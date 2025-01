Wolverine – Der Beste 8 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Wolverine – Der Beste 8.

Erscheinungsdatum 10.12.2024 Zeichner Cory Smith, Geoff Shaw Autor Victor LaValle, Ben Percy Format Softcover Seitenanzahl 264 Stories Wolverine (2020) 41-50 Preis 30,00 €

Wolverine ist ein vielschichtiger Charakter mit einer richtig langen Historie im Marvel-Universum. Das ist Fakt, und hier wird mir wahrscheinlich auch niemand widersprechen können. Aber auch abseits der Comics ist Logan ein sehr beliebter Antiheld – nicht erst seit dem kürzlich erschienenen Deadpool & Wolverine-Film, sondern bereits seit dem ersten X-Men-Film aus dem Jahr 2000. Wie kann man den Mutanten aber auch nicht sympathisch finden? Ein Draufgänger mit einem weichen Herzen, der sich aber auch nicht zu schade ist, bei seinen Gegnern Gewalt anzuwenden.

In den Comics ist mit Wolverine in den letzten Jahren viel passiert: viel Gutes, aber auch eine Menge Schlechtes. Die Mutanteninsel Krakoa ist da wohl ein bisschen von beidem. Nichtsdestotrotz wurde dieser Ort für Logan über die Zeit wie eine Art neue Heimat. Er lebte hier und beschützte seine Mitmutanten vor allen, die etwas gegen sie hatten. Leider kam, wie immer, alles anders: Durch die Hellfire Gala und einige andere Ereignisse ist Krakoa nicht mehr im Besitz der Mutanten.

Logan konnte mit vielen anderen fliehen, muss sich jetzt aber gegen eine neue Bedrohung verteidigen: seinen jahrelangen Feind Sabretooth. Ob sich dieses Aufeinandertreffen zwischen Wolverine und Sabretooth lohnt oder ob ihr Wolverine – Der Beste 8 getrost ignorieren könnt, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Inhalt:

Jahrelang blieb es still zwischen den erbittertsten Rivalen, doch jetzt lodert ihre Fehde blutiger und gnadenloser als je zuvor: Sabretooth ist zurück! Einst auf Krakoa in die Grube verbannt, hat der Untergang der Inselnation ihn befreit – und er kommt nicht allein. Mit einer unaufhaltsamen Armee von Klonen seines eigenen monströsen Selbst zieht Victor Creed los, um Rache zu üben und ein Blutbad zu entfesseln. Sein Ziel ist klar: der Welt – und insbesondere Logan – zu beweisen, dass er der ultimative Feind ist. Die Jagd beginnt, und nichts wird ihn aufhalten.

Wolverine – Der Beste 8 zeigt wieder einmal, wie vielschichtig Logans Charakter ist und wie viel er ständig durchmachen muss. Es geht in diesem Comic nicht nur um die Gegenwart, sondern auch viel um die Vergangenheit, allen voran, als Wolverine und Sabretooth noch ein Team waren. Diese Geschichte wird von den Autoren Victor LaValle und Ben Percy wirklich toll inszeniert, sodass beim Lesen richtig Gefühle geweckt werden. Aber auch abseits von Logan bekommen viele Figuren hier wirklich grandios geschriebene eigene kleine Stories spendiert, die gut vermitteln, wie unterschiedlich Krakoa von den Mutanten aufgenommen wurde. Damit ist dies in gewissem Sinne eine direkte Fortsetzung zu vielem, was vorher auf Krakoa geschehen ist.

Brutal ist der Comic natürlich auch. Wenn Logan selbst oder gar X-23 in Kämpfe verwickelt sind, dann macht es einfach Spaß dabei zuzusehen, wie sich die Kontrahenten gegenseitig zerfleischen. Natürlich muss man ein Fan dieses Gore-Faktors sein, doch wer so etwas generell gut findet, wird mit dieser neuen Geschichte richtig viel Spaß haben. Außerdem bekommen wir hier auch ohne Cliffhanger den gesamten Story-Arc präsentiert, was das Lesen noch einmal deutlich besser macht. Apropos Cliffhanger: Prinzipiell handelt es sich hierbei um den 8. Band von Wolverine – Der Beste. Das sollte Neulinge aber nicht davon abhalten, den Comic in die Hand zu nehmen, da man vieles auch ohne Kontext verstehen kann. Meiner Meinung nach ein gelungener Wolverine-Comic mit vielen richtig genialen Momenten!

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Victor LaValle und Ben Percy unterstreichen im Großen und Ganzen noch einmal, was ich schon vorher gesagt habe: richtig tolle Momentaufnahmen mit blutigen Bildern und viel Emotionen. Man muss zwar einen etwas düstereren Stil mögen, doch wer zum Beispiel bereits Batman-Comics gewohnt ist, wird auch mit Wolverine – Der Beste 8 keine Probleme haben. Kurz gesagt, hat man hier den perfekten Stil mit noch passenderen Kunstwerken gefunden, die dazu führen, dass man definitiv länger als gewollt auf einer der Vielzahl von Seiten verweilt.

Fazit zu Wolverine – Der Beste 8 :

Wolverine – Der Beste 8 ist ein beeindruckender Comic, der Fans des Marvel-Universums mit einer packenden Geschichte, emotionaler Tiefe und brutalen Action-Sequenzen begeistert. Die Rivalität zwischen Wolverine und Sabretooth wird hier auf ein neues Level gehoben und liefert intensive Momente voller Spannung und Tragik. Die Mischung aus Rückblicken und aktuellen Ereignissen fügt der Erzählung eine weitere Dimension hinzu, während die düsteren, detaillierten Zeichnungen die Stimmung perfekt einfangen.

Obwohl der Comic Teil einer längeren Reihe ist, eignet er sich auch für Neueinsteiger, da die Story verständlich und mitreißend aufbereitet ist. Für langjährige Fans ist es eine würdige Fortsetzung, die Logans Charakter weiterentwickelt und gleichzeitig die Ereignisse rund um Krakoa spannend aufgreift. Wer auf komplexe Figuren, düstere Stimmungen und kompromisslose Action steht, wird mit diesem Band bestens bedient. Ein Muss für Wolverine-Fans und alle, die Geschichten mit Ecken und Kanten lieben!