfe erleben, die anders niemals möglich gewesen wären. Marvel Super Heroes – Secret Wars – Battleworld verfrachtet uns wieder auf diesen Planeten und erzählt von einer kleinen Geschichte, die zwischen den großen Schlachten passiert ist. Im Zentrum steht Spider-Man im Venom-Anzug, der einigen seiner größten Feinde und Helden (?) gegenübersteht. Ob sich dieser kleine Ausflug zurück zur Battleworld lohnt oder ob ihr dieses Spin-off getrost ignorieren könnt, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Spider-Man kehrt nach Battleworld zurück! Auf dem mysteriösen Planeten, den der mächtige Beyonder aus Bruchstücken erschaffen hat, schlüpft Spidey in sein neues, bedrohlich schwarzes Alien-Kostüm. Während Reed Richards und Captain America verzweifelt an einem Plan tüfteln, um die Helden sicher nach Hause zu bringen, wird Spider-Man in ein gefährliches Abenteuer hineingezogen, das alles verändert. Neue Gefahren lauern, alte Feinde tauchen auf – und Spidey muss sich in einer völlig frischen Geschichte beweisen, die an die klassische Serie anknüpft und geliebte Charaktere überraschend zurückbringt!

Marvel Super Heroes – Secret Wars – Battleworld ist keine lange Geschichte, das muss euch direkt zu Beginn klar sein. Mit seinen 104 Seiten und der Rückkehr in eine bekannte Schlacht kann man den Comic eher mit dem kürzlich erschienenen X-Men – Zukunft ist Vergangenheit – Doomsday vergleichen, der uns ebenfalls zurück in ein bekanntes Event geschickt hat, nur um es aus einer neuen Perspektive zu beleuchten. Battleworld schafft das jedoch nicht ganz, da wir zwar wieder in ein großes Event zurückkehren, die Geschichte am Ende jedoch fast komplett nichtig gemacht wird und alle sowieso wieder die Ereignisse vergessen. Als wirklich wichtig kann man diesen Comic also nicht bezeichnen.

Dafür ist Marvel Super Heroes – Secret Wars – Battleworld durch und durch ein gelungener Action-Comic, ohne eine großartige Geschichte, dafür mit tollen Kämpfen, die richtig viel Spaß machen und einen kleinen, aber feinen Sammelband bieten, den man sich vor allem als Fan von Secret Wars unbedingt holen sollte. Wenn Daredevil gegen Spider-Man kämpft und dann auch noch Zemo involviert ist, kann man nicht anders, als mitzufiebern und sich zu fragen, wie die Figuren wohl ihre Schwächen und Stärken ausspielen werden. Es kommt also stark auf eure Erwartungshaltung an und darauf, ob ihr auch Comics mögt, die nur durch Action und nicht durch ihre tiefgründige Geschichte oder Gesellschaftskritik überzeugen.

Zeichnung:

Die Zeichnungen von Pat Olliffe sind vor allem interessant und schaffen etwas, das nicht viele Künstler hinbekommen: Er erweckt die Atmosphäre und Panels des Originals zum Leben. Wenn man Marvel Super Heroes – Secret Wars – Battleworld liest, fühlt es sich an, als ob man wieder im Originalevent von 1984 wäre. Es ist gekonnt gelungen, die Zeichnungen von früher zu reproduzieren, ohne dabei altbacken oder langweilig zu wirken. Die Inszenierung mithilfe dieser fantastischen Linienführung lässt einen nostalgisch werden, und man möchte gerne mehr Ausflüge in diese Zeit unternehmen. Ein gelungener Stil, den ich gerne in solchen Rückkehrern öfter sehen möchte.

Fazit zu Marvel Super Heroes – Secret Wars – Battleworld:

Marvel Super Heroes – Secret Wars – Battleworld ist ein unterhaltsames Spin-off, das vor allem durch seine packenden Action-Szenen und nostalgische Atmosphäre überzeugt. Zwar bietet der Comic keine tiefgreifende oder revolutionäre Geschichte, aber er schafft es, Fans des Original-Events von 1984 zurück auf die Battleworld zu entführen und dabei einige spannende Kämpfe und altbekannte Charaktere in Szene zu setzen. Die Zeichnungen von Pat Olliffe fangen den Stil der klassischen Secret Wars-Ära perfekt ein und sorgen für ein nostalgisches Leseerlebnis, das vor allem langjährige Marvel-Fans ansprechen dürfte.

Wer auf der Suche nach einem tiefgründigen, komplexen Comic ist, wird hier vielleicht enttäuscht. Doch für alle, die eine kurzweilige, actionreiche Rückkehr zu einem der wichtigsten Events der Marvel-Geschichte erleben möchten, ist Battleworld eine lohnenswerte Lektüre. Der Comic punktet mit seiner Hommage an das Original und sorgt für gute Unterhaltung – ideal für Fans von Spider-Man und den Secret Wars.