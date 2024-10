Die besten Brettspiele für eine unvergessliche Halloween-Nacht

Halloween bedeutet für viele Menschen eine besondere Mischung aus Spaß, Nostalgie und leichtem Grusel. Es ist eine Zeit, in der man in fantasievolle Kostüme schlüpfen, sich in schaurige Geschichten vertiefen und die dunklere Seite der Jahreszeit feiern kann. Haben Sie schon Pläne für den Halloween-Abend? Nutzen Sie die Gelegenheit und laden Sie Freunde und Familie ein – neben leckeren Essen und Kostümen gibt es bei Ihnen bestimmt auch passende Brettspiele auf dem Tisch! Falls Sie noch Anregungen brauchen, empfehlen wir Ihnen gerne einige Spiele, thematisch passend, zu Halloween.

Geisterjagd – Action im Dunkeln

Jonny Skeletti hat viele Fans. Das Skelett bringt seit über 10 Jahren Schwung ins Kinderzimmer. Licht aus, Jonny an und schon projiziert der Kopf Geister an die Zimmerwände – diese müssen so schnell wie möglich eingefangen werden. Wer erwischt am meisten Gespenster bei der Geisterjagd? Ein absolut un-gruseliges aber dafür umso lustigeres und schnelles Spiel im Dunkeln.

i Kinderleichtes Actionspiel im Dunkeln mit Lichtpistole von HUCH! und Megableu | ab 6 Jahren für mindestens eine Person | Spielzeit 15 min. | UVP 34,99 EUR | im Handel verfügbar.

Fabulus Elexus – Wer mischt das beste Zauberelixier?

Bist du bereit für das größte Zauberer-Turnier zur Herstellung von Zauberelixieren? Vermische die passenden Zutaten in deinem Kessel zusammen, um visuell spektakuläre Elixiere herzustellen. Muss ich Alraunenöl oder Einhornblut mit der getrockneten Schlange mischen? Mini-Explosionen, Schäume, hypnotische Flüssigkeit, Lavalampen … all das und mehr steht auf der Tagesordnung der angehenden und amtierenden Zauberer.

i Magisches Experimentierspiel von Dujardin Création | ausgezeichnet mit dem TOY AWARD 2022 | ab 8 Jahren ab 1 Person | UVP: 34,99 EUR | im Handel verfügbar.

Hellton Palace – Willkommen im Hotel der Untoten

Wenn die höllischen Gäste mit dem Service unzufrieden sind, verwüsten sie schon gerne mal ihr Zimmer. Und wenn sie zufrieden sind … nun, dann ist ein verwüstetes Zimmer noch das geringste Übel. Während dein ehrenwertes Haus Stück für Stück in Schutt und Asche gelegt wird, musst du clever und hinterhältig agieren, um das Unkontrollierbare zu kontrollieren. Nutze dein Personal als Verstärkung … und drücke die Daumen, dass das konkurrierende Hotel zusammenbricht, bevor deines es tut! In Hellton Palace gewinnt, wer nicht verliert!

i Anspruchsvolles 2-Personen-Spiel von Jean-Baptiste Pigneur | ab 10 Jahren für 2 Spielende | Spielzeit 30 – 45 min. | UVP: 26,99 EUR | im Handel verfügbar.

Open Season – Sammelt und ordnet eure Trophäen

Irgendwann hattest du es satt: Ständig diese Horden an hochmütigen Helden dabei zu beobachten, wie sie wieder und wieder deinen mit Geschmack und Hingabe dekorierten Kerker plünderten. Also hast du dich in deine beste Robe geworfen und damit begonnen, deine Trophäenkammer um die fachgerecht von den Schultern getrennten und sorgfältig präparierten Köpfe dieser lästigen Eindringlinge zu erweitern.

i Strategisches Kartenspiel von Amélie Assié und Romain Lisciandro | ab 10 Jahren für 2 – 4 Spielende | Spielzeit 15 min. | UVP: 32,99 EUR | im Handel verfügbar.