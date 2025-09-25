Crimson Desert bei uns in der Preview

Auf der Gamescom 2025 durften wir, dank dem Entwickler Pearl Abyss, deren neues Spiel anspielen. Crimson Desert ist ein sehr ambitioniertes Open World Action Adventure der nächsten Generation, dass epische Schlachten und atemberaubende Abenteuer verspricht.

Wir konnten etwa eine Stunde das Spiel auf der Gamescom anspielen. Der Preview basiert auf einen frühen Build vom Crimson Desert und hatte hier und da noch kleine Bugs, Übersetzungsfehler oder fehlende Sprachausgabe, aber nichts desto trotz waren wir begeistert, wie gut das Spiel aussieht und vor allem wie gut die Performance war. Crimson Desert fing erstmal mit einem recht ausführlichen und langen Tutorial an, und das war auch nötig. Auf den ersten Blick sieht Crimson Desert wie ein Standard Fantasy Open World Spiel, wie zum Beispiel Dragons Dogma oder ein Assassins Creed. Doch Crimson Desert hat so viele Mechaniken, vielleicht sogar zu viele, dass das Tutorial, welches extra für diese Version erstellt wurde, etwa 20 Minuten gedauert hat. Es fängt einfach an, Bewegung des Charakters, Springen, leichter Angriff, schwerer Angriff, blocken, ausweichen etc. noch alles sehr Standard. Dann kommt der erweiterte Angriff dazu, und hier wird es etwas verrückt was man alles machen kann. Kombo angriffe sind ja noch recht einfach, aber dann kommen noch mehrere Kombination von Knöpfen um extra Moves auszuführen, z.B.: leichter angriff + schwerer Angriff; springen + leichter angriff; springen + schwerer angriff; springen+ leichter und schwerer angriff etc. Mit den drei Aktionen alleine kann man schon eine menge Kombinationen ausführen und das ist der Anfang den es kommen noch Fernkampfwaffen und Magie dazu die auch noch kombiniert werden können.

Die meisten dieser Angriffe können in einer Angriffs Kombo zusammengeführt werden, damit kann das Kämpfen schon aussehen als wenn man Devil May Cry oder Bayonetta spielen würde, doch bei den meisten Gegnern war das absolute nicht notwendig. Selbst der Boss-Fight am ende der Demo hat uns niemals dazu gelassen einen langen Kombo Angriff auszuführen. Einen Punkt wollte das Tutorial hervorheben: Einen Fahnenmast aufzustellen! Um diese Aktion durchzuführen muss man erstmal seinen „Super Modus“ aktivieren, in dem man stärker und schneller ist für eine kurze Zeit. Dann geht man in die Magie-Stellung, Fahnenmast anvisieren, den Aktions-Button schnell drücken bis der Mast in den Armen unseres Helden ist. Jetzt haben wir den Mast „ausgerüstet“, können damit langsam rumgehen und sogar angreifen. Also hin zum „Steckplatz“ gelaufen und dann den Fernkampf Button drücken damit wir damit auf den Boden zielen können und mit der Aktions-Taste bestätigen. Herzlichen Glückwunsch wir haben einen Banner aufgebaut.

Nach dem Tutorial fallen wir in die Welt und dabei sehen wir, wie groß die Welt sein wird, und auch hier sehen wir wieder wie spektakulär Crimson Desert aussieht. In der Luft haben wir auch eine Art Federumhang mit dem wir gleiten können, ähnlich wie in Zelda Breath of the Wild zum Beispiel. Nach ein bisschen Story geht es direkt mit unserem Pferd an die Front. Die Gegnermenge erinnert schon fast an Dynasty Warrior, nur greifen Sie hier deutlich öfter an. Direkt mal ein paar Kombos ausprobieren, aber schnell merke ich das die meisten Gegner mit drei Schlägen schon besiegt sind, oder so viele Gegner greifen gleichzeitig an das die ganze Zeit unterbrochen wird in der Kombo und mehr Blocken und Parieren muss. Nach ein paar Minuten Eingewöhnung kämpfen wir uns durch das Schlachtfeld zu einer Festung. Dort wartet auch schon ein Boss auf uns. In einem Raum voll mit Steinsäulen kämpfen wir gegen einen Großen Ritter, der aus einem FromSoftware spielen stammen könnte. Zum Glück war der Boss nicht so schwer wie in einem Souls spiel, der Gegner zerstört die Säulen um sich herum durch seine Angriffe und diese können wir benutzen um ihm schaden hinzufügen. Erstmal müssen wir ihn genug Schaden hinzufügen damit er kurz betäubt ist und dann können wir eine Säule benutzen um massiven Schaden hinzuzufügen. Jedoch ist die Säule benutzen nicht so einfach, erinnert ihr euch noch an das aufheben des Fahnenmast? Ja genau hier kommt diese Mechanik ins Spiel, aber im Boss-Kampf haben wir leider nicht unendlich Zeit diese Aktionenfolge auszuführen. Am Anfang mussten wir uns erstmal wieder dran erinnern wie die Ganzen schritte waren um die Säule „auszurüsten“. Die ersten versuche erstmal versagt, aber schnell waren die Abläufe wieder im Kopf und wir konnten den Boss einfach besiegen.

Crimson Desert ist ein sehr gut aussehendes Spiel, in unserer Demo hatten wir keine Performance oder ähnliche Probleme. Alles lief Butter weich und spielte sich sehr gut. Die Steuerung ist etwas überladen und war schwer alles im Kopf zu behalten, aber wir haben ja auch nur eine Stunde auf einem Event gespielt, im eigenen Hause sollte es nicht so das Problem sein. Die Entwickler haben uns auch während des Spielens, immer kleine Tipps und Tricks verraten damit wir mehr vom Spielen sehen können, da die Demo nicht der Anfang des Spiels war. Deshalb gehen wir davon aus, dass die Einführung in die ganzen Mechaniken des Spiels nicht, wie in der Demo, in 20 Minuten erklärt wird, sondern man langsam alles nach und nach lernen wird. Pearl Abyss hat das Spiel auf nächstes Jahr verschoben um dem Titel mehr Zeit zu geben und wir glauben das es ein großer Hit werden könnte, solange alles am Ende gut zusammen kommt.

Crimson Desert Release Date

Crimson Desert erscheint am 19. März für Playstation 5, Xbox Series X|S und PC.