Star Wars Outlaws im Test

Auf dieses Spiel haben alle Star Wars Fans gewartet. Ubisoft bringt mit Star Wars Outlaws ein Open-World-Action Adventure welches den Schwerpunkt auf Kampf und Dialogentscheidungen setzt. Außerdem fĂŒhlt man sich nach einiger Spielzeit wie in einer Mixtur von Uncharted und Metal Gear Solid. Doch mehr dazu sagt euch unser Testbericht zu Star Wars Outlaws fĂŒr die Playstation 5.

Star Wars Outlaws bringt euch in die Unterwelten

Die Geschichte von Star Wars Outlaws spielt in der Zeit zwischen Das Imperium schlĂ€gt zurĂŒck und die RĂŒckkehr der Jedi-Ritter und ihr werdet schnell Bekanntschaft mit der kriminellen Unterwelt des Star Wars Universum machen. Kay Vess nennt sich die junge Gaunerin die im Spiel den Hauptcharakter bildet. Und sie hat knuffige UnterstĂŒtzung dabei der auf den Namen Nix hört. Ein kleines unerschrockenes Alien welches unglaublich sĂŒĂŸ aussieht und der heimliche Star des Spiels ist. Denn er hilft euch in verzwickten Situationen weiter und kann Knöpfe drĂŒcken, Gegner ablenken oder sogar angreifen.

Mit einem simplen Knopfdruck steht er euch zu Diensten und hilft wo er kann. In vielen Situationen ein absoluter Gewinn, besonders dann wenn ihr nicht mehr wirklich weiterkommt. Das kommt in Star Wars Outlaws aber eher selten vor. Auch wenn es ein Open-World-Action-Adventure ist werdet ihr gut durch das Spiel und die verschiedenen Quests gefĂŒhrt. Gewisse Nebenaufgaben könnt ihr ganz bequem nebenbei erledigen oder einfach spĂ€ter wenn ihr mal Zeit und Lust habt. Die Hauptstory selbst ist spannend erzĂ€hlt und bringt euch in die gefĂ€hrliche Unterwelt.

Die Welten des Universums sind absolut gelungen und auch grafisch wirklich toll dargestellt. Star Wars Outlaws ist nun kein Meilenstein in Sachen Grafik auf der Playstation 5, macht aber dennoch ordentlich was her und sieht wirklich schick aus. Ubisoft hat dabei auch an viele kleine Details gedacht und wird besonders echte Star Wars Fans damit begeistern. Um die Ziele schneller zu erreichen gibt es im Spiel auch eine Schnellreise-Funktion. Diese mĂŒsst ihr aber nicht nutzen, wenn ihr nebenbei noch Quests oder andere Aufgaben erledigen wollt.

Dialoge und viele andere Aufgaben

Im Spiel gibt es eine Menge Dialoge die aber mit einem Knopfdruck ĂŒbersprungen werden können. Allerdings solltet ihr bei manchen GesprĂ€chen genau drauf achten worum es geht. Denn ansonsten steht ihr irgendwann vor einem Dilemma und wisst nicht genau was ihr nun tun mĂŒsst. Das Journal ist aber immer eine passende Hilfe und zeigt euch schnell worum es gerade geht und was ihr erledigen mĂŒsst. Ihr trefft im Spiel auf jede Menge bekannte Star Wars Charaktere und erlebt spannende Geschichten rund um die Unterwelt.

Wie wir schon oben erwĂ€hnt haben erinnert Star Wars Outlaws ein wenig an Uncharted oder sogar Tomb Raider. Auch Nathan Drake und Lara Croft mussten viel klettern, Greifhaken anvisieren und gefĂ€hrliche Schluchten ĂŒberqueren. Das ist aber dennoch ganz gut umgesetzt worden und bringt ein wenig Abwechslung mit. Auch wenn es mit der Steuerung an manchen Stellen zu Problemen kommen kann. Ihr werdet es sicher bei einigen Passagen selbst merken und euch selber fluchen hören.

Und da wir bereits bei anderen Spielen sind erinnert Star Wars Outlaws auch ein bisschen an Metal Gear Solid. Denn ihr mĂŒsst viele Aktionen im Schleichmodus durchfĂŒhren und am besten so agieren das niemand was mitbekommt. Eure Gegner bekommen bei kleineren GerĂ€uschen ein Fragezeichen ĂŒber den Kopf und sind skeptisch. Wird das Fragezeichen Rot dann ist auch Alarmstufe Rot und es beginnt eine wilde Schießerei oder der Alarm wird ausgelöst. Man hat sich bei Ubisoft also bei mehreren Spielen was abgeschaut und so einen Mix aus allem erstellt. Finden wir persönlich ganz cool.

