Streets of Rage 4 – Release Trailer

Entwickler Dotemu zeigt im neusten Trailer, einen neuen Modus und das Erscheinungsdatum für Streets of Rage 4.

Streets of Rage 4 hat endlich einen Erscheinungstermin. Und der Termin ist näher als gedacht. Am 30. April erscheint das beat ‚em up für die gängigen Plattformen für 24,99 €. Zusätzlich gibt der Entwickler bekannt, dass das Spiel auch direkt im Xbox Game Pass sein wird.

Im Trailer sieht man das der Battle Modus aus Streets of Rage 2 und 3 zurück ist. Dieser kommt mit acht Arenen und kann im 1-gegen-1 oder Team Modus gespielt werden.

Streets of Rage 4 erscheint am 30. April für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch.