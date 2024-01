AMVR Atmosphere Light Charging VR Stand im Test

Der AMVR Atmosphere Light Charging VR Stand verspricht nicht nur eine praktische Aufbewahrungslösung für Virtual-Reality-Brillen wie Quest 3, Quest Pro, Quest 2 und Pico 4, sondern auch eine einzigartige Atmosphärenbeleuchtung. In diesem Testbericht werden wir die Funktionalität, das Design und die Gesamtleistung dieses Produkts bewerten.

Der AMVR Atmosphere Light Charging VR Stand überzeugt durch Robustheit

Der AMVR Atmosphere Light Charging VR Stand ist aus stabilen Kunststoff gefertigt und präsentiert sich in einem modernen und ansprechenden Design. Die matte Oberfläche verleiht dem Stand eine edle Optik. Die Verarbeitung ist sauber, und die Konstruktion wirkt stabil und robust. Der Stand verfügt über eine integrierte RGB-Beleuchtung, die für eine angenehme Atmosphäre und für ein tolles Ambiente auf dem Schreibtisch oder Regal sorgt. Mit einem simplen Knopfdruck wählen wir dabei die passende Beleuchtung und den Farbwechsel aus. Insgesamt verfügt der VR-Stand über fünf verschiedene Beleuchtungs-Modis.

Aufbau ist kinderleicht

Der AMVR Atmosphere Light Charing VR Stand ist schnell aufgebaut und selbsterklärend. Insgesamt fünf Teile aus Kunststoff müssen einfach nur zusammengesteckt werden damit der VR-Stand bereit ist. Der rutschfeste Sockel sorgt für einen sicheren Stand. Auch die Ablageflächen und anderen Bauteile sind stabil und sorgen für einen sicheren Halt der VR-Brille. Im Karton befinden sich außerdem noch ein 50 cm langes Aufladekabel für die VR-Brille und ein 150 cm langes Kabel für die Stromzufuhr. Ein Stecker ist nicht dabei, denn sollte aber heutzutage jeder Haushalt in der Schublade liegen haben.

Sichere Aufbewahrung für mehrere VR-Brillen

Die Hauptfunktion des AMVR VR Stands besteht darin, die VR-Brille sicher aufzubewahren und gleichzeitig aufzuladen. Der Stand bietet Platz für die verschiedene VR-Brillen (Quest 3, Quest Pro, Quest 2 und Pico 4) und ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Entnehmen der Brille. Die Ladevorrichtung ist effizient und lädt die Brille zügig auf. Wir haben also alles an einem Ort und müssen nicht extra die VR-Brille an einem anderen Ort bzw. Steckdose aufladen.

Der VR-Stand ist ein optischer Hingucker auf eurem Schreibtisch und bringt Sicherheit für Brille und Controller mit. Die Verarbeitung der einzelnen Teile ist gelungen und absolut ausreichend. Natürlich könnt ihr eure VR-Brille auch einfach ins Regal legen , doch mit diesem VR-Stand sieht es einfach viel cooler aus und bringt noch mehr Flair in euer Zockerzimmer. Ein bisschen schade ist es das der Knopf für die Beleuchtung im hinteren Bereich gesetzt worden ist. Je nachdem wo ihr den VR-Stand aufstellt ist es etwas schwierig an den Knopf heranzukommen.

Fazit

Der AMVR Atmosphere Light Charging VR Stand bietet eine gelungene Kombination aus Funktionalität und Ästhetik. Die hochwertige Verarbeitung, die praktische Aufbewahrungslösung und die stimmungsvolle Atmosphärenbeleuchtung machen ihn zu einer empfehlenswerten Ergänzung für Besitzer von VR-Brillen wie Quest 3, Quest Pro, Quest 2 und Pico 4. Insgesamt ein gelungenes Produkt für VR-Enthusiasten.