Non-Stop Action im Penthouse – Take Cover Blu-ray Kritik

Es gibt die großen, epischen Actionspektakel, tiefgründige Thriller mit Action-Einschlag oder die klassischen Haudrauf-Filme, die einfach nur Vollgas geben. Und sind wir mal ehrlich: Es muss nicht immer tiefsinnig oder komplex sein. Manchmal reicht es völlig, sich von einer Non-Stop-Actionorgie mitreißen zu lassen – und genau deswegen habe ich mich riesig gefreut, als mir die Möglichkeit gegeben wurde, den Actioner Take Cover als Blu-ray zu sichten.

Zugegeben, der Titel sagte mir zunächst gar nichts. Aber als ich mir den Inhalt durchgelesen hatte, war schnell klar: Das könnte richtig Spaß machen. Ob der Film dieses Versprechen hält oder ob ihr lieber zu einem anderen Vertreter des Genres greifen solltet, erfahrt ihr in dieser Kritik zu Take Cover.

Action in nur einem Raum

Sam Lorde war über Jahre hinweg als eiskalter Auftragskiller gefürchtet – ein Meister seines Fachs, tödlich präzise. Doch jetzt will er aussteigen. Nur noch ein letzter Auftrag – so der Plan. Doch ausgerechnet dieser entpuppt sich als Falle: Sam wird selbst zur Zielscheibe.

Gefangen in einem gläsernen Penthouse, hoch über der Stadt, ohne Deckung oder Fluchtmöglichkeit, beginnt für ihn ein gnadenloser Überlebenskampf. Was bleibt, sind sein Instinkt, seine militärische Ausbildung – und die Tatsache, dass diesmal mehr auf dem Spiel steht als nur sein Leben.

Ein Großteil von Take Cover spielt tatsächlich nur an einem einzigen Ort: einem stylischen Penthouse. Dort soll Sams letzter Job über die Bühne gehen – doch schnell wird es zum Schauplatz eines Katz-und-Maus-Spiels auf Leben und Tod.

Der Titel ist dabei Programm: „Take Cover“ – in Deckung bleiben – wird zur obersten Überlebensregel. Solche Kammerspiele können schnell monoton werden, wenn nicht genug kreative Ideen vorhanden sind. Doch Regisseur Nick McKinless schafft es erstaunlich gut, die Spannung über die gesamte Laufzeit aufrechtzuerhalten. Die knapp 90 Minuten sind kompakt, straff erzählt und durchweg unterhaltsam.

Non-Stop Action ohne Langeweile

Vielleicht liegt es auch an der Kürze des Films, aber Take Cover kommt ohne Längen aus. Zwar nimmt sich der Film an manchen Stellen Zeit für kleinere Charaktermomente, doch ab der Eröffnungsszene gilt: Action, Action, Action – und die ist wirklich hervorragend choreografiert.

Klar: Die Story selbst ist eher schlicht gehalten, und die Eröffnungsszene wirkt rückblickend etwas ziellos. Aber genau das gleicht der Film durch seine packenden Actionsequenzen locker wieder aus. Es ist genau die spaßige Actionorgie, auf die ich gehofft hatte.

Auch die schauspielerischen Leistungen können sich sehen lassen. Natürlich wird hier kein oscarreifes Drama abgeliefert, aber das ist auch gar nicht nötig. Der Cast liefert genau das, was man für einen unterhaltsamen Actionfilm braucht – glaubwürdige Präsenz und überzeugendes Timing.

Sound und Bildqualität der Blu-ray sind ebenfalls top. Das Bild ist klar, ohne störende Fragmente, und auch der Soundtrack kommt kraftvoll rüber. Extras bietet die Blu-ray zwar kaum, aber das ist zu verschmerzen, wenn man dafür einen soliden Actionfilm bekommt, der locker einen unterhaltsamen Nachmittag oder Abend füllt.

Fazit zu Take Cover:

Take Cover ist ein klassisches Beispiel dafür, wie viel Spannung und Intensität man auch mit einem minimalistischen Setting erzeugen kann. Statt auf große Schauplätze oder spektakuläre Locations zu setzen, konzentriert sich der Film ganz auf ein enges, überschaubares Szenario – ein Penthouse als tödliche Falle. Dieser Fokus funktioniert erstaunlich gut, weil Regisseur Nick McKinless versteht, wie man mit einfachen Mitteln effektive Spannung aufbaut. Das Ergebnis ist ein Kammerspiel voller Tempo, das sich fast wie ein Videospiel-Level anfühlt, in dem jede Bewegung zählt und jeder Fehler tödlich sein kann.

Stärken zeigt der Film eindeutig in seiner Action: Die Kämpfe sind dynamisch inszeniert, clever choreografiert und – was besonders wichtig ist – angenehm bodenständig. Es wird nicht übertrieben, sondern präzise gearbeitet. Die Actionszenen wirken dadurch glaubwürdig und intensiv. Scott Adkins, der in der Hauptrolle einmal mehr sein Können zeigt, trägt viel zur Wirkung des Films bei. Er bringt sowohl physische Präsenz als auch eine gewisse Ruhe mit, die gut zu seiner Figur des erfahrenen Profikillers passt.

Schwächen hat Take Cover eher im erzählerischen Bereich. Die Story ist sehr simpel gestrickt und bietet wenig Überraschungen. Auch der Einstieg wirkt etwas unentschlossen und scheint nicht viel zur eigentlichen Handlung beizutragen. Wer hier auf tiefgründige Charakterentwicklung oder große emotionale Momente hofft, wird enttäuscht. Doch der Film macht keinen Hehl daraus, was er sein will – ein schnörkelloser, direkter Actionfilm, der seine Prioritäten klar setzt.

Technisch gibt es wenig auszusetzen. Bild und Ton der Blu-ray sind hochwertig und lassen die Inszenierung gut zur Geltung kommen. Die reduzierte Ausstattung der Blu-ray ist angesichts des kompakten Films zu verschmerzen – hier steht das pure Filmerlebnis im Vordergrund. Für Fans von schnörkelloser Action, die auf clevere Spannung und kompromisslose Dynamik stehen, ist Take Cover auf jeden Fall einen Blick wert.

Unterm Strich bleibt ein kurzweiliger, spannender Actionthriller, der vor allem durch seine dichte Atmosphäre, solide Inszenierung und starke Hauptfigur punktet. Kein Meilenstein des Genres, aber definitiv eine gelungene Abwechslung für zwischendurch – vor allem, wenn man einfach mal 90 Minuten lang abschalten und sich von sauber inszenierter Action mitreißen lassen möchte.