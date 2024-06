Brutale Action mit wenigen Worten – Silent Night Blu-ray Kritik

Ich liebe gute Action in Filmen. Egal ob ich zwischendurch Lust auf einen Michael Bay Film bekomme, einen der unzähligen Fast & Furious Teile schaue oder mir einen Guy Ritchie Film reinziehe, manchmal muss es einfach nur knallen, sodass mir die Geschichte am Arsch vorbeigehen kann. Deswegen habe ich mich auch direkt nach der Ankündigung auf John Woos neuestes Werk Silent Night gefreut. John Woo kann Action, das hat der Regisseur schon öfter beweisen können. Gute Beispiele hierfür sind Im Körper des Feindes mit Nicolas Cage oder The Killer aus dem Jahr 1989. Per se nicht die besten Filme, wenn man aber Action bekommen möchte, ist man mit diesen Titeln an der richtigen Adresse.

Es sollte also niemanden verwundern, wenn ich etwas verwirrt war, nachdem ich die doch echt zerschmetternden Reviews bezüglich Silent Night sehen musste. Wie kann es sein, dass der neueste John Woo Film so schlecht aufgenommen wurde? Mit diesem ersten Ausblick habe ich also keinen Ausflug ins Kino gewagt und erstmal abgewartet, bis der Film auf Blu-ray erscheint. Jetzt hat man Silent Night schon etwas länger fürs Heimkino veröffentlicht. Es hat zwar etwas gedauert, nun habe ich mir aber endlich den Film auch selbst auf Blu-ray angeschaut. Warum ich die Kritiken ungerecht finde und definitiv Spaß mit dem Actionkracher hatte, erfahrt ihr in dieser Kritik zum Film Silent Night.

Da fehlen die Worte

Am Heiligabend des Jahres 2021 ereignet sich eine Tragödie, die das Leben von Brian Godlock für immer verändert. Sein siebenjähriger Sohn wird während eines brutalen Bandenkriegs in einem Kugelhagel getötet. Nach dem direkten Versuch, diese Tat zu rächen, wird Brian selbst schwer verwundet; eine Kugel trifft ihn am Hals und raubt ihm die Stimme. Die Ereignisse hinterlassen nicht nur körperliche, sondern auch seelische Narben. Ein Jahr später, am Heiligabend 2022, während die Stadt in festlicher Stimmung ist und Lichterglanz die Straßen erhellt, plant Brian seine blutige Vergeltung. Gezeichnet von Schmerz und Rachegelüsten macht er sich auf, jeden Einzelnen der Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Seine Mission ist gnadenlos, und er lässt nichts unversucht, um Gerechtigkeit für seinen Sohn zu erlangen. In einer Nacht, die eigentlich von Liebe und Frieden erfüllt sein sollte, verwandelt sich Brian in einen düsteren Racheengel, der die Beteiligten für ihre Taten büßen lässt.

Eine klassische Rachegeschichte, wie es scheint. Okay – nein – eigentlich scheint es nicht nur so, sondern entspricht auch der Wahrheit. Silent Night ist in seinen Grundfesten nicht mehr als eine klassische Geschichte über Verlust und Rache. Nicht mehr und nicht weniger. Trotzdem war ich zwischendurch immer wieder gehooked und konnte mich von der Action begeistern lassen. Jetzt aber mal ganz von vorne: Der Film bereitet am Anfang ein tolles Mysterium auf. Was ist passiert und warum möchte dieser Mann Rache üben? Ich wurde direkt mitgenommen und musste durch die emotionale Achterbahn auch direkt ein paar Tränen vergießen (ich bin sehr nah am Wasser gebaut). Dann wurde das Mysterium aber viel zu schnell aufgelöst und der Film hat mich direkt wieder verloren. Der Mittelteil ist dann leider wirklich öde und schafft es nicht, eine spannende Story aufzubauen. Dafür ist die Action in der letzten halben Stunde wieder richtig gut, leider etwas zu spät. Zusammengefasst lässt sich Silent Night also so beschreiben: Toller packender Anfang, langweiliger Mittelteil, richtig gute Action am Ende. Wer also mit der Langeweile in der Mitte des Films klarkommt, wird mit einem dennoch guten John Woo Film belohnt.

Action in packendem Full-HD

Wie bereits am Anfang erwähnt, habe ich mir Silent Night in der Blu-ray-Fassung angeschaut. Diese habe ich mir jedoch nicht selbst zugelegt, sondern als Rezensionsexemplar zugeschickt bekommen. Damit kann ich also nicht direkt sagen, ob sich der Film für die derzeit 17,99 € lohnt, ich finde aber schon, dass der Preis für die geringe Substanz der Blu-ray etwas zu viel ist. Auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, dass Fans von Actionfilmen und von John Woo nicht um einen Kauf herumkommen werden, weshalb ich euch empfehle, noch etwas auf eine Preisreduzierung zu warten. Diese wird sicherlich kommen.

Bei der Optik habe ich mal wieder nichts zu meckern. Die Action im Film kann sich in Full-HD richtig sehen lassen und überzeugt mit einem klaren Bild, das keine ersichtlichen Fehler aufweist. Natürlich ist diese Fassung wie immer kein direkter Ausgleich für das Anschauen im Kino, da ich mir selbst den Film aber nicht auf der großen Leinwand geben konnte, bin ich froh, dass diese Version mit dem Bild und der Soundqualität an meiner Soundbar überzeugen konnte. Wer sich also erhofft hat, mit der Blu-ray eine gute, wenn nicht sogar perfekte Version des eigentlichen Films zu bekommen, wird hier sicherlich nicht enttäuscht sein. Es bleibt bei der Frage, ob ihr euch die langweiligen Abschnitte auch mit der Blu-ray antun könnt.

Fazit zu Silent Night:

Silent Night von John Woo ist ein Film, der die Erwartungen an einen klassischen Actionfilm sowohl erfüllt als auch enttäuscht. Die Grundgeschichte über Verlust und Rache ist altbekannt und wird hier ohne viel Innovation präsentiert. Der Film startet stark mit einem packenden Mysterium und emotionalen Momenten, verliert jedoch im Mittelteil stark an Spannung. Trotz der langatmigen Passagen überzeugt das Finale mit intensiver und gut inszenierter Action.

Für Fans von John Woo und actiongeladenen Filmen lohnt sich Silent Night trotz seiner Schwächen. Die Blu-ray-Fassung bietet eine hervorragende Bild- und Tonqualität, was den Filmgenuss im Heimkino angenehm macht. Dennoch sollte man sich auf eine durchwachsene Erzählung einstellen, die nur phasenweise ihr volles Potenzial ausschöpft. Wer mit den ruhigeren Abschnitten zurechtkommt, wird am Ende mit typischer Woo-Action belohnt. Ein Kauf lohnt sich besonders für eingefleischte Actionfans, während Gelegenheitszuschauer eventuell auf eine Preisreduzierung warten sollten.