RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe erscheint am 1. November

Atari, einer der kultigsten Hersteller interaktiver Unterhaltung, kündigt heute an, dass RollerCoaster Tycoon Adventures eine Deluxe-Version erhält und am 1. November erstmals für Xbox- und PlayStation-Konsolen erscheint. Die aktualisierte Version wird für Nintendo Switch neu veröffentlicht. Physische Versionen des erweiterten Spiels kommen außerdem am 3. November weltweit in den Handel.

Neue Fahrgeschäfte und Attraktionen

Als offizielles Update, das Ataris beliebte Freizeitpark-Simulation für die Konsole erweitert, bringt RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe 80 neue Fahrgeschäfte und Attraktionen mit. Inklusive einiger neuer saisonaler Fahrgeschäfte erhöht sich die Gesamtzahl auf beeindruckende 200! Eine neu gestaltete Benutzeroberfläche, die für die Verwendung mit Controllern auf modernen Konsolen optimiert wurde, ermöglicht eine nahtlose Entwicklung des Themenparks und macht ihn zu einem Vergnügen für alle Altersgruppen. Mit dem verbesserten, intuitiven Coaster Builder lassen sich wilde Achterbahnen erschaffen.

RollerCoaster Tycoon Deluxe bietet zugänglichere Version

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe ist eine zugänglichere Version des erfolgreichen Freizeitpark-Builders. Spieler entwerfen Parks, passen Fahrgeschäfte an, konfigurieren Attraktionen und pflegen wunderschöne Landschaften. Drei Spielmodi fordern Spieler heraus, ihre Kreativität zu entfesseln und ihre Management-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen: Der Abenteuer-Modus, Szenario-Modus und der offene Sandbox-Modus versprechen zahlreiche Spielstunden. Spieler können sich auf viele Verbesserungen wie die neu gestaltete, optimierte Benutzeroberfläche und andere Leistungsverbesserungen freuen.

„Rollercoaster Tycoon ist eine der liebenswertesten Videospiel-Franchises aller Zeiten. In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten haben Millionen von Menschen einen RCT-Titel gespielt”, so Wade Rosen, Chairman und CEO von Atari. „Wir freuen uns sehr, den Fans diese aktualisierte Deluxe-Version von Rollercoaster Tycoon Adventures auf Konsole und PC zu präsentieren.”

Features:

Aktualisierte und optimierte Version von Ataris Verkaufsschlager RollerCoaster Tycoon Adventures.

Drei Spielmodi für Abwechslung und Wiederspielbarkeit: Sandbox, Abenteuer und Szenarien.

Entspanntes Gameplay und vereinfachte Mechanik machen das Spiel zu einem Vergnügen für alle Altersgruppen.

Über 80 neue Fahrgeschäfte und Attraktionen, sieben Arten von Achterbahnen, neue Anpassungsoptionen und saisonale Themenfahrten bringen die Gesamtzahl auf 200 Attraktionen.

Leicht bedienbarer Baukasten, mit dem sich windende, drehende, wirbelnde Achterbahnen bauen lassen.

Anpassung des Geländes mit vier separaten Umgebungen: Alpine Gebirge, Wüstenschluchten, Dschungeltropen und Mondlandschaft.

Die Nutzung mit modernen Konsolen-Controllern wurde für ein flüssiges und unterhaltsames Simulationserlebnis vollständig optimiert.

Wege und Blumenbeete lassen sich bis ins kleinste Detail gestalten, und dem Park können Sträucher, Bäume, Laub und Wasserelemente hinzugefügt werden.

Mit einem umfangreichen Farbrad lassen sich alle Fahrgeschäfte, Achterbahnen, Geschäfte und Restaurants farblich aufeinander abstimmen.

Seit 1999 bei Millionen Menschen beliebt

Das RollerCoaster Tycoon–Franchise wurde 1999 erstmals von seinem Schöpfer Chris Sawyer vorgestellt und erfreut sich seither großer Beliebtheit bei Millionen von Menschen weltweit. RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe bringt das Spiel zum ersten Mal auf die nächste Generation von Xbox- und PlayStation-Konsolen, nachdem es bereits für PC, Mobilgeräte und Nintendo Switch erhältlich ist.

RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe wird von Graphite Lab und Nvizzio Creations entwickelt und von Atari veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 1. November 2023 für PlayStation 4 & 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S. Physische Ausgaben kommen am 3. November weltweit in die Läden.

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite.

Um zum Thema Atari und Retro-Popkultur stets auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Fans auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, treten auf Discord der Community bei und schreiben sich auf www.atari.club beim Atari Club ein.