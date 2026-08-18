HUNGER HAT EINEN NEUEN ENDGEGNER Die neue yfood x Batman Limited Edition

Es ist dunkel. Der Zug hat Verspätung, die Schlange am Snackautomaten scheint endlos und plötzlich meldet sich der Hunger. Wie ein Superschurke tritt er aus dem Schatten hervor. Genau dann braucht es einen Superhelden. Deshalb holt sich yfood Verstärkung: Gemeinsam mit Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP) bringt der Marktführer im Bereich Smart Food die yfood x Batman Limited Edition auf den Markt.

yfood mit ikonischen Charakteren

Vier Flaschen, vier ikonische Charaktere aus Gotham Citys legendärster Superheldengeschichte – eine Mission. Erhältlich ab dem 18. August 2026 im deutschen und österreichischen Handel – pünktlich zur gamescom und rechtzeitig vor dem Internationalen Batman Day am 19. September.

Mit der neuen Batman Limited Edition bringt yfood vier ikonische Figuren der Popkultur auf seine Flaschen und macht die beliebten Trinkmahlzeiten zu echten Sammlerstücken. Mit dabei sind Batman, Robin, Harley Quinn und Catwoman – jeweils mit einer eigenen Geschmacksrichtung und individuellem Artwork:

Batman – Stracciatella Robin – Waffle & Cream Harley Quinn – Raspberry Catwoman – Fudge Brownie



Pünktlich zur gamescom und zum Batman Day

Der Launch erfolgt unmittelbar vor der weltweit größten Gaming-Messe, der gamescom (26. – 30. August in Köln). Für alle Besucherinnen und Besucher wird die neue Limited Edition zum persönlichen Superhelden, denn Hunger schläft nie. Ob in der überfüllten Straßenbahn, im Verkehrschaos oder in endlosen Warteschlangen: Im Kampf gegen den Hunger ist die yfood x Batman Limited Edition jederzeit zur Stelle. Perfekt abgestimmt auf den offiziellen Batman Day am 19. September und ausgestattet mit exklusiven Limited Edition-Artworks.

Mit der neuen Batman Limited Edition geht auch die Entertainment-Kooperationsserie von yfood in die nächste Runde. Bereits seit Jahren sorgt der Smart Food-Marktführer mit aufmerksamkeitsstarken Kooperationen für Aufsehen – von der Starfield Edition (2023) über die Genshin Impact Edition (2024) bis hin zur Netflix Bonuslife Edition (2025) und der Fallout Limited Edition (2025).

Hunger schläft nie – yfood liefert die passende Mahlzeit

Wie jede Trinkmahlzeit von yfood bietet auch die Batman Collection ein vollwertiges Nährstoffprofil aus Proteinen, pflanzlichen Ölen, Kohlenhydraten und Ballaststoffen sowie 26 Vitaminen und Mineralstoffen. Eine 500 ml-Portion deckt dabei mindestens 25 % des täglichen Bedarfs an Mikronährstoffen eines durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ/2.000 kcal) ab.

Ob unterwegs, im Büro, auf Reisen oder beim Gaming: Die yfood x Batman Limited Edition richtet sich an alle, die eine unkomplizierte, ausgewogene Mahlzeit suchen, ohne dabei auf Geschmack verzichten zu wollen.

Die yfood x Batman Limited Edition ist ab dem 18. August 2026 auf yfood.com sowie deutschland- und österreichweit im Handel erhältlich.

(C) Bildquelle: yfood