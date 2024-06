Guardians of the Galaxy 2 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Guardians of the Galaxy 2.

Erscheinungsdatum 04.06.2024 Zeichner Alex Lins, Kev Walker Autor Collin Kelly, Jackson Lanzing Format Softcover Seitenanzahl 144 Stories Guardians of the Galaxy (2023) 6–10, Annual (2024) 1 Preis 19,00 €

Guardians die Zweite! Das Warten hat endlich ein Ende und der zweite Band zur neuen Iteration von Guardians of the Galaxy ist endlich im Handel. Nachdem wir letztes Mal ein komplett neues Abenteuer mit der Heldentruppe bestaunen konnten und auch mit einem schlimmen Cliffhanger zurückgelassen wurden, gibt es jetzt im neuen Band den Abschluss zur Geschichte und in gewisser Form auch einen Neuanfang. Wer die Guardians nicht kennt, der tut mir etwas leid. Eine der besten Gruppen im Marvel-Universum mit den witzigsten Figuren und einer emotional bewegenden Geschichte, die man so nicht hat kommen sehen. Auch im Kino ist der Kader aus ungleichen Personen unglaublich beliebt. Schon der erste Band dieser neuen Version von den Guardians hat mir richtig gut gefallen. Ob es mir beim zweiten genauso geht und ob ihr hier einen guten Abschluss bekommt, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Nun enthüllt sich das Geheimnis, wie Groot zu einer Armee von planetenzerstörenden Grootsturz-Monstern wurde! Währenddessen wurden Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax, Mantis und Nebula von einem mächtigen Grootsturz verschlungen und sind nun Teil von Groot und dem mysteriösen Grootspace. Doch das ist noch nicht alles – auch der Kree/Skrull-Imperator Hulkling, sein Ehemann Wiccan und Quills Schwester sind in dieses düstere Schicksal verwoben. Die Guardians müssen sich dieser überwältigenden Bedrohung stellen und ihre Kräfte vereinen, um das Universum vor Groots unkontrollierbarer Macht zu retten. Eine epische Schlacht beginnt, in der Freundschaften auf die Probe gestellt und alte Feindschaften neu entfacht werden.

Ein wirklich guter Abschluss, mit unglaublich tollen Charaktermomenten und einer wichtigen Geschichte für die Guardians. Punkt. Natürlich ist es nicht so einfach, trotzdem fasst das ganz gut zusammen, wie ich den neuen Guardians of the Galaxy Comic bewerten würde. Wie auch im Vorgänger setzt man stark auf eine Wildwest-Thematik, diesmal aber gepaart mit Naturliebe, die mich etwas an die Avatar-Filme erinnert. Da ich den Wilden Westen als Thema toll finde, muss ich auch hier wieder sagen, dass mir das Setting richtig gefallen hat. Die Liebe zur Natur sowie Wiedergeburt sind großartige Weiterentwicklungen des Grundschemas, welche perfekt zu den Guardians und ihren Geschichten passen. Hin und wieder verliert sich zwar auch dieser Comic in den immer gleichen Superheldenklischees, diese werden aber toll durch die gekonnten Dialoge aufgebrochen und mit emotionalen Momenten versehen, die einen Fan zu Tränen rühren können. Lass mich euch auch ohne zu spoilern noch sagen, dass das Ende den Sammelband perfekt abrundet und auch einen genialen Abschluss für diesen Story-Arc darstellt. Es fühlt sich wie eine abgeschlossene Story an, zu der man gerne wieder zurückkommen möchte.

Zeichnung:

Die Zeichnungen von Alex Lins und Kev Walker sind allesamt sehr verspielt, ausdrucksstark und am allerwichtigsten richtig kreativ. Ein paar der Doppelseiten bekomme ich einfach nicht mehr aus meinem Kopf und muss ständig an die Schönheit der Bilder denken, die sich über die gesamte Laufzeit halten können. Zwar ist der Stil hier und da etwas simpel, passt aber gut zu den Guardians und ihrer Art, wodurch Guardians of the Galaxy 2 zu einem fantastischen Kunstwerk wird. Hier werdet ihr euch sicherlich satt sehen und trotzdem danach noch mehr sehen wollen. Ich verweise gerne auf ein Panel mit Gamora und Mantis auf der Erde, das ich mir sicherlich mehr als nur eine Minute angeschaut habe. Einfach großartig!

Fazit zu Guardians of the Galaxy 2:

Der zweite Band der neuen Iteration von Guardians of the Galaxy überzeugt auf ganzer Linie. Die spannende und emotionale Geschichte bietet einen würdigen Abschluss und zugleich einen Neuanfang für die beliebten Charaktere. Die Mischung aus Wildwest-Thematik und Naturliebe fügt der bekannten Erzählung frische Elemente hinzu, die hervorragend zu den Guardians passen. Trotz gelegentlicher Superheldenklischees sorgt die gelungene Dialogführung für Abwechslung und emotionale Tiefe. Die beeindruckenden Zeichnungen von Alex Lins und Kev Walker ergänzen die Erzählung perfekt und machen den Comic zu einem visuellen Highlight. Insgesamt ist dieser Band ein Muss für alle Fans der Guardians und für alle, die eine packende und visuell ansprechende Comic-Geschichte zu schätzen wissen.