Mortal Kombat: Legacy Kollection Physische Version

von Micha
von Micha

Digital Eclipse zeigt einen neuen Trailer für die Mortal Kombat Legacy Kollection. Eine physische Edition kommt nach dem digitalen Release.

Mortal Kombat Trilogy tritt der Sammlung an klassischen Mortal Kombat spielen, bei.

Neben der Standard Version wird es noch eine Deluxe und Kollector’s Edition geben:

Deluxe Edition (Nintendo Switch / 2 und Playstation 5) Mortal Kombat

  • Standard Spiel
  • Steelbook
  • Arcade Flyer
  • Lenticular Karte
  • Magnet
  • Arcade Karten
  • Mini-Marquees

Kollector’s Edition (Nintendo Switch / 2, Playstation 5 und Xbox Series X|S)

Mortal Kombat

  • Standard Spiel
  • Hardcover Artbook
  • Goro Controller Halter
  • Scorpion und Sub-Zero Pins
  • Arcade Token Münze

Die Standard Version wird hierzulande nur für Nintendo Switch / 2 und Playstation 5 erscheinen. Limited Run Games bietet noch eine Xbox Series X|S Variante an.

Mortal Kombat Legacy Kollection – Physical Edition Trailer

Mortal Kombat: Legacy Kollection erscheint 2025 für Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch / 2 und PC.

