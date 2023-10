SOUNDBOKS GEN.4 bei uns im Test

Es mal wieder Zeit für eine neue Soundboks Generation. Und wir sind natürlich direkt mit am Start wenn es etwas Neues von der dänischen Firma zu vermelden gibt. Wir durften deswegen schon einige Wochen vor Markeinführung die neue SOUNDBOKS GEN.4 Version ausprobieren und unter die Lupe nehmen. Wir sagen euch was sie im Vergleich zum Vorgänger verändert bzw. besser gemacht haben.

Die Soundboks Lautsprecher der gleichnamigen dänischen Firma sind mittlerweile richtig bekannt geworden und zählen zu den besten Bluetooth-Lautsprechern auf den Markt. Nachdem schon die dritte Generation überzeugen konnte wollen die Macher nun noch eine Schüppe drauflegen und mit der vierten Generation noch mehr aus der Box herausholen. Dabei verzichten sie aber auf blinkende Lichter und Effekte und wollen lieber beim Sound überzeugen. Wer sich eine Soundboks zulegen will der muss allerdings immer etwas tiefer in die Geldbörse greifen. Die SOUNDBOKS GEN.4 schlägt mit 999 Euro zu Buche.

DÄNEN LÜGEN NICHT

Doch für diesen Preis bekommt ihr auch die bekannte Qualität der dänischen Firma und kauft nicht die Katze im Sack. Ein großer Karton beinhaltet die SOUNDBOKS GEN.4 und ist behutsam und sicher eingepackt. So kommt die Box dann garantiert problemlos bei euch an und ist sicher geschützt. Beim Auspacken entfernen wir noch ein bisschen Plastik und haben das gute Stück schnell aus dem Karton befreit. Und schon da wird klar: Die Soundboks ist kein Leichtgewicht, aber das war auch zu erwarten.

Zwar wiegt die SOUNDBOKS GEN.4 satte 16,1 KG, aber durch die praktischen Tragegriffe ist die Box schnell verstaubar oder kann überall mitgenommen werden. Als kleinen Tipp solltet ihr vielleicht ein Rollbrett aus dem Baumarkt nutzen – damit ist es dann am einfachsten. Natürlich waren wir nach all den anderen Soundboks Boxen die wir bereits getestet haben gespannt wie sich nun die neue Generation schlagen wird. Wie immer ist der Lautsprecher schnell einsatzbereit und lässt sich schnell via Bluetooth verbinden.

TEAM UP VERBINDUNG MIT BIS ZU 5 LAUTSPRECHERN

Dabei nutzt die Soundboks die Bluetooth 5.0 Verbindung. Außerdem ist es möglich das ihre eine TeamUp Verbindung aufbauen könnt und somit bis zu fünf fähige SKAA-Lautsprecher nutzen könnt. Doch kommen wir erstmal zum Sound. Gespannt wie ein Regenschirm haben wir also unsere Box mit unserem iPhone verbunden und Spotify gestartet. Wie wir das immer in unseren Testberichten zu Lautsprechern machen haben wir uns als erstes MONSTER von Lumix ausgesucht. Ein Song mit einer Menge Bass und perfekt für das erste Mal.

Tja und was sollen wir sagen: Es fetzt direkt und begeistert uns schon nach wenigen Sekunden. Jeder Schritt weiter beim Lautstärkeregler lässt die Schränke vibrieren und sorgt beim Nachbarn für mulmige Gefühle. Die 3 x 72 W RMS Infineon MERUS Audio eximo Klasse-D Verstärker arbeiten mit einer unglaublichen Wucht und bringen dabei keinerlei Verzerrungen mit. Selbst auf höchster Lautstärke hört sich der Sound super an und bringt eine unglaubliche Lautstärke mit sich. Satte 126 Dezibel sorgen für einen tiefen und wuchtigen Bass.

