astragon Entertainment und Entwicklungsstudio Jujubee freuen sich, heute ankündigen zu dürfen, dass Take Off – The Flight Simulator für Nintendo Switch™ erscheinen wird. Abheben können virtuelle Pilot:innen mit der Flugsimulation ab dem 30. März 2022.

Take Off – The Flight Simulator erfreut sich bereits auf mobilen Endgeräten und PC großer Beliebtheit. Nachdem zunächst PC-Spielerinnen und Spieler die Lüfte erobern durften, werden schon bald auch Besitzer:innen der Nintendo Switch™-Konsole das Steuer in die Hand nehmen können.

Über Take Off – The Flight Simulator

Insgesamt stehen 24 unterschiedliche Flugzeuge mit einem realistischen Cockpit zur Verfügung. Darunter unterschiedliche Flugzeugmodelle wie klassische Passagierflugzeuge, Wasserflugzeuge oder Transport-Flugzeuge. Piloten und Pilotinnen können dabei im Freiflugmodus das malerische Hawaii erkunden oder in aufregenden Missionen ihr Können unter Beweis stellen, zum Beispiel bei Transportflügen oder aufregenden Rettungseinsätzen.

Zudem befinden sich insgesamt 21 berühmte Flughäfen als Reiseziel im Spiel: Nach Gründung der eigenen Fluggesellschaft können Spielende Metropolen wie New York, London, Sydney und 18 weiteren Flughäfen anfliegen. Durch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten werden die eigenen Flugzeuge auch über den Wolken zu einem echten Hingucker.

Take Off – The Flight Simulator erscheint am 30. März 2022 für Nintendo Switch™ und ist digital im Nintendo eShop für 14,99€ erhältlich. Zudem steht in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch eine Box-Version (Code in a Box) für 14,99€ (UVP) bei ausgewählten Partnern im stationären Handel zur Verfügung.

