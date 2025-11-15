Hier ist Jeff! – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Hier ist Jeff!.

Erscheinungsdatum 16.09.2025 Zeichner Gurihiru Autor Kelly Thompson Format Softcover Seitenanzahl 128 Stories It’s Jeff (2023) 1, It’s Jeff: The Jeff-Verse (2023) 1, Venom War: It’s Jeff (2024) 1 & Extreme Venomverse (2023) 5 (I) Preis 14,00€

Jeff ist längst mehr als ein kleiner Hai mit großem Appetit. Er hat sich zu einer Figur entwickelt, die aus dem bunten Kosmos der Marvel Welt nicht mehr wegzudenken ist. Wo immer er auftaucht, bringt er eine Mischung aus Charme, Chaos und liebenswerter Unberechenbarkeit mit, die Leser seit Jahren begeistert. Dass er nun mit Hier ist Jeff ein eigenes Abenteuer erhält, zeigt nur, wie sehr dieser ungewöhnliche Publikumsliebling gewachsen ist.

Schon seine überraschenden Auftritte in Marvel Rivals haben deutlich gemacht, welches Potenzial in ihm steckt. Dort mischte er als quirliger Wirbelwind jede Szene auf, sorgte für Lacher und hinterließ zugleich den Eindruck, dass hinter seinem verspielten Grinsen vielleicht mehr steckt als nur pure Albernheit. Genau dieses Gefühl begleitet einen auch, wenn man in die Seiten dieses Comics eintaucht und Jeff erneut begegnet.

Die neue Geschichte verspricht ein Erlebnis, das sowohl Herz als auch Humor anspricht. Sie lädt dazu ein, sich erneut in die Welt eines kleinen Haies zu verlieren, der niemals unterschätzt werden sollte. Was genau hinter diesem Abenteuer steckt und welche Überraschungen Jeff diesmal bereithält, verrät die kommende Kritik. Bis dahin darf man sich einfach auf ein Werk freuen, das schon auf den ersten Blick zeigt, wie viel Spaß in einem einzigen Hai stecken kann.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Jeff sorgt in Marvel Rivals für ordentlich Wirbel, denn plötzlich steht der kleine Fanliebling mitten im chaotischen Alltag der großen Superhelden. Während um ihn herum alles aus den Fugen gerät, stellt er sich ohne Zögern einer Bedrohung, die selbst erfahrenen Kämpfern Respekt einflößt. Dass er dabei sogar dem finsteren Venom Symbionten entgegentritt, macht seine Geschichte nur noch aufregender und lässt einen kaum glauben, wie viel Mut in diesem unscheinbaren Helden steckt. Diese Zusammenfassung stimmt allerdings nur halb, denn Hier ist Jeff! ist eine Sammlung von Kurzgeschichten über den niedlichen Landhai.

Alle Geschichten haben sofort eines gemeinsam: Sie sind einfach nur niedlich und stecken voller Liebe für den kleinen Jeff. Ungefähr ein Drittel des Comics besteht aus Stories ohne Text. Es sind zuckersüße kurze Ereignisse, in denen Jeff im Mittelpunkt steht. Nichts davon ist besonders oder muss hervorgehoben werden, es macht aber einfach Freude, Jeff bei seinem chaotischen Herumtollen zu beobachten. Das zeigt erneut, dass es nicht immer hohe Philosophie oder starke Action sein muss. Manchmal reicht ein Landhai, der sich den Abenteuern des Alltags stellt. So süß.

Im letzten Drittel erleben wir Jeff in Verbindung mit dem Symbionten. Einmal ganz ohne größeren Kontext und einmal während des erst kürzlich erschienenen Venom War Events. Auch das ist süß und bietet gleichzeitig etwas mehr Substanz, weil wir hier Text und eine kleine Handlung bekommen, in der Jeff sich den Zombionten stellen muss. Für mich als Fan war besonders spannend zu sehen, wo der Skin und das MVP aus Marvel Rivals herkommen. Eine schöne kleine Geschichte, die für jeden Marvel Fan, Jeff Fan oder einfach Fan niedlicher Stories einen Blick wert ist.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Gurihiru in Hier ist Jeff! sind genauso süß wie die Geschichten selbst. Jeffs Emotionen und seine Tollpatschigkeit wurden mit viel Liebe eingefangen und ergeben ein niedliches Panel nach dem anderen. Besonders im ersten Drittel, in dem die Bilder im Mittelpunkt stehen, merkt man, wie viel Gedanken in jedem einzelnen stecken. Man kann jede Szene wunderbar nachvollziehen und bleibt gerne an den Kunstwerken hängen, um alle Details zu entdecken. Schon allein für die süßen Bilder ist der Comic ein echter Kaufgrund.

Fazit zu Hier ist Jeff! :

Jeff zeigt in diesem Comic einmal mehr, warum er längst zu den heimlichen Stars der Marvel Welt gehört. Seine Geschichten wirken leicht und verspielt, gleichzeitig berühren sie durch ihre liebevolle Darstellung eines Helden, der einfach nur er selbst ist. Man begleitet ihn mit einem Lächeln durch chaotische, süße und überraschende Momente und merkt schnell, wie viel Herz in diesem kleinen Landhai steckt.

Die Mischung aus wortlosen Mini Abenteuern und etwas erzählerischeren Kapiteln sorgt für ein angenehmes Leseerlebnis. Man fühlt sich weder überfordert noch gelangweilt, sondern gleitet entspannt von Seite zu Seite. Besonders schön ist der Gedanke, dass Jeff auch ohne große Handlung zu begeistern weiß. Er ist eine Figur, die durch pure Präsenz Freude schenkt und genau das macht diesen Comic so besonders.

Auch visuell bleibt der Band lange im Gedächtnis. Die Zeichnungen strahlen Wärme und Humor aus und unterstreichen perfekt, was Jeff ausmacht. Jede Szene wirkt so lebendig und liebevoll gestaltet, dass man fast vergisst, wie klein der Comicheld eigentlich ist.

Am Ende bleibt ein rundum positives Gefühl. Hier ist Jeff! ist kein lautes Spektakel, sondern ein kleiner Schatz, der durch Charme und Herz überzeugt. Wer sich für kurze, süße und humorvolle Geschichten begeistern kann oder einfach Lust auf eine Portion Wohlfühl Marvel hat, wird hier ein wunderbares Lesevergnügen finden.