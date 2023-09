Welche Beleuchtung braucht ein Zockerzimmer ?

Ein Zockerzimmer soll auffallen und beim Besitzer und auch beim Besucher leuchtende Augen hinterlassen. Dabei spielt nicht nur die Dekoration eine große Rolle sondern auch die Beleuchtung eures Zockerzimmers. Und hier ist die Auswahl echt riesig geworden. Führende Anbieter wie Nanoleaf bietet unterschiedliche Möglichkeiten an, die wir bei uns auch schon unter die Lupe nehmen durften. Mittlerweile gibt es auch viele weitere Anbieter die eher im niedrigen Preissegment ihre Produkte anbieten. Dafür leidet darunter aber oft auch die Qualität.

Ein gewisser Kick

Auf Instagram teilen mittlerweile viele Influencer ihre Zockerzimmer und überbieten sich gegenseitig. Es wird immer größer, heller und wahnsinniger. Doch Beleuchtungen sorgen halt immer für einen gewissen Kick und setzen so auch die Dekoration besonders in Szene. Beliebt sind neben den bekannten LED-Streifen hinter dem Fernseher oder Schrank auch LED-Paneele die nach Belieben zusammengestellt werden können und so immer ein einzigartiges Design bilden. Wer richtig viel Geld investiert kann sich auch seinen kompletten Gamertag nutzen.

Hintergrund-Beleuchtungen lassen sich perfekt hinter dem TV oder dem Monitor platzieren und sorgen so für eine besondere Atmosphäre im Zockerzimmer. Aber auch Wände und Decken sind hervorragende Stellen um LED-Paneele zu verwenden. Mittlerweile bieten diese bis zu 16,7 Millionen Farben an. Unzählige Szenen sorgen für einen unterschiedlichen Farbverlauf und bringen immer wieder neue Kreationen hervor. Meistens werden diese einfach via App oder einen kleinen Fernbedienung gesteuert.

Beleuchtung in aller Munde

Auch Tastaturen, Headsets oder Mauspads haben mittlerweile eine LED Beleuchtung die sich ganz nach den persönlichen Wünschen einstellen lassen. Auch wir selbst nutzen ein Headset-Ständer oder ein Mauspad mit diverser Beleuchtung und möchten es nicht mehr missen. Auch sehr im Trend sind beleuchtete Logos. So könnt ihr bei unterschiedlichen Händlern Playstation, Nintendo oder Xbox Logos kaufen die bei Dunkelheit mit tollen Lichteffekten glänzen.

Kaum ein Zockerzimmer kommt ohne LED-Beleuchtung aus und präsentiert sich besonders auf Social Media mit den unterschiedlichen coolen Effekten. Auch wir selbst wollen nicht mehr drauf verzichten und überlegen uns schon weitere LED-Stripes für unseren Schrank zu holen. Doch irgendwann solltet ihr auch ein Ende finden sonst bekommt ihr noch einen Farbenflash.