Wolltet ihr schon immer euren eigenen Retro Arcade Shop? Den bekommt ihr hier, mit bunt, schnell und absolutes CHAOS. 🤯

📋Vorabinfos zum Spiel:

Genre: Simulation, Management, Sandbox, Retro

Entwickler: Alt Tab Game

Publisher: Ultimate Publishing, Ultimate Games S.A., PlayWay S.A.

Early Access: ab 04.09.2026

System: aktuell nur PC (Steam)

Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch und Koreanisch

🎬 Hier zum Trailer:

Also, als ich jung war, gab es solche Shops noch.. Da fühlt man sich direkt wieder wie 12…. (Ich bin alt.. himmel). 🥹🕹️ Wer wollte denn schon immer so einen Retro Arcade Shop haben? ICH auf alle Fälle, wobei bei mir gab’s damals eher Videokassetten und DVDs zum Ausleihen, aber auch Retro Shops noch! 📼💿

Worum geht’s denn jetzt in dem Spiel? Aaaaaaaaalso, ja.. ihr übernehmt n Laden, ne?

Ne Spaß, hahahahaha 😂

Ihr müsst eine GROßE RETRO-SPIELHALLE machen! Mit ganz vielen Menschies… Erstmal müsst ihr aber alles aufräumen, und keine Sorge, Müll / Dreck aus dem Nichts inkludiert. (Woher auch immer das kommt?!). 🕹️

Geld ausgeben im Spiel kann ich hervorragend, das gilt auch für den Retro-Arcade Simulator, keine Sorge. 💸

Wir kaufen uns also unsere ersten Automaten, leider gibt’s hier ein Kauderwelsch bzgl. Questaufgabe. Da heißt es: „Kaufe dir einen Arcade Automaten…” Ja, eigentlich schön und gut, aber den gibt’s mit dem Namen zum Kaufen, aber auch ein anderer.. Also aufpassen! Hier muss nachgefixt werden. ⚠️

Wobei ich sagen muss, dass hier in dem Retro-Arcade Shop vieles etwas unübersichtlich ist, was Quests angeht, anfangs zumindest. Aber wir fixen uns schnell ein. . 🤔

Zwei Automaten später und ne Kasse natürlich (müssen ja abkassieren), kommen die ersten Kunden. Tokens ist unsere Retro „Währung”, die müssen wir auch immer wieder einsammeln gehen, mit einem wunderschönen Pappkarton. Es gibt vier verschiedene, die nach und nach kommen. Diese müsst ihr zum Teil auch selbst kaufen, da es anscheinend Leute gibt, die die KLAUEN?! WTF. Warum?! 🪙

Naja.. Ach übrigens, FPS einzustellen auf 60 wird gekonnt ignoriert vom Spiel ^^ Es blieb aber immerhin bei stabilen 120 FPS. ⚡

Es gibt aber nicht nur klassische Retro-Automaten, sondern auch Air Hockey, Basketball, Dart, Gaming PC, Go-Kart. Zu einem späteren Zeitpunkt könnt ihr eine Bowling Halle noch dazu holen.

Auch coole Greifautomaten könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt holen. ✨

Aber ein Retro-Arcade Shop wäre doch nix ohne Schild, oder? Auch das könnt ihr anpassen mit richtig tollen Features! Unbedingt mitmachen. ✨

Hier geht’s zu meinem Video:

Nachdem ich dann mal endlich zu viele Snacks gekauft habe (was man natürlich nie zu viel haben kann), habe ich einen Automaten gekauft. Erst später gibt’s das Lager.. Stand also alles toll herum.. NICÖÖÖ 😭😂

Der Kaffee aus der Maschine ist glaub auch schon Retro.. der ist Gelb.. und als ob das nicht schon lustig genug wäre, gibt’s noch den Barista obendrauf aus der Maschine direkt! 💛

Fotos, Social Media und noch viele weitere Dinge gibt’s zu einem späteren Zeitpunkt. Also nicht wundern, wenn da noch steht „kommt noch”.

