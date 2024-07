WiiM Mini im Test

Der WiiM Mini sieht aus wie ein kleiner Eishockey-Puck aber bringt eine Menge von Funktionen mit. Wir haben uns das kompakte Audio-Streaming-Zubehör genauer angeschaut und getestet. Was es kann und warum er für einige ein unverzichtbarer Helfer sein könnte, erklären wir euch in den nächsten Zeilen.

Zunächst stellt ihr euch sicherlich die Frage: Was ist der WiiM Mini überhaupt. Gleich vorweg: Es hat nix mit einer ehemaligen Nintendo Konsole zu tun. Der WiiM Mini ist ein kompaktes Audio-Streaming-Zubehör, das darauf abzielt, ältere Audiogeräte in das moderne Zeitalter des kabellosen Streamings zu überführen. So bietet es die Möglichkeit, Musik von verschiedenen Streaming-Diensten und lokalen Quellen zu streamen. So kann ein ältere Musikanlage quasi wiederbelebt werden und wird in ein drahtloses Audiosystem verwandelt.

Der WiiM Mini ist, wie der Name schon vermuten lässt, sehr klein und kompakt. Mit seinen Abmessungen von ca. 6 x 6 x 2 cm passt er sich den Gegebenheiten an und nimmt kaum Platz in Anspruch. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Kunstoff und kommt trotz der Schlichtheit wertig daher. Er ist robust und kann auch einen kleinen Fall aus dem Regal problemlos überstehen. An der Vorderseite befindet sich eine LED-Anzeige, die den Betriebsstatus anzeigt. Hinten findet ihr die Anschlüsse für die Stromversorgung (USB-C) , den 3,5 mm Audioausgang und einen Reset-Knopf.

Die Einrichtung des WiiM Mini ist kinderleicht und völlig unkompliziert. Nachdem ihr euch mit einer Stromquelle verbunden habt erfolgt die weitere Konfiguration ganz einfach über die WiiM Hone App, die sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist. Schritt für Schritt geht es durch den Einrichtungsprozess, der die Verbindung mit dem WLAN-Netzwerk und die Auswahl der gewünschten Streaming-Dienste umfasst. So könnt ihr euch mit Spotify Connect, Amazon Music oder Deezer verbinden. Auch Internet-Radio ist problemlos möglich. Als Audioformate sind MP3, AAC, WAV, FLAC und ALAC abspielbar.

Doch der WiiM Mini verfügt über weitere spannende Funktionen. So gibt es die Funktion Multiroom Audio, wobei ihr die Möglichkeit habt mehrere WiiM Mini Geräte in verschiedenen Räumen zu verbinden. Dank der Alexa und Google Assistent Unterstützung ist auch eine Sprachsteuerung möglich. Außerdem könnt ihr den EQ-Einstellungen den optimalen Klang für euch einstellen.

Da wir gerade beim Klang sind – die Klangqualität des WiiM Mini ist beeindruckend. Dank der Unterstützung der verschiedenen Audioformate wird die Musik detailreich und klar wiedergegeben. Der 3,5 mm Audioausgang liefert ein sauberes Signal, das kaum hörbare Verzerrungen aufweist. So kann der WiiM Mini in Verbindung mit hochwertigen Lautsprechern eine erstaunliche Klangperformance erzielen.

Der WiiM Mini bietet ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und ist bereits ab knapp 100 Euro im Fachhandel * zu finden. Eine wirklich lohnenswerte Investition für Musikliebhaber, die ihre vorhandenen Audiogeräte aufrüsten möchten und ihnen somit wieder modernes Leben einhauchen wollen.

Fazit

Der WiiM Mini ist eine ausgezeichnete Wahl für alle, die ihre alten Audiogeräte in ein modernes, kabelloses Audiosystem verwandeln möchten. Mit seiner einfachen Einrichtung, der umfassenden Unterstützung von Streaming-Diensten und seiner beeindruckenden Klangqualität übertrifft er viele Erwartungen in seiner Preisklasse. Die kompakte Bauweise und die benutzerfreundliche App runden das Gesamtpaket ab und machen den WiiM Mini zu einem empfehlenswerten Zubehör für jeden Musikliebhaber.

*Mit einem Kauf über den Link erhalten wir eine kleine Provision – vielen Dank dafür.