WAS FÜR EIN KLANG

Es gibt kein Dröhnen, keine Verzerrungen oder sonst irgendwelche Probleme. Der Sound ist bombastisch und sorgt auf jeder Party für pure Begeisterung. Natürlich sind Unterhaltungen nicht mehr wirklich möglich, aber wer will sich beim Tanzen schon noch unterhalten. Die SOUNDBOKS GEN.4 überzeugt wieder auf ganzer Linie und übertrumpft damit auch locker ihren schon genialen Vorgänger. Die Verbesserungen der neuen Generation sind nicht immens – aber sie sind durchaus sinnvoll.

Optisch hat sich die SOUNDBOKS GEN.4 nicht viel verändert, bringt aber trotzdem ein paar Veränderungen mit. So gibt es an den Ecken der Box nun endlich stoßdämpfende Silkonkugelecken damit man sich nicht in der Feierlaune an den früher kantigen Ecken ein paar Macken abholt. Auch das Gitter lässt sich nun entfernen wobei das passende Werkzeug dafür direkt beiliegt. So könnt ihr eurer Fantasie freien Lauf lassen Wer also künstlerisch begabt der macht sich ein paar farbenfrohe Gedanken und schraubt das Gitter später wieder dran. Der Akku hält nun noch länger als vorher und schafft es bis zu 40 Stunden. Allerdings nicht bei hoher Lautstärke – da klappt es aber immerhin noch 6 Stunden. Und nach dieser Zeit mit voller Lautstärke solltet ihr euch nicht wundern wenn das Hören etwas schwieriger wird.

MIT DER APP LÄUFTS NOCH BESSER

Natürlich lässt sich die SOUNDBOKS GEN.4 auch wieder mit der Soundboks App verbinden und bietet somit noch weitere Einstellmöglichkeiten. Wir konnten einen guten Vergleich zwischen der JBL Partybox 1000 und der SOUNDBOKS GEN.4 ausmachen. Bei unserer diesjährigen Vatertags-Tour hatten wir den JBL Ableger mit dabei der bereits mit richtig guten Sound und LED Effekten überzeugen konnte. Bei unserer Gartenparty vor einigen Wochen haben wir mit den selben Leuten die SOUNDBOKS GEN.4 getestet . Der Sound ist klarer und der Bass ist stärker. Und die große Mehrheit war begeistert auch wenn der Preis ein wenig abgeschreckt hat.

I´M SINGING IN THE RAIN

Auch wenn es regnet lässt euch der Bluetooth-Lautsprecher nicht im Stich. Das Pappelholzgehäuse ist wasserabweisend und es gibt eine spritzwassergeschützte Elektronikbeschichtung (IP 65). Natürlich solltet ihr die Box trotzdem nicht im Dauerregen draußen stehen lassen, aber ein kleiner Schauer macht ihr absolut nix aus. Soundboks zeigt eindrucksvoll das das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht hat und kann mit der SOUNDBOKS GEN.4 absolut überzeugen und noch mehr herausholen als schon bei der genialen dritten Generation.

Allerdings ist der Preis von 999 Euro schon in einer höheren Kategorie und nicht mal eben so aus dem Arm geschüttelt. Aber dafür weiss man was man bekommt und wird am Ende absolut begeistert sein. Dieser Bluetooth Lautsprecher macht jede Party zu einem absoluten Knaller und sorgt mit herausragenden und klaren Klang und einem wuchtigen Bass für Begeisterung bei den Party-Gästen. Also raus in den Garten (wenn das Wetter mitspielt), dreht die Box auf und lasst die Party steigen.

Wir haben die gesamten technischen Details der SOUNDBOKS GEN.4 hier für euch im Überblick:

SOUND

• 3 × 72 W RMS Infineon MERUS Audio eximo® Klasse-D Verstärker • Komplett überarbeiteter responsiver DSP mit unserem hauseigenen Bass Enhancer • Effektiver Frequenzgang: 40 Hz – 20 kHz • 126 dB maximale Lautstärke • Pulse Reflex Port • 2 × 10′′ 96 dB/ 1 W/ 1 m Woofer und 1 × 1′′ 104 dB/ 1 W/ 1 m • Kompressionstreiber-Hochtöner

USER INTERFACE

• An/Aus Taste • Lautstärkeregler mit LED-Anzeige • Bluetooth LED-Anzeige • TeamUp-Taste mit LED-Anzeigen fürSolo/Host/Join Modus