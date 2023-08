EA SPORTS Madden NFL 24 weltweit veröffentlicht

Kurz vor der neuen Football-Saison hat Electronic Arts heute weltweit EA SPORTS Madden NFL 24 veröffentlicht. Die Innovationen im gesamten Spiel lassen Fans noch tiefer in die authentische National Football League (NFL)-Erfahrung eintauchen. Die Kontrolle und der Realismus wurden durch Gameplay-Neuerungen im gesamten Spiel auf Sony PlayStation 5 und Microsoft Xbox Series X|S verbessert, was es Fans ermöglicht, ein NFL-Superstar werden und ihr Können auf die Probe stellen. Außerdem können Fans auf PS5, Xbox Series X|S und auf PC zum ersten Mal mit Crossplay-Unterstützung* in Head-to-Head- und bestimmten Online-Multiplayer-Modi gegeneinander antreten sowie die gleichen Features auf PC nutzen.

Madden NFL 24 ist mehr als ein Spiel

„Die Veröffentlichung von Madden NFL ist mehr als nur ein Spiel – sondern ein kulturelles Ereignis in der Football-Welt und ein Signal an die Fans, dass eine neue Saison begonnen hat und es Zeit zum Spielen ist“, sagt Daryl Holt, SVP, EA SPORTS und GM, Tiburon. „Realistisches Gameplay und die mit größerer Tiefe verbundenen Spielerlebnisse in verschiedenen Modi und Crossplay-Funktionen bieten Madden NFL 24 mehr Möglichkeiten als je zuvor, Football-Fans auf ihre ganz eigene Art zu spielen und sie ihre gemeinsame Leidenschaft für die NFL feiern zu lassen.“

Die nächste Entwicklungsstufe von FieldSENSE auf PS5, Xbox Series X|S und PC sorgt durch die Erweiterungen und Anpassungen von Tausenden Tackle-Animationen, Catch-Sequenzen und neuen Passarten für noch mehr Realismus auf dem Feld.

auf PS5, Xbox Series X|S und PC sorgt durch die Erweiterungen und Anpassungen von Tausenden Tackle-Animationen, Catch-Sequenzen und neuen Passarten für noch mehr Realismus auf dem Feld. Verbesserungen bei den Football-Grundlagen in den Bereichen Blocking, Wegfindung von Ball Carriern sowie Entscheidungen der Quarterbacks und Defensive Backs stellen in den Versionen auf PS5, Xbox Series X|S und PC eine authentische Herausforderung dar.

in den Bereichen Blocking, Wegfindung von Ball Carriern sowie Entscheidungen der Quarterbacks und Defensive Backs stellen in den Versionen auf PS5, Xbox Series X|S und PC eine authentische Herausforderung dar. Die EA SPORTS Character-Technologie auf PS5, Xbox Series X|S und PC bietet ein neues, von Grund auf neu erstelltes Skelett für Spielermodelle, das für noch mehr Animationstreue, flüssigere Bewegungen und realistischere Körper sorgt.

auf PS5, Xbox Series X|S und PC bietet ein neues, von Grund auf neu erstelltes Skelett für Spielermodelle, das für noch mehr Animationstreue, flüssigere Bewegungen und realistischere Körper sorgt. Der bei den Fans beliebte Superstar-Modus kehrt für PS5, Xbox Series X|S und PC zurück und bietet ein überarbeitetes Set an Features, das mit dem NFL Scouting Combine mit wöchentlichen Minispielen, Aufgaben und Feedback im Spiel beginnt. Der neue Superstar-Showdown ermöglicht einen fortlaufenden Avatar-Fortschritt in einem rasanten 3-gegen-3-Modus, bei dem Fans gegeneinander spielen können.

kehrt für PS5, Xbox Series X|S und PC zurück und bietet ein überarbeitetes Set an Features, das mit dem NFL Scouting Combine mit wöchentlichen Minispielen, Aufgaben und Feedback im Spiel beginnt. Der neue ermöglicht einen fortlaufenden Avatar-Fortschritt in einem rasanten 3-gegen-3-Modus, bei dem Fans gegeneinander spielen können. Der Franchise-Modus hat Updates für die Plattformen PS5, Xbox Series X|S und PC erhalten. Dazu gehören unter anderem die heiß ersehnte Rückkehr des Trainingslagers mit Minispielen in der Saison sowie neue Commissioner-Tools, Draftklassen-Generierung und zusätzliche Trade-Slots, die den Spieler:innen mehr Kontrolle über ihr NFL-Franchise geben.

hat Updates für die Plattformen PS5, Xbox Series X|S und PC erhalten. Dazu gehören unter anderem die heiß ersehnte Rückkehr des Trainingslagers mit Minispielen in der Saison sowie neue Commissioner-Tools, Draftklassen-Generierung und zusätzliche Trade-Slots, die den Spieler:innen mehr Kontrolle über ihr NFL-Franchise geben. In Madden Ultimate Team helfen ein neuer Benutzungsablauf und ein optimiertes Erlebnis den Spieler:innen dabei, auf sieben komplette Saison voller Inhalte zuzugreifen – und die erste davon ist bereits im Gange.

Madden NFL 24 Mobile Football kehrt in seiner zehnten Saison mit einem authentischen und immersiven NFL-Erlebnis zurück, das man überall und jederzeit genießen kann. Den Spieler:innen werden zahlreiche Verbesserungen geboten, darunter die Rückkehr von Playbooks und freischaltbaren NFL-Coaches sowie eine Reihe von Aufwertungen des Grafikdesigns, die auf mobile Geräte abgestimmt sind. Madden NFL 24 Mobile Football steht jetzt im Apple App Store oder Google Play Store als Download zur Verfügung.

Die Madden NFL 24 Championship Series (MCS) ist zurück und es gibt neue Möglichkeiten, teilzunehmen, zuzuschauen und einen Anteil des Preisgelds von insgesamt 1,7 Millionen $ zu gewinnen. Die Action beginnt am Samstag, den 19. August, wenn die Spieler:innen im Ultimate Kickoff gegeneinander antreten. Am 5. und 6. September entscheidet sich auf Twitch und YouTube, wer den ersten MCS-Wettkampf der Saison sowie einen Teil des Preisgelds von 200.000 $ gewinnt. Interessierte Spieler:innen können sich hier registrieren und ihren Aufstieg zum nächsten Champion des Ultimate Madden Bowls beginnen. Details finden sich in den offiziellen Regeln.

Spieler:innen können über die Madden NFL-Website und die sozialen Medien via Instagram, Twitter und TikTok auf dem Laufenden bleiben.

Madden NFL 24 wurde in Orlando, Florida und Madrid von EA Tiburon entwickelt und ist weltweit für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (EA app für Windows, Origin, Steam und den Epic Games Store) erhältlich.