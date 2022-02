Uncharted: Legacy of Thieves – Kalter Kaffee oder ein Grund zum Jubeln? Wir finden es heraus!

Der Aufschrei war groß – Uncharted kommt endlich für die PS5. Doch wer auf ein komplett neues Abenteuer mit Nathan Drake gehofft hat, der wurde leider enttäuscht. So gibt es mit Uncharted: Legacy of Thieves einen Aufguss der Playstation 4 Versionen von Uncharted 4 : A Thief´s End und Uncharted: Lost Legacy. Doch dafür muss keiner griesgrämig aus der Wäsche gucken – denn diese Remastered Version wird euch begeistern und lässt euch das Abenteuer noch einmal ganz neu erleben. Und seid ihr Besitzer der beiden Spiele könnt ihr das Spiel für günstige 10 Euro im Playstation Store herunterladen. Diese Chance solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Uncharted :Legacy of Thieves zeigt eindrucksvoll was die Playstation 5 auf dem Kasten hat und bringt die schon vorher hervorragende Grafik noch besser rüber. Ihr erkennt fast jedes Haar, die Bartstoppeln oder die Falten in den Gesichtern. Fantastische Lichteffekte, 120 Hz Unterstützung und vieles mehr machen dieses Spiel zum grafisch besten was die Playstation 5 aktuell bietet. Fans der Spiele kennen die Wege, die Geheimnisse und die Rätsel wie ihre Westentasche und spazieren durch die Welten. Und sie werden trotzdem begeistert sein und an manchen Stellen sagen: Wow – sieht das toll aus. Die Wassereffekte, die Explosionen, die Animationen – wir könnten ewig so weiterschreiben. Diese Remastered Version ist einfach Hammer und wirklich jeden Cent wert. Als Vollpreistitel sicherlich nur dann interessant wenn man die beiden Teile noch nie gespielt hat. Aber als Upgrade für 10 Euro für uns schon quasi ein Pflichtkauf. Schon auf der Playstation 4 waren beide Titel grafische Oberklasse und haben absolut überzeugen können. Uncharted : Legacy of Thieves bekommt ihr als Vollpreistitel bereits ab 39,95 €

Die PS5 Version lädt zum Wiederspielen ein und bringt uns das Abenteuer noch mal vor Augen. Und dabei entdeckt ihr so manche Überraschung, die ihr beim vorherigen Spielen vielleicht einfach mal übersehen habt. Uncharted ist ein Abenteuerfilm zum Spielen und lässt euch nicht mehr von der Konsole. Spannend von der ersten bis zur letzten Minute marschiert ihr durch die optisch genialen Welten und kriegt an manchen Stellen den Mund nicht mehr zu. Das klingt jetzt alles hier nach Übertreiberei oder so – aber wir waren wirklich verblüfft wie gut eine Neuauflage aussehen kann.

Naughty Dog werkelt ja angeblich auch an einer Remastered Version von The Last of Us – und ganz ehrlich: Wenn sie so aussieht wie Uncharted: Legacy of Thieves ja dann Prost Mahlzeit. Dann haben wir das nächste optische Highlight auf der Playstation 5. Doch kommen wir zu den weiteren Features warum ihr Uncharted: Legacy of Thieves unbedingt auf eure Playstation 5 installieren müsst. Neben der schon oft erwähnten Grafik sind das auch die DualSense Wireless-Controller Funktionen. Das haptische Feedback lässt euch Schläger, Fahrzeuge oder Sprünge ganz anders spüren und nimmt euch mit ins Geschehen. Auch bei Schwingungen am Seil sorgen die adaptiven Trigger für ein ganz besonderes Spielgefühl. Auch das wurde einzigartig gut umgesetzt und hat uns schlichtweg begeistert.

Auch auf 3D Audio könnt ihr euch freuen, welches den schon vorher coolen Sound noch besser rüberbringt. Bei den Einstellungen habt ihr die Möglichkeit zwischen drei Modis zu wählen. Entweder ihr nutzt Qualität um das Spiel in 4K Auflösung und 30 Bildern pro Sekunde zu spielen, oder ihr nutzt Leistung mit 60 Bildern pro Sekunde oder ihr nutzt Leistung und Modus und 120 Hz zu nutzen. Es bleibt ganz euch überlassen. Und das die Ladezeiten eigentlich gar nicht vorhanden sind setzt dem Ganzen noch eine Kirsche auf die Torte. Nun müssen wir nur noch hoffen das es irgendwann doch mal ein komplett neues Uncharted Abenteuer für die Playstation 5 gibt.