Brettspiele, die den Zauber des Herbstes einfangen

Brettspiele mit herbstlichen Themen fangen die gemütliche und stimmungsvolle Atmosphäre dieser Jahreszeit wunderbar ein. Oft wird das Thema über die Natur, das Wetter oder die bunten Farben im Herbst transportiert. Holen Sie sich saisonalen Spielspaß, trotzen Sie dem Regenwetter und erkunden Sie unsere aktuellen Empfehlungen:

Umbrella – Sliding in the rain

New York, Regenwetter: Die Straßen sind deine Bühne und die vielen Personen mit ihren Regenschirmen deine Darsteller. Von oben sieht es aus, als würden sie einen Tanz aufführen. Kannst du sie in die richtige Formation bringen? Dieses strategisch angehauchte Familienspiel kombiniert geschickt Logik, Taktik und schult das räumliche Vorstellungsvermögen.

i Familienspiel mit Schiebemechanismus von Flavien Dauphin und Benoit Turpin | ab 8 Jahren für 1 – 4 Spielende | Spielzeit 30 min. | UVP: 32,99 EUR | ab Oktober im Handel verfügbar.

Kites – Drachensteigen mit Zeitdruck

Der Wind weht und ihr wollt Drachen steigen lassen! Im schnellen, kooperativen Spiel „Kites“ arbeiten alle Spieler zusammen, um ihre Drachen – durch farbige Sanduhren dargestellt – in der Luft zu halten. Reihum werden Karten ausgespielt. Nur mit den richtigen Karten können die entsprechenden Sanduhren gedreht werden. Die Spieler müssen dabei viel miteinander sprechen und alle Sanduhren im Blick behalten, damit sie nicht ablaufen. Aber Achtung: Manche Uhren sind schneller leer als andere! Erst wenn alle Karten gespielt wurden, hat die Gruppe gewonnen.

i Kooperatives Familienspiel von Kevin Hamano | ab 8 Jahren für 2 – 6 Spielende | Spielzeit 10 min. |UVP: 22,99 EUR | im Handel verfügbar.

Schätze des Waldes – Pilze-Zocken im Wald

Der Herbst ist da, die Wälder sind vom Regen getränkt und die Pilze sprießen! Du bist bereit, mit deinen Freunden eure Lieblingspilz-Plätze aufzusuchen und mit vollen Körben zurückzukommen. Aber Vorsicht! Auch andere haben eure geheimen Plätze gefunden! In diesem Spiel für die ganze Familie geht es um geschicktes Sammeln und darum, herauszufinden, welche Pilze am meisten wert sind. Nur so könnt ihr die richtige Auswahl treffen und am Ende die höchste Wertung für euren Ausflug in die Pilze bekommen.

i Familienspiel von Eli Thomas Wolf | ab 8 Jahren für 2 – 5 Spielende | Spielzeit 20 min. | UVP: 24,99 EUR | im Handel verfügbar.