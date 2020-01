Das erste Event des Jahres in GuildWars 2 ist im vollen Gange.

Mondneujahr 2020 hat begonnen und bietet wieder vielerlei Aktivitäten, sowie einzigartige Belohnungen für euch.

Zur Eröffnung des diesjährigen Mondneujahr-Festes gab es vom GuildWars 2 Team folgenden Brief:

Was erwartet uns dieses Jahr?

Wieder bricht ein neues Jahr in Tyria an und bietet erneut spannende Feierlichkeiten in Götterfels an. Das Jahr der Ratte steht bevor und uns erwarten aufregende Aktivitäten und neue Belohnungen.

Sammelt Kurverts für Essenzen des Glücks, leckere Speisen, Feuerwerkskörper und viele weitere wertvolle Gegenstände. Mit etwas Glück findet ihr sogar einen der brandneuen Rucksäcke – „Glückslaternen der Ratte“.

Die Nachricht zur Ankündigung des Mondneujahr-Festes wird eine neue Einladung zum Fest enthalten: die „Einladung zum Mondneujahr“. Mit ihrer Hilfe gelangt ihr direkt zu den Feierlichkeiten. Solltet ihr eure Einladung verlieren, könnt ihr bei Sarettokk in Löwenstein eine neue erwerben.

Eine neue Mondneujahr-Aktivität wurde hinzugefügt

Die Himmlische Herausforderung

In dieser Gruppenaktivität müsst ihr verschiedene Events abschließen, um euch die Gunst der himmlischen Tiere zu verdienen. Dabei ist die Anzahl der abgeschlossenen Events ausschlaggebend dafür, wie hoch eure Belohnung am Ende ausfällt. Je mehr Events ihr also vor dem öffnen der finalen Truhe abschließt, desto umfangreicher und hochwertiger fallen eure Belohnungen aus.

Besucht dazu den Pavillon im Zentrum von Götterfels.

Neben den Belohnungen erwarten euch auch neue Erfolge für den Abschluss der Himmlischen Herausforderung.

Event Erfolge

Mondneujahr-Bräuche

Der jährliche Metaerfolg zum Mondneujahr, wurde überarbeitet und mit einer neuen Belohnung versehen: der Schulter-Rüstung – Feuerwerk-Schiftung.

Neujahrsglück

Dieser neue tägliche Metaerfolg wurde hinzugefügt.

Schließt dafür lediglich drei tägliche Erfolge zum Mondneujahr 2020 an einem Tag ab und erhaltet somit zusätzliche Belohnungen. Ausserdem erzielt ihr Fortschritt im wiederholbaren Erfolg – Alles Gute zum neuen Jahr.

Weitere exklusive Event-Items

Ein neues festliches Waffenset

Passend zum neuen Jahr wurde dieses Waffenset hinzugefügt. Das Set mit Glänzenden prächtigen Waffen ist an traditionelle einheimische Waffen angelehnt. Ihr erhaltet es, indem ihr den zuvor erwähnten Erfolg – Alles Gute zum neuen Jahr abschließt.

Mini Mond-Ratte & Mini Essenz des Glücks

Die beiden neuen Minis wurden dem Händler für Mondneujahr-Belohnungen hinzugefügt.

Mini Essenz des Glücks ist zudem als seltener Lootdrop in der Himmlischen Herausforderung erhältlich.

Neue Gilden-Dekoration

Anlässlich des Jahres der Ratte wurde eine neue Gilden-Dekoration hinzugefügt.

Göttliche Glückskuverts

Die Anzahl der Göttlichen Glückskuverts, die pro Tag erworben werden können, wurde zwar von 16 auf 8 reduziert. Spieler können jedoch 8 weitere Göttliche Glückskuverts zu einem reduzierten Preis erwerben, indem sie Marken des Himmlischen Champions verdienen. Die Marken sind als Lootdrop in der Himmlischen Herausforderung und für den Abschluss von täglichen Erfolgen des Mondneujahrs 2020 erhältlich.

Ausserdem wurden die Glückskuvert-Belohnungen mit neuen Gegenstände passend zum Jahr der Ratte überarbeitet. Unter den Gegenständen befindet sich auch der besagte Rucksack, mit dem das Jahr der Ratte stilvoll gefeiert werden kann.

Was ihr sonst noch wissen solltet

Zum Fest ist ein neuer wöchentlicher Händler in Götterfels eingetroffen. Bei ihm können Essenzen des Glücks exotischen Ranges gegen begrenzte Vorräte seltener Gegenstände eingetauscht werden.

Um den Verkauf von Belohnungsgegenständen des Festes zu erleichtern, wurde ausserdem ein neuer Feiertagshändler hinzugefügt. Phaedra bietet weiterhin Glückskuverts an.

Zu guter Letzt solltet ihr noch wissen, dass das Renn-Event in Götterfels nun mit neuen Kontrollpunkten ausgestattet wurde. Auch wurde dieses mit einem eigenen Abenteuer versehen.

Jahr der Ratte Dragon-Ball Mondneujahr 2020 - Belohnungen Mondneujahr 2020 - Belohnungen

Wie lange haben wir Zeit?

Das Mondneujahr 2020 läuft bis zum 4. Februar um 21:00 Uhr MEZ (12:00 Uhr PST).

Damit bleibt also noch reichlich Zeit, um die exklusiven Belohnungen zu ergattern und dennoch viel Freude an den neuen Aktivitäten zu haben.

Wir sehen uns in Götterfels!