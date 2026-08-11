Agefield High: Rock the School Preview: Zwischen Unterricht, Partys und Rebellion wartet ein aufregendes Open-World-Abenteuer im Stil der frühen 2000er.

Agefield High: Rock the School: Dieses Open-World-Spiel will das Highschool-Leben der frühen 2000er zurückbringen

Wer sich noch an die Zeit erinnert, in der Bully von Rockstar Games durch die Schulhöfe gestreift ist, dürfte bei Agefield High: Rock the School schnell hellhörig werden. Das kommende Open-World-Abenteuer von Refugium Games versetzt uns allerdings nicht in ein Internat, sondern in eine amerikanische Kleinstadt im Jahr 2002. Zwischen Unterricht, Partys, Prügeleien, Freundschaften und der ersten großen Liebe bleiben gerade einmal drei Monate bis zum Schulabschluss.

Dabei möchte Agefield High nicht einfach nur eine moderne Kopie von Bully sein. Stattdessen setzt das Indie-Spiel auf eine eigene Coming-of-Age-Geschichte und verbindet die offene Spielwelt mit einem Zeit- und Schulsystem. Ob daraus tatsächlich die erhoffte Alternative für Fans von Rockstars Schulklassiker wird, muss sich zum Release zeigen. Die bisherigen Einblicke machen das Konzept aber durchaus interessant.

Willkommen in Agefield

Im Mittelpunkt von Agefield High: Rock the School steht Sam, ein neuer Schüler an der Agefield High School. Viel Zeit bleibt ihm nicht, denn bis zum Abschluss sind es nur noch drei Monate. Gemeinsam mit seinen neuen Freunden Kale und Axel soll Sam dafür sorgen, dass die letzten Wochen an der Schule alles andere als langweilig werden.

Die Geschichte dreht sich dabei um Freundschaft, Liebe und Rebellion. Sam kann sich auf seine schulischen Pflichten konzentrieren, neue Kontakte knüpfen oder bewusst den Weg des Regelbrechers einschlagen. Genau diese Freiheit soll einen großen Teil des Reizes von Agefield High ausmachen.

Das Spiel nimmt sich dabei ganz bewusst die Popkultur der frühen 2000er zum Vorbild. Refugium Games beschreibt den Titel als Hommage an die frechen Teenie-Komödien dieser Zeit. Wer mit Filmen wie American Pie oder ähnlichen Highschool-Komödien aufgewachsen ist, dürfte deshalb zahlreiche bekannte Elemente wiedererkennen. Gleichzeitig versucht das Spiel, diese Atmosphäre mit einer klassischen Open-World-Struktur zu verbinden.

Schule oder lieber Schwänzen?

Eine der interessantesten Mechaniken von Agefield High: Rock the School ist das integrierte Zeit- und Schulsystem. Unter der Woche beginnt der Schulalltag zu festen Zeiten. Wer möchte, kann also brav am Unterricht teilnehmen und sich um seine schulischen Leistungen kümmern.

Natürlich wäre es aber kein Spiel über rebellische Teenager, wenn wir nicht auch einfach schwänzen könnten.

Damit entsteht eine interessante Entscheidung: Folgen wir dem Stundenplan oder nutzen wir die Zeit lieber für andere Aktivitäten? Wer sich dem Unterricht entzieht, kann die offene Welt erkunden, Missionen erledigen oder einfach durch Agefield ziehen. Gleichzeitig gehört der Unterricht selbst zum Spiel und umfasst fünf verschiedene Fächer: Englisch, Mathematik, Geografie, Deutsch und Musik.

Gerade dieses System könnte dafür sorgen, dass sich Agefield High etwas stärker wie ein tatsächliches Highschool-Abenteuer anfühlt. Statt ausschließlich von Mission zu Mission zu springen, gibt es einen Tagesablauf, in den wir unsere Aktivitäten einplanen müssen.

Eine kleine Open World zum Erkunden

Neben dem Schulgelände steht uns eine kleine offene Spielwelt zur Verfügung. Agefield besteht dabei nicht nur aus der Highschool. Auch Wohnviertel, das Stadtzentrum und die umliegende Landschaft können erkundet werden.

