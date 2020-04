Schock am Abend – The Last of Us 2 wird wegen Corona auf unbestimmte Zeit verschoben

Diese Nachricht trifft alle The Last of Us Fans ganz hart. Wie Sony über Twitter mitteilt wird The Last of Us 2 auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund ist der derzeitige Corona-Virus. Man kann nicht garantieren das der Titel pünktlich erscheinen wird. Auch Ironman VR wird auf unbekannte Zeit verschoben. Eigentlich sollte The Last of Us 2 schon im Februar erscheinen, wurde aber dann auf Mai verschoben. Nun müssen wir uns alle noch viel länger gedulden.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel’s Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020