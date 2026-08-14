Mafia: The Old Country feiert die neue Erweiterung -Man of Honor (Bildquelle 2K)

Mafia: The Old Country – Man of Honor ist ab heute verfügbar

Mit Mafia: The Old Country kehrte die traditionsreiche Mafia-Reihe im vergangenen Jahr zu ihren Wurzeln zurück und entführte Spieler in das Sizilien der frühen 1900er-Jahre. Nun wird die Geschichte von Enzo Favara mit der Erweiterung Man of Honor fortgesetzt. 2K und Entwickler Hangar 13 schicken den jungen Soldaten erneut in die gefährliche Welt der organisierten Kriminalität – diesmal an der Seite eines Charakters, der Fans der Reihe bereits bestens bekannt sein dürfte.

Denn mit Ennio Salieri betritt eine der wichtigsten Figuren der Mafia-Reihe die Bühne. Jahre bevor er zum Don der Salieri-Familie und zum Gegenspieler in Mafia: Definitive Edition wird, befindet sich Salieri noch am Anfang seines Aufstiegs. Genau hier setzt die neue Erweiterung an.

Man of Honor ist ab heute, dem 14. August 2026 um ca. 19:00 Uhr (MESZ), für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erhältlich. Zum Spielen wird das Hauptspiel Mafia: The Old Country benötigt.

Enzos Geschichte geht weiter

Die Erweiterung spielt im Winter des Jahres 1905. Seit seiner Aufnahme in die Torrisi-Verbrecherfamilie hat sich Enzo Favara als zuverlässiger Soldat etabliert. Nun erhält er gemeinsam mit Cesare einen besonderen Auftrag: Die beiden sollen Ennio Salieri unterstützen.

Salieri wurde gerade aus dem Gefängnis entlassen und verfolgt ein klares Ziel: Er möchte sich zurückholen, was ihm seiner Meinung nach zusteht. Für Enzo bedeutet dieser Auftrag allerdings weit mehr als nur eine weitere Mission.

Gemeinsam mit Salieri gerät er immer tiefer in die Unterwelt des Valle Dorata. Loyalitäten werden auf die Probe gestellt, alte Rechnungen beglichen und Entscheidungen können weitreichende Konsequenzen haben.

Damit setzt Man of Honor genau dort an, wo die Stärke von The Old Country liegt: bei einer fokussierten Geschichte und den Charakteren, die im Zentrum der Handlung stehen.

Quelle: Offizielles Pressekit von 2K Quelle: Offizielles Pressekit von 2K Quelle: Offizielles Pressekit von 2K Quelle: Offizielles Pressekit von 2K

Zwei neue Kapitel für Enzo

Inhaltlich erweitert Man of Honor die Geschichte von Enzo um zwei neue Kapitel. Dabei bekommen Spieler nicht nur weitere Einblicke in seine Entwicklung als Soldat, sondern erleben auch eine bislang nicht gezeigte Phase seiner Karriere.

Die neuen Abschnitte führen durch zusätzliche Umgebungen und erweitern das bestehende Spielerlebnis um neue Waffen, Fahrzeuge und Charms. Damit möchte Hangar 13 nicht einfach nur eine kurze zusätzliche Geschichte liefern, sondern die bereits bekannten Gameplay-Systeme des Hauptspiels sinnvoll ergänzen.

Besonders interessant ist dabei die Verbindung zu Ennio Salieri. Fans der früheren Mafia-Spiele kennen seinen späteren Werdegang bereits. Man of Honor wirft dagegen einen Blick auf eine deutlich frühere Phase seines Lebens und zeigt, wie der spätere Don der Salieri-Familie seinen Weg in der sizilianischen Unterwelt beginnt.

Gerade für langjährige Fans der Reihe dürfte diese Verbindung einen besonderen Reiz besitzen.

Ennio Salieri im Mittelpunkt

Eine der größten Überraschungen der Erweiterung dürfte für viele Spieler Ennio Salieri sein. Der Charakter ist vor allem aus Mafia: Definitive Edition bekannt und gehört zu den zentralen Figuren der späteren Geschichte.

In Man of Honor treffen wir jedoch auf einen deutlich jüngeren Salieri. Er ist noch nicht der mächtige Don, den Spieler aus Lost Heaven kennen, sondern ein Mann, der sich seinen Platz in der Welt der organisierten Kriminalität erst erarbeiten muss.

Für Enzo wird Salieri dadurch zu einem wichtigen Begleiter. Gleichzeitig entsteht eine interessante Verbindung zwischen der Geschichte von The Old Country und den Ereignissen, die viele Jahre später folgen.

Diese Art von Verknüpfung gehört zu den großen Stärken der Mafia-Reihe. Statt lediglich bekannte Namen zurückzubringen, nutzt Hangar 13 die Erweiterung, um einen Charakter aus einer neuen Perspektive zu zeigen.

Neue Inhalte für den Free-Ride-Modus

Neben der zusätzlichen Geschichte bringt Man of Honor auch neue Inhalte für den Free-Ride-Modus mit.

Hier können Spieler gemeinsam mit Salieri neue exklusive Aufträge und extreme Herausforderungen absolvieren. Wer die Umgebung genauer erkundet, findet außerdem neue Sammelobjekte und bislang unbekannte Orte.

Damit bekommt auch der freie Teil des Spiels neue Aufgaben. Während die beiden Story-Kapitel vor allem Fans der Geschichte ansprechen dürften, richtet sich der zusätzliche Free-Ride-Content an Spieler, die nach Abschluss der Kampagne noch mehr Zeit in der Welt von The Old Country verbringen möchten.

