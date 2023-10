Sandberg Torch 5000 Powerbank im Test

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und es wird von Tag zu Tag früher dunkel. Da sollte man mit einer guten Taschenlampe ausgerüstet sein. Aus dem Hause Sandberg kommt die Sandberg Torch 5000 Powerbank Taschenlampe, die wie der Name schon vermuten lässt noch mehr als nur Licht mitbringt. Wir sagen euch was euch erwartet und ob sich der Kauf der Taschenlampe am Ende lohnt.

Die Sandberg Torch 5000 Powerbank Taschenlampe kann euch das Leben retten

Die Sandberg Torch 5000 Powerbank Taschenlampe ist ein perfekter Begleiter für die dunkle Jahreszeit und lässt sich auch gut für Expeditionen oder Camping nutzen. Denn im Notfall kann diese Taschenlampe ein echter Lebensretter sein. Hört sich ein wenig dramatisch an bringt es aber perfekt auf den Punkt. Jeder kann sich mal in einer verzwickten oder gefährlichen Lage befinden und vielleicht auf einer dunklen Straße mit dem Auto liegen geblieben sein. Dank dem hellen Licht und einer Warnblinkfunktion ist die Taschenlampe eventuell der Retter in der Not.

Außerdem bietet die Sandberg Torch 5000 Powerbank Taschenlampe einen USB-Anschluss an der Seite um euer Smartphone aufzuladen. Auch das kann in gewissen Situationen eine hilfreiche Option sein. So könnt ihr eure Liebsten anrufen oder Hilfe anfordern. Wenn es ganz hart kommt könnt ihr die Taschenlampe auch als Nothammer nutzen. Die Lampe ist mehr als robust und bringt ein Gewicht von 341 Gramm mit.

Viele Funktionen

Der Lichtpegel ist in fünf Stufen einstellbar. Ihr könnt wählen zwischen starken, mittleren oder leichten Lichtschein. Außerdem gibt es die Warnblinkfunktion und eine SOS Funktion. Die Sandberg Torch 5000 Powerbank Taschenlampe ist wassergeschützt und bringt 1200 Lumen mit. Da ist schon eine starke Leuchtkraft und hilft euch in der Dunkelheit. Laut den technischen Details soll es bis zu 500 Meter reichen. Wir können das bestätigen und haben die Lampe bereits mehrmals bei der abendlichen Gassi-Runde mit dem Hund genutzt.

Dank der langlebigen Lithium-Ion Batterie gibt es eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden. Die Batterie wird dabei mit 5000 mAh( 18.5 Wh angegeben. Wenn die Sandberg Torch 5000 Powerbank mal doch leer ist dann dauert es etwa 2,5 Stunden bis sie wieder voll einsatzbereit ist. Sandberg gibt außerdem eine fünf Jahres Garantie mit. Ist die Lampe voll aufgeladen könnt ihr bis zu zweimal ein Smartphone aufladen.

Ein echter Helfer in der Not und in der Dunkelheit

Die Sandberg Torch 5000 Powerbank Taschenlampe ist ein wirklicher Helfer in der Not und bringt auch in der dunkelsten Ecke Licht am Ende des Tunnels. Dank der vielen Optionen ist es schon mehr ein Survival Set als eine schnöde Taschenlampe. Die Lampe findet ihr auf der offiziellen Homepage ab 51,99 Euro.

Die technischen Details im Überblick: