Edifier R1280T Lautsprecher im Test

Aus dem Hause Edifier haben wir wieder ein paar neue Lautsprecher zum Testen bekommen. Diesmal handelt es sich um die Edifier R1280T Lautsprecher die ein beliebtes Modell im Bereich der Aktivlautsprecher sind. Wir finden in diesem Testbericht heraus was ihr von den Lautsprechern erwarten könnt und welche positiven aber auch negativen Aspekte es gibt.

Qualit√§t wird im Hause Edifier immer gro√ü geschrieben. Das merkt man auch bei den Edifier R1280T Lautsprechern sofort. Nach dem Auspacken stellen wir fest das die Boxen in einem klassischen, eleganten Design gehalten sind und sich eurer Einrichtung gut anpassen. Da die Geh√§use aus Holz gefertigt sind sorgen sie √ľberall f√ľr einen Blickfang. Die Vinyl-Oberfl√§che in Holzoptik sorgt f√ľr einen hochwertigen Eindruck und lassen die Lautsprecher edel aussehen. Die Lautsprechergitter k√∂nnen nach Wunsch einfach entfernt werden und so habt ihr die Wahl zwischen einem dezenten oder einem technikbetonteren Look.

Da die Edifier R1280T Lautsprecher kompakt gehalten sind finden sie √ľberall problemlos einen Platz, sind aber dennoch gro√ü genug um sie als Hauptlautsprecher zu nutzen,. Die Ma√üe sind 146 mm in der Breite, 234 mm in der H√∂he und 196 mm in der Tiefe. Auf der R√ľckseite findet ihr die Anschl√ľsse die alle gut erreichbar sind und einfach zu handhaben sind. Lautst√§rke, Bass und H√∂hen stellt ihr an den Seite der rechten Box ein.

1 of 4

Bei den Anschlussmöglichkeiten gibt es vielseitige Optionen. So gibt es zwei RCA-Eingänge, die den Anschluss von zwei verschiedenen Audioquellen gleichzeitig ermöglichen. So könnt ihr gleichzeitig euren PC und ein Plattenspieler anschließen. Die Eingänge sind simultan aktiv und somit ist ein Umschalten nicht erforderlich. Im Lieferumfang sind auch die passenden Kabel dabei.

Auch eine Fernbedienung wird mitgeliefert, die allerdings nicht wirkliche Funktionen bietet und nur die Lautst√§rkeregelung sowie die Stummschaltung regelt. Da h√§tte man auch weitere M√∂glichkeiten integrieren k√∂nnen und wir denken das die Fernbedienung nicht wirklich sinnvoll ist. Die H√∂hen und B√§sse k√∂nnt ihr damit nicht einstellen und ihr m√ľsst somit die Regler an der Seite des rechten Lautsprechers nutzen.

Was ebenfalls nicht m√∂glich klappt ist eine Bluetooth-Verbindung mit anderen Ger√§ten. Das ist ein wenig schade, weil mittlerweile fast jeder Lautsprecher diese Funktion bietet. Bei der Klangqualit√§t machen die Edifier R1280T Lautsprecher aber eine richtige gute Figur und sind f√ľr ihre Preisklasse absolut bemerkenswert. Sie bieten eine Leistung von 42 Watt RMS und haben einen 4 Zoll Tieft√∂ner der mit einem 13 mm Seidenkalotten-Hocht√∂ner ausgestattet ist. Wie schon oben erw√§hnt sind die Lautsprecher auch als Hauptlautsprecher im Wohnzimmer eine absolute Alternative.

Der Klang ist ausgewogen und klar und bietet eine gute Mischung aus Mitten und H√∂hen. Dabei ist der Bass auch √ľberraschend kr√§ftig und pr√§zise, ohne dabei dominant zu sein. Auch Verzerrungen haben wir in unserem Test nicht wahrgenommen. Besonders f√ľr Musikliebhaber die einen neutralen und klaren Klang sch√§tzen, sind die Edifier R1280T Lautsprecher eine super Wahl. Auch in h√∂heren Lautst√§rken gibt es einen stabilen und klaren Klang.

Die Edifier R1280T Lautsprecher bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verh√§ltnis und sind bei Amazon * schon f√ľr unter 85 Euro zu haben. Das ist f√ľr solche Lautsprecher wirklich ein attraktiver Preis und ist in dieser Klasse selten zu finden. Schaut euch auch gerne unseren anderen Edifier Testberichte an.

Fazit

Die Edifier R1280T Lautsprecher sind eine ausgezeichnete Wahl f√ľr alle, die nach hochwertigen Aktivlautsprechern zu einem vern√ľnftigen Preis suchen. Sie √ľberzeugen durch ihr klassisches Design, die vielseitigen Anschlussm√∂glichkeiten und die beeindruckende Klangqualit√§t.

Besonders hervorzuheben ist das gute Preis-Leistungs-Verh√§ltnis, das diese Lautsprecher zu einer attraktiven Option f√ľr Musikliebhaber und Gelegenheitsh√∂rer gleicherma√üen macht. Die Vorteile √ľberwiegen auch wenn es schade ist das die Fernbedienung so wenig Funktionen bietet und es keine Bluetooth Unterst√ľtzung gibt.

*mit einem Kauf √ľber den Link unterst√ľtzt ihr uns mit einer kleinen Provision – vielen Dank daf√ľr.