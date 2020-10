Soundboks Lautsprecher im Test

Wir durften schon mehrere Lautsprecher testen und hatten auch schon einige Knaller dabei. Aber die wohl lauteste Box von allen durften wir jetzt in einem längeren Zeitraum unter die Lupe bzw. Ohren nehmen. Der Soundboks Lautsprecher sieht nicht nur fantastisch aus und lässt sich dank Griff überall mit hin nehmen sondern bietet auch noch einen Klang den ihr wahrscheinlich so laut noch nie gehört habt.

Die Soundboks Macher kommen aus Dänemark und ist ein Projekt von drei Schulfreunden. Sie hatten das einfache Ziel inmitten des Lärms des Roskilde Festivals mit der lautesten Musik Aufmerksamkeit zu erregen. Also kamen sie auf die glorreiche Idee einen Outdoor Lautsprecher zu entwickeln, der diese Anforderungen mühelos erfüllen konnte. Und schwupps: Soundboks war geboren. Am Anfang hat man sich zunächst nicht um eine Massenware gekümmert, sondern wollte die Box erstmal nur für sich bauen. Doch nachdem die Jungs den Akku entwickelten merkten sie schnell: Da geht mehr.

So haben sie sich am Anfang Geld geliehen um Material für 400 Lautsprecher zu kaufen und haben online Werbung gemacht. Die Idee kam so gut an, dass Soundboks immer bekannter wurde und sie arbeiteten mit weiteren Freunden Tag und Nacht an den Lautsprechern. Doch es ging immer weiter. Mit einer Kickstarter Kampagne konnten 780.000 US Dollar gesammelt werden und es ging los.

Mittlerweile gibt es über 50.000 Soundboks Lautsprecher in über 40 Länder und es ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte geworden. Und diese geht auch immer weiter. Denn die Lautsprecher werden dank App Unterstützung immer weiter entwickelt und bekommen immer mehr Funktionen. Auch weitere Farben bringen noch mehr optischen Glanz an den Strand, in den Partykeller oder da wo ihr gerade eine fette Party feiern wollt.