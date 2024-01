AMVR Controller Gun Grip für PICO 4 im Test

AMVR hat uns wieder mit einem netten Gimmick für die PICO 4 VR-Brille ausgestattet. Mit den AMVR Controller Gun Grip gibt es einen Waffenaufsatz für eure Controller. Diese sollen bei Shooter-Games besonderen Realismus mitbringen. Ob das Ganze gut funktioniert und wie das Gefühl am Ende wirklich rüberkommt erklärt unser Testbericht.

Noch mehr Realismus durch die AMVR Controller Gun Grip

VR-Spiele bringen uns tief in die Spielewelten hinein und sorgen für einen besonderen Spielverlauf. Das Ganze soll durch gewisse Aufsätze für die Controller noch ein Ticken realistischer werden. AMVR hat deswegen den AMVR Controller Gun Grip veröffentlicht. Dieser Aufsatz für unsere Controller bringt das Gefühl einer echten Waffe mit. Natürlich nicht mit einer wirklich echten Waffe aber es soll zumindest so in der Hand liegen und uns noch tiefer in das Spiel eintauchen lassen.

AMVR hat noch weitere verschiedene Aufsätze für die PICO 4 VR-Brille am Start. So gibt es neben einen Tischtennisschläger auch noch Boxhandschuhe.. Das alles werden wir im Rahmen unserer Partnerschaft auch noch unter die Lupe nehmen. Wir machen uns nun aber erstmal ans Auspacken der AMVR Controller Gun Grip und sind dort schon positiv überrascht. Die eigentlich selbsterklärende Anleitung gibt es direkt beim Öffnen des Kartons auf der Vorderseite. Da kann man wirklich nichts verkehrt machen.

Sofort einsatzbereit

Mit einem kurzen Klick werden die Aufsätze in die Controller gelegt und sind sofort einsatzbereit. Beim ersten Mal in die Hand nehmen merken wir gleich das Gefühl eine Waffe in der Hand zu haben. Das bringt im Spielverlauf ein immersives und lebensechtes Erlebnis mit und sorgt somit auch gleichzeitig für mehr Realismus. Das Zubehör ist perfekt für die PICO 4 konzipiert und lässt sich problemlos einrichten. Auch das geringe Gewicht ist ein Pluspunkt wenn es mal längere Gaming-Sessions gibt.

Haptisches Feedback dank Vibrationsmotor

Der eingebaute Vibrationsmotor bietet uns dazu noch haptisches Feedback, welches das Realismus Gefühl weiter nach oben schnellen lässt. Habt ihr die Einrichtung abgeschlossen und die Waffen in der Hand kann es dann auch schon losgehen. Wir haben uns das VR-Spiel Pistol Whip angeschaut. Dieses Spiel ist perfekt zum Ausprobieren für die AMVR Controller Gun Grip. Schon nach wenigen Minuten wird klar: Es ist wirklich ein komplett anderes Spielgefühl wenn man dieses Spiel mit einer „echten“ Waffe spielt und bringt noch mehr Spaß.

Auch andere Ego-Shooter sind natürlich möglich und machen ebenfalls Laune. Allerdings solltet ihr aber auch wirklich Spiele nutzen indem auch Waffen benutzt werden, ansonsten ist es dann doch ein wenig verwirrend. Aber das erklärt sich eigentlich von selbst. Ihr solltet natürlich mit diesen Aufsätzen keine Fitnessspiele spielen. Die AMVR Controller Gun Grip findet ihr auf der offiziellen Website für knapp 30 US-Dollar.

Fazit

Die AMVR Controller Gun Grip sind ein sinnvolles Zubehör welches für ein immersives Spielgefühl sorgt. Dank des eingebauten Vibrationsmotor gibt es auch haptisches Feedback, welches wirklich gut umgesetzt worden ist. Das leichte Gewicht der Aufsätze sorgen auch bei längeren Gaming-Sessions für keinerlei Probleme. AMVR überzeugt mit einem coolen Gimmick für die PICO 4 und macht diese Aufsätze zu einem sinnvollen Zubehör für VR-Zocker.