Salieri dient dabei als Ansprechpartner für die neuen Aktivitäten und schickt Enzo auf Aufgaben, die selbst erfahrene Mafiosi vor Herausforderungen stellen sollen.

Die Mafia-Reihe bleibt ihren Wurzeln treu

Bereits das Hauptspiel Mafia: The Old Country setzte bewusst auf eine fokussierte und lineare Erzählweise. Statt einer möglichst großen Open World stand die Geschichte im Vordergrund.

Auch Man of Honor verfolgt diesen Ansatz weiter. Die Erweiterung möchte nicht mit einer riesigen neuen Spielwelt überzeugen, sondern die bestehende Geschichte um zusätzliche Kapitel und Charaktere erweitern.

Das passt hervorragend zur Identität der Reihe. Mafia war schon immer dann besonders stark, wenn Atmosphäre, Charaktere und eine gut erzählte Gangster-Geschichte im Mittelpunkt standen.

Die sizilianische Kulisse des Jahres 1905 bietet dafür weiterhin die passende Bühne. Zwischen verschneiten Landschaften, abgelegenen Orten und den gefährlichen Strukturen der Verbrecherfamilien entsteht erneut eine Welt, in der Vertrauen einen hohen Preis besitzt.

Release auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC

Man of Honor erscheint am 14. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam. Die Erweiterung ist als Zusatzinhalt konzipiert und setzt das Hauptspiel Mafia: The Old Country voraus.

Auch deutsche Spieler dürfen sich über eine entsprechende Sprachunterstützung freuen. Auf Steam werden unter anderem deutsche Benutzeroberfläche, deutsche Sprachausgabe und deutsche Untertitel aufgeführt.

Damit steht der neuen Geschichte von Enzo Favara nichts mehr im Weg.

Ersteindruck: Eine gelungene Rückkehr in die Welt der Mafia

Man of Honor erweitert Mafia: The Old Country um genau die Elemente, die Fans des Hauptspiels erwarten dürften: eine neue Geschichte, bekannte Charaktere, zusätzliche Schauplätze und weitere Inhalte für den Free-Ride-Modus.

Besonders spannend ist dabei die Verbindung zu Ennio Salieri. Seine frühe Geschichte bietet die Möglichkeit, einen bekannten Mafia-Charakter aus einer völlig anderen Perspektive kennenzulernen.

Gleichzeitig bleibt die Erweiterung dem Stil des Hauptspiels treu. Wer bereits mit Enzo durch Sizilien gereist ist, bekommt weitere Einblicke in seine Entwicklung und zusätzliche Gründe, in die Welt von The Old Country zurückzukehren.

Für Neueinsteiger ist allerdings wichtig: Man of Honor richtet sich klar an Besitzer des Hauptspiels und setzt dieses voraus. Wer die Geschichte von Enzo noch nicht kennt, sollte daher zunächst mit Mafia: The Old Country beginnen. Wir von Games-Mag wünschen viel Spaß beim spielen!

Kurzbewertung

Kategorie Wertung Kommentar Präsentation ⭐8,5/10 Die authentische sizilianische Atmosphäre und die filmische Inszenierung bleiben eine der großen Stärken. Gameplay ⭐8,5/10 Vertrautes Mafia-Gameplay wird durch neue Waffen, Fahrzeuge und zusätzliche Herausforderungen sinnvoll ergänzt. Kreativität ⭐9,0/10 Die Verbindung zwischen Enzo und dem jungen Ennio Salieri sorgt für einen interessanten Blick auf die Seriengeschichte. Motivation ⭐8,0/10 Zwei neue Story-Kapitel und zusätzliche Free-Ride-Inhalte bieten gute Gründe für eine Rückkehr nach Sizilien.

Pro

✅ Zwei neue Kapitel rund um Enzo Favara

✅ Ennio Salieri als wichtiger Charakter

✅ Neue Umgebungen, Waffen und Fahrzeuge

✅ Zusätzliche Inhalte für den Free-Ride-Modus

✅ Stimmige Atmosphäre im Sizilien des Jahres 1905

✅ Interessante Verbindung zu Mafia: Definitive Edition

Contra

❌ Für Spieler ohne Interesse an der Mafia-Lore dürfte der Auftritt Salieris weniger spannend sein

❌ Free-Ride-Inhalte richten sich vor allem an Spieler, die nach der Kampagne weiterspielen möchten

Ersteindruck: 8,5 / 10⭐

„Mafia: The Old Country – Man of Honor zeigt, dass die Geschichte von Enzo Favara noch nicht auserzählt ist. Die Erweiterung verbindet zwei neue Kapitel mit einem bekannten Gesicht aus der Mafia-Reihe und liefert gleichzeitig zusätzliche Inhalte für den Free-Ride-Modus. Wer bereits in die Welt von The Old Country eingetaucht ist und wissen möchte, wie Ennio Salieri seinen Weg in der sizilianischen Unterwelt beginnt, bekommt mit Man of Honor einen guten Grund, nach Sizilien zurückzukehren.“

Hinweis zur Berichterstattung:

Das in diesem Artikel verwendete Bildmaterial stammt aus dem offiziellen 2K-Pressekit zu Mafia: The Old Country – Man of Honor. Sämtliche Rechte an den verwendeten Screenshots, Artworks, Logos und weiteren Bildmaterialien liegen bei 2K und den jeweiligen Rechteinhabern.

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Hier kommt ihr zur offiziellen Seite des Spiels -Mafia-The Old Country

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