Insgesamt könnt ihr 10 Räume freischalten. Es wird nach und nach auf verschiedene Böden freigeschaltet, Wände auch. Natürlich gibt’s auch Deko, wie Neonschilder (sehr passend!). 🚪🔓

Wer hier von Anfang an auf Musik hofft, wird enttäuscht. Die Musik oder in Retro Sprache Jukebox wird erst ab Lv. 5 freigeschaltet. Davor ist es totenstill… Und auch dann hört ihr nur was, wenn ihr in der Nähe steht. Finde ich irgendwie cool und irgendwie doof zugleich.

Moment … wisst ihr, was richtig toll ist? Die Retro Automaten müssen repariert werden! Kleine „Minispiele”, das ist realistisch und einfach gehalten. Nur farbenblind solltet ihr nicht sein. Wobei man sagen muss, dass man die Farben gut unterscheiden kann. 😍

Mitarbeiter gibt es auch anzustellen. Ein Kassierer, einer für die Bar. Hier gibt’s flache Pizzastücke, für ein Stück Pizza zahlt ihr anfangs schon 15! … HEFTIG, oder? 👨‍💼

Nach dem ich die Bowling Halle hatte, ging das Geschäft richtig ab. Wortwörtlich stressig. 🎳

Es ist zum Teil aber bzgl. den Preisen einstellen auch etwas verwirrend, ich habe die Preise für die Tokens auf z.B. 20 gestellt, beim Kassierer wurde das bezahlt, am Token-Automaten nicht. Sehr komisch aufgeteilt. 😵‍💫

Die Grafik bietet hier ein ordentliches Retro- Feeling und auch die Automaten selbst… Wie jeder Simulator ist auch dieser hier etwa gleich aufgebaut. Wir fixen uns fix ein und haben den Dreh schnell raus. 🕹️

Die Dekoration ist ordentlich, der Stressfaktor (für mich) auch. Soviel gleichzeitig zu tun. ✨

Leider hat bei mir nach knapp zwei Stunden Spielzeit wieder die Sickness gewohnt, ich würde mir manchmal echt wünschen, dass es auch für solche coolen Spiele wie das hier einen Third-Person Modus gibt, für diejenigen, denen es (wie mir) schlecht wird im First-Person. Schade daher. 🤢🎮

⭐Fazit nach knapp 2 Stunden Spielzeit ⭐

Das Spiel bietet auf jeden Fall einiges und macht schon ordentlich was richtig.

Stück für Stück bauen wir unseren eigenen Retro Arcade Shop auf. Kaufen uns tolle Automaten, versuchen, die Kunden nicht zu vergraulen mit den Preisen, Mitarbeiter zufrieden zu stellen und natürlich immer mehr freizuschalten.

Gerade das Retro-Feeling gefiel mir richtig, aber auch, weil ich damit groß geworden bin. Dekoration im klassischen Retro Style. LOVE! ♥️

Ab und zu gibt’s jedoch etwas Kauderwelsch bei den Questbeschreibungen, aber nichts Wildes! Das Fehlen der Musik bis lv.5 finde ich dagegen schon etwas „nüchtern“, das aber mein persönliches Empfinden.

Für mein eigentliches Problem mit der First-Person-Perspektive kann der Entwickler nichts, aber auch hier wünschte ich einen Third-Person Modus, das Spiel hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht! 😎

Wer Simulatoren und vor allem Retro mag, sollte mal vorbeischauen. Das Spiel ist ab 04.09.2026 auf Steam erhältlich. 👀

© Presskit und Code wurde von Ultimate Games S.A bereitgestellt, Danke!

✅ Plus:

✅schönes Retro-Arcade Feeling

✅ Abwechslungsreiche Attraktionen

✅ Minispiele für die Reparatur der Automaten

✅ Viele Sprachen

✅ viel Dekoration

✅ gute Ausbau möglichkeiten

❌Minus:

❌ Questbeschreibungen teilweise noch unübersichtlich

❌ Die Preise für die Tokens etwas verwirrend

❌ Musik gibt’s leider erst ab lv.5

❌ FPS nicht wirklich einstellbar

❌ Nur First-Person (für empfindliche Spieler problematisch)