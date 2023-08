Backforce V Plus Gamingstuhl im Test

Unsere Partner von Backforce hat uns wieder mit einem neuen Gamingstuhl ausgestattet. Dabei handelt es sich diesmal um den Backforce V Plus. Dieser ist eine Erweiterung zum normalen Backforce V (hier bei uns im Test). Die Plus Variante soll dabei ein paar Extras mehr bieten, die wir uns natürlich mal genauer angeschaut haben,

Backforce zählt den zu den erfahrensten Unternehmen in Sachen Büro- und Gamingstühle und ist eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmBH. Wir durften schon mehrere Backforce Gamingstühle testen und freuen uns nun natürlich über den neuen Backforce V Plus. Doch was sind die ganzen Extras die das Plus ausmachen? Zusätzlich erhält diese Variante gepolsterte 4D Armlehnen, eine horizontal und vertikal einstellbare Lordosenstütze und eine Einstellmöglichkeit der Sitztiefe oder Neigung. Das sind alles Funktionen die es beim normalen Backforce V nicht gibt. Auch die beliebte LED Lampe auf der Rückseite feiert ein Comeback.

BACKFORCE VERPACKT MIT VIEL LIEBE

Unser Postbote wusste schon vorher was wir da wieder zum Testen bekommen und hat das schwere Paket direkt unten im Flur stehen gelassen. Der Stuhl ist natürlich nicht komplett zusammengebaut sondern wird ihn einem stabilen Karton geliefert. Dort warten alle Einzelteile, schick in Plastik verpackt, auf uns. Die Materialen sind geschützt eingepackt und sollten so euch eventuelle Erschütterungen aushalten. Es könnte ja sein das jemand mit dem schweren Karton die Treppe runterfällt. Nein – wir konnten uns gerade noch festhalten ;). Die verschiedenen Teile wie Sitzfläche, Rollen usw. sind separat verpackt und wir haben sie erstmal alle in unserem Zimmer verteilt.

Die Bedienungsanleitung ist schön groß gehalten und man braucht keine Lupe um irgendwas zu erkennen. Die Bilder erklären jeden Arbeitsschritt. Auch wenn man zwei linke Hände hat sollte der Backforce V Plus problemlos zusammengebaut werden können. Jeder Schritt erklärt sich dabei eigentlich von selbst. Am Gewicht der Einzelteile wird schnell klar das Backforce wieder hohen Wert auf das Material bzw. auf die Qualität gelegt hat. Ein bisschen Kraft müsst ihr also doch anwenden und ihr solltet zur Hilfe eine helfende Hand dabei haben.

HOCHWERTIGE QUALITÄT

Die Rückenlehne des Backforce V Plus bringt eine V-Form mit sich. Deswegen auch der Name, was aber nun auch nicht wirklich überraschend ist da bereits der Vorgänger so ausgestattet war. Die V-Form der Rückenlehne soll dabei für ein besondere ergonomische Form sorgen. Wir haben den Stuhl in schwarzer Optik bekommen. Der Stoff ist wertig gestaltet und robust wie man das von Backforce erwarten kann. Das ist nicht billig gestickt oder zusammengenäht sondern hochwertig verarbeitet. Die Patches an der Rückenlehne könnt ihr natürlich ebenfalls personalisieren.

Alle V-Modelle von Backforce haben auch neue Farben bekommen. So gibt es die Stühle in den Farbkombinationen schwarz/grün, schwarz/violett, schwarz/blau, schwarz/weiss und schwarz/rot. Dabei steht Schwarz immer im Vordergrund. Wer mag kann sich auch diesmal wieder spezielle Versionen des Stuhls erstellen lassen. Dabei kommen zum Beispiel Fans von Eintracht Spandau auf ihre Kosten. Für diese Edition müsst ihr allerdings einen Aufpreis von 50 Euro bezahlen, wobei ihr dann auf eine Gesamtsumme von 549 € kommt.

Wir haben noch mal die Veränderungen der V Plus Version für euch im Überblick:

4D Armlehnen

Polsterung der Armlehnen

Lordosenstütze Horizontal und vertikal

komplette einstellbare Synchronmechanik statt Synchronautomat

Sitztiefenverstellung

Sitzneigeverstellung