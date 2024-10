Der unglaubliche Hulk 2 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Der unglaubliche Hulk 2.

Erscheinungsdatum 24.09.2024 Zeichner Danny Earls, Alberto Alburquerque, Nic Klein Autor Philip Kennedy Johnson Format Softcover Seitenanzahl 152 Stories Incredible Hulk (2023) 6–11, Material aus War is Hell (2019) 1 Preis 19,00 €

Der Hulk ist eine der interessantesten Figuren des Marvel-Kosmos. In den Comics des grünen Riesen passieren ständig große Veränderungen. Einmal ist der Hulk am Drücker, dann kann ihn Bruce wieder beherrschen, als nächstes verschmelzen sie zu einem schlauen Charakter und dann versuchen sie, sich wieder gegenseitig zu töten. Irgendwas ist doch immer los. Eins haben alle Comics mit Hulk aber immer gemeinsam: Sie sind alle fast schon genial und zeigen Bilder in ihren Panels, mit denen nur wenige andere Comics mithalten können.

Dieses Jahr ist eine neue Hulk-Reihe unter dem Gesamttitel Der unglaubliche Hulk gestartet, in welcher der Hulk sich das unmögliche Ziel gesetzt hat, Bruce ein für alle Mal loszuwerden, was seiner menschlichen Form natürlich gar nicht gefällt. Dadurch ist also wieder ein Kampf zwischen den beiden entbrannt, wer die Kontrolle haben wird. Vom ersten Sammelband war ich schon ziemlich begeistert. Ob aber auch Der unglaubliche Hulk 2 überzeugen kann oder ob der zweite Band schwächer ist, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Inhalt:

In der neuen packenden Serie mit dem unglaublichen Hulk prallen Monster-Horror und knallharte Gamma-Action aufeinander! Hulk reist durch das abgelegene amerikanische Hinterland, begleitet von der jungen Außenseiterin Charlie. Doch ihre Flucht wird zu einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel, als die mysteriöse Älteste gewaltige Monster auf sie hetzt, um durch Hulk die uralte Mutter des Schreckens zu erwecken. In Texas wartet jedoch eine weitere Gefahr: Ein alter Ghost Rider aus dem Zweiten Weltkrieg stellt sich ihnen in den Weg – und entfacht einen gnadenlosen Kampf ums Überleben!

Ich liebe den Ghost Rider – ich glaube, diesen Fakt habe ich bereits in einem anderen Comic erwähnt, weshalb es also zumindest niemanden wundern sollte, dass mir seine Anwesenheit in diesem Band besonders gut gefallen hat, auch wenn es eine neue Inkarnation aus dem Zweiten Weltkrieg war. Natürlich ist das aber nicht der einzige Grund, warum ich diesen Comic genauso gut wie seinen Vorgänger empfinde. Der unglaubliche Hulk 2 ist etwas actionreicher, ohne dabei an Horror zu verlieren oder den Kampf zwischen Bruce und Hulk aus den Augen zu verlieren. Sogar im Gegenteil – die wirklich krassen Actionsequenzen machen den Comic noch viel besser und runden das Gesamterlebnis noch einmal deutlich mehr ab.

Die erste Geschichte Geister der Rache überzeugt zwar mehr mit ihrer Action und dem Ghost Rider, dafür ist die zweite Geschichte Frozen Charlotte voller Tiefe und gibt dem grünen Monster noch eine zusätzliche Dimension, vor allem, da seine Beziehung mit Charlie noch etwas ausgebaut wird. Denn, obwohl der Hulk Bruce töten will, ist er noch kein Monster – zumindest seine neue Liebe zu Charlie hält ihn noch davon ab, komplett in den Wahnsinn zu verfallen. Damit beweist vor allem Charlie als Zusatz, dass der Hulk noch viel mehr Charaktertiefe hat, die durch den Twist am Ende hoffentlich in der Fortsetzung noch stärker ausgebaut wird. Der unglaubliche Hulk 2 ist wie sein Vorgänger ein meisterhafter Horror-Comic, mit der passenden Action und der nötigen Tiefe.

Zeichnungen:

Danny Earls, Alberto Alburquerque und Nic Klein beweisen mit ihren Künsten in Der unglaubliche Hulk 2, wie gekonnt sie Horror inszenieren können, ohne dabei die Action zu vernachlässigen oder an Dynamik zu verlieren. Vor allem die Actionsequenzen in Geister der Rache sind so genial inszeniert, dass mir mehrfach die Kinnlade runtergeklappt ist und ich wirklich überrascht war, wie geil Kämpfe mit dem Hulk und Ghost Rider aussehen können. Natürlich ist der Stil wie immer Geschmackssache, man kann aber nicht verneinen, wie sehr es gelingt, die Horroratmosphäre aus dem ersten Band aufrechtzuerhalten und Panels zu schaffen, die die volle Aufmerksamkeit der Leser verdient haben.

Fazit zu Der unglaubliche Hulk 2:

Der unglaubliche Hulk 2 setzt die spannende und packende Geschichte seines Vorgängers auf beeindruckende Weise fort. Mit einer gelungenen Mischung aus intensiver Action und düsterem Horror zieht der Comic den Leser in seinen Bann und bietet dabei noch mehr Charaktertiefe, besonders durch die Beziehung zwischen Hulk und Charlie. Die beiden Geschichten des Bandes, Geister der Rache und Frozen Charlotte, ergänzen sich perfekt, indem sie sowohl spektakuläre Kämpfe als auch emotionale Tiefe liefern.

Die Zeichnungen von Danny Earls, Alberto Alburquerque und Nic Klein fangen die brutale Dynamik und die bedrückende Atmosphäre hervorragend ein. Wer den ersten Band mochte, wird auch hier voll auf seine Kosten kommen. Der unglaubliche Hulk 2 ist ein weiteres Highlight im Hulk-Kosmos und zeigt, dass die Reihe noch viele spannende und fesselnde Momente zu bieten hat. Ein Muss für alle Fans von Hulk, Horror und mitreißender Action!