Allerdings solltet ihr auch immer drauf achten mit welchen Syndikaten ihr euch gut oder eher schlecht stellt. Solltet ihr eher schlecht betrachtet werden dann habt ihr schnell das Fadenkreuz auf euch und ihr werdet von allen möglichen Leuten gejagt. Doch in Star Wars Outlaws geht es auch ohne wilde Schießereien. Denn ganz wie frĂŒher bei Metal Gear Solid schleicht ihr euch durch Kanalisationen, durch verzwickte Anlagen und riesige Anlagen. Dabei erledigt ihr die Gegner leise von hinten oder stellt ihnen dank Nix eine Falle. Doch wehe sie bemerken euch, dann wird Alarm ausgelöst und ihr mĂŒsst die Mission wieder neu beginnen. Allerdings immer von fairen RĂŒcksetzpunkten.

Doch leider bietet die Kampfsteuerung nicht immer nur Spaß sondern viele hakelige Probleme mit. Das kommt besonders bei intensiven Schießereien oft vor und ist schon nervig.  Besonders in wirklich schwierigen Missionen geht der Frustfaktor da steil nach oben. Auch wir haben im Test an manchen Stellen echt die Steuerung verflucht. Auch die Missionen werden nach einer lĂ€ngeren Spielzeit etwas monoton und Ă€hneln sich stark. In unsere PlayStation 5 Testversion gab es auch einige kleine Grafikfehler, die aber sicher bald mit einem Update behoben werden.

Geiler Star Wars Sound

Die Story dauert ca. 20 Stunden und erzĂ€hlt dabei eine imposant dargestellte Geschichte. Besonders der Sound in Star Wars Outlaws ist genial und sollte unbedingt ĂŒber eine Heimkino Anlage genossen werden. Die RĂ€tsel die Kay dabei lösen muss sind kein Hexenwerk und schnell gelöst. Auch TĂŒren und Truhen werden mit einem Datenstift geöffnet wobei ihr im Takt die Buttons drĂŒcken mĂŒsst. Bei den Waffen gibt es nicht wirklich viel Auswahl, allerdings können die Waffen angepasst werden und somit mehr Wumms bekommen. Die deutsche Sprachausgabe ist ebenfalls gelungen und bringt bekannte Synchronstimmen mit.

Die WeltraumkĂ€mpfe machen Spaß und bringen echtes Star Wars Feeling mit. Die Tie Fighter rauschen an uns vorbei und ihr ballert mit aller Kraft auf sie um sie zu erledigen. Echte Fights im Universum die wirklich Bock machen. Das Raumschiff kann ebenfalls wie ihr Gleiter verbessert werden. Der Gleiter ist ĂŒbrigens ebenso ein treuer GefĂ€hrte wie der kleine Nix und ist mit einem Tastendruck zur Stelle. So erspart ihr euch lange Laufwege und kommt schneller ans Ziel. Wir haben den Testbericht ĂŒbrigens bewusst nicht direkt veröffentlicht weil wir uns erstmal ein Bild von dem Spiel machen und die Welten besser kennenlernen wollten.

Fazit:

Star Wars Outlaws wird echte Fans sicher begeistern. Das Universum ist riesig und die Open World begeistert durch tolle Animationen und viele liebevolle Details. Die bekannten Charaktere der Star Wars Welt sind mit dabei und erzĂ€hlen eine imposante Geschichte rund um die kriminellen Machenschaften der unterschiedlichen Syndikate. Allerdings werden die Aufgaben spĂ€ter etwas eintönig und verlieren an Reiz. DafĂŒr können aber die ganzen Nebenquests ĂŒberzeugen und bringen immer wieder Abwechslung, Die Steuerung kann euch an manchen Stellen zur puren Verzweiflung bringen. Aber Ubisoft hat trotzdem viel richtig gemacht und ein tolles Spiel entwickelt welches sicher viele Fans begeistern wird. Wir denken das Updates einige Fehler beheben werden und somit das SpielgefĂŒhl nach einer Weile euch besser wird.

Ein Dankeschön geht an Ubisoft fĂŒr die Bereitstellung der Playstation 5 Review-VersionÂ