Fortbewegen dürfen wir uns unter anderem mit Fahrrädern. Wer also gerade keine Lust auf Unterricht hat, kann stattdessen durch die Stadt fahren und nach neuen Aktivitäten suchen. Dazu kommen verschiedene Geschäfte, in denen wir unter anderem Fahrräder, Kleidung, Frisuren, Tattoos und Accessoires kaufen können. Selbst die für die Ära typischen „schmutzigen Magazine“ sollen Teil der Spielwelt sein.

Damit möchte Agefield High das Gefühl einer kleinen Sandbox vermitteln. Die Welt fällt zwar deutlich kleiner aus als bei modernen Open-World-Blockbustern, soll dafür aber eng mit dem Schulalltag und der Geschichte verbunden sein.

32 Hauptmissionen und zwei mögliche Enden

Auch beim Umfang möchte Agefield High: Rock the School einiges bieten. Die Entwickler sprechen aktuell von 32 Hauptmissionen sowie 15 Nebenmissionen beziehungsweise Aktivitäten. Insgesamt soll die Geschichte rund acht bis zehn Stunden Spielzeit bieten.

Interessant wird dabei vor allem die Möglichkeit, die Geschichte auf unterschiedliche Weise zu erleben. Für das Spiel sind zwei verschiedene Enden vorgesehen. Welche Konsequenzen unsere Entscheidungen letztlich haben und wie stark sich die beiden Abschlüsse voneinander unterscheiden, bleibt bis zum Release abzuwarten.

Damit dürfte sich Agefield High weniger an riesigen Open-World-Rollenspielen orientieren, sondern eher an kompakten Story-Abenteuern. Das kann durchaus ein Vorteil sein: Statt eine gigantische Karte mit hunderten belanglosen Aktivitäten zu füllen, konzentriert sich Refugium Games auf eine überschaubare Umgebung und eine klar definierte Geschichte.

Der Charme der frühen 2000er

Ein wichtiger Bestandteil von Agefield High: Rock the School ist natürlich die Zeitperiode. Das Spiel spielt im Jahr 2002 und möchte das Lebensgefühl dieser Ära möglichst deutlich einfangen.

Das betrifft nicht nur Kleidung und Schauplätze. Auch die gesamte Präsentation orientiert sich an den Teenie-Komödien und der Popkultur der frühen 2000er. Dadurch besitzt Agefield High eine ganz bestimmte Nostalgie, die insbesondere Spieler ansprechen dürfte, die diese Zeit selbst erlebt haben.

Gleichzeitig ist genau dieser Ansatz auch eine der spannendsten Fragen rund um das Spiel. Die Entwickler wollen bewusst den teilweise derben Humor dieser Filme aufgreifen. Ob dieser Stil heute noch genauso funktioniert wie Anfang der 2000er, wird letztlich stark vom persönlichen Geschmack abhängen. Klar ist aber: Agefield High versteckt seine Inspirationen nicht, sondern trägt sie offen vor sich her.

Noch bleibt die große Frage nach dem Feinschliff

So interessant das Konzept klingt, bei einem Indie-Projekt dieser Größenordnung wird letztlich die technische Umsetzung entscheidend sein. Die bisherigen Gameplay-Einblicke zeigen eine deutlich kleinere Produktion als bei großen Open-World-Spielen. Das ist zunächst kein Problem, bedeutet aber auch, dass Agefield High vor allem mit seinen Ideen und seinem Charme überzeugen muss.

Hinzu kommt, dass die Entwickler seit der ersten Vorstellung zahlreiche Änderungen vorgenommen haben. Unter anderem wurden Missionen ergänzt, die Spielwelt erweitert sowie HUD und Grafikstil überarbeitet. Das zeigt, dass Refugium Games das Feedback aus der Community berücksichtigt und bis zum Release weiter am Spiel arbeitet.

Gerade deshalb dürfte spannend werden, wie rund sich Agefield High zum Launch tatsächlich spielt.

Release für PC steht kurz bevor

Lange müssen Fans inzwischen nicht mehr warten. Agefield High: Rock the School erscheint am 12. August 2026 für PC über Steam. Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S sind ebenfalls angekündigt, konkrete Termine für die Konsolen stehen derzeit jedoch noch nicht fest.

Entwickelt und veröffentlicht wird das Spiel von Refugium Games. Das Studio möchte mit Agefield High eine kompakte Open-World-Erfahrung schaffen, die klassische Highschool-Abenteuer mit der Nostalgie der frühen 2000er verbindet.

Unser vorläufiger Eindruck

Agefield High: Rock the School könnte vor allem für Spieler interessant werden, die sich nach einem neuen Highschool-Abenteuer im Stil von Bully sehnen. Das Spiel bringt eine überschaubare Open World, einen eigenen Tagesablauf, Unterricht, Nebenaktivitäten, Freundschaften, Romanzen und jede Menge Möglichkeiten mit, den Schulalltag auf die eigene Art zu erleben.

Besonders interessant ist dabei die Kombination aus Zeit- und Schulsystem. Ob wir brav im Klassenzimmer sitzen oder lieber die Stadt unsicher machen, soll weitgehend uns überlassen bleiben. Zusammen mit den 32 Hauptmissionen, 15 Nebenaktivitäten und zwei Enden entsteht zumindest auf dem Papier ein abwechslungsreiches Paket.

Ob Agefield High: Rock the School tatsächlich das Spiel wird, auf das Fans von Bully seit Jahren warten, muss sich allerdings erst zeigen. Die Voraussetzungen für ein charmantes Indie-Open-World-Abenteuer sind vorhanden. Jetzt kommt es vor allem darauf an, wie gut Refugium Games seine Ideen zum Release am 12. August umsetzt.

Agefield High: Rock the School – Fakten zum Spiel

Kategorie Information Entwickler Refugium Games Publisher Refugium Games Genre Open-World-Action-Adventure Setting Amerikanische Kleinstadt, frühe 2000er Protagonist Sam Hauptmissionen 32 Nebenmissionen/Aktivitäten 15 Unterrichtsfächer 5 Spielzeit ca. 8–10 Stunden Enden 2 Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S PC-Release 12. August 2026 Spielmodus Einzelspieler

Das könnte Agefield High besonders machen

✅ Open-World-Highschool-Abenteuer mit frühem-2000er-Setting

✅ Zeit- und Schulsystem mit verschiedenen Unterrichtsfächern

✅ 32 Hauptmissionen und 15 Nebenaktivitäten

✅ Zwei unterschiedliche Enden

✅ Anpassungsmöglichkeiten bei Kleidung, Frisur, Tattoos und Accessoires

✅ Kleine offene Spielwelt mit Schule, Stadt, Wohnvierteln und Landschaft

✅ Starke Inspiration durch Teenie-Komödien der frühen 2000er

Das bleibt noch abzuwarten

❌ Technischer Feinschliff zum Release

❌ Wie abwechslungsreich die Missionen tatsächlich ausfallen

❌ Wie stark sich die beiden Enden voneinander unterscheiden

❌ Ob die Open World dauerhaft genug Aktivitäten bietet

❌ Ob der bewusst derbe Humor heute noch genauso funktioniert

Vorläufiges Fazit:

„Agefield High: Rock the School“ hat eine klare Zielgruppe: Spieler, die sich nach einem neuen Highschool-Abenteuer mit Open-World-Elementen sehnen und gleichzeitig eine ordentliche Portion Nostalgie für die frühen 2000er mitbringen. Das Konzept aus Schulalltag, freier Erkundung, Freundschaften, Rebellion und Coming-of-Age-Geschichte klingt vielversprechend. Besonders das Zeit- und Schulsystem könnte dem Abenteuer eine eigene Dynamik verleihen. Ob Refugium Games daraus tatsächlich einen würdigen geistigen Nachfolger von „Bully“ machen kann, wird sich allerdings erst zum Release zeigen. Lange dauert es nicht mehr: Am 12. August 2026 beginnt der Schulalltag in Agefield High auf dem PC.

Hinweis zur Berichterstattung

Die Informationen in diesem Preview basieren auf den bisher veröffentlichten Angaben des Entwicklers sowie öffentlich zugänglichem Gameplay- und Pressematerial. Eine abschließende Bewertung des Spiels ist erst nach einer ausführlichen Testphase möglich. Bilder des Artikels stammen aus dem offiziellen Presse Kit von Refugium Games.

Offizielle Links

Hier kommt ihr zur Steam-Seite des Spiels

Offizielles Presse Kit

Zu Refugium Games

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