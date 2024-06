Ghost Rider & Wolverine – Waffen der Vergeltung – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Ghost Rider & Wolverine – Waffen der Vergeltung.

Erscheinungsdatum 04.06.2024 Zeichner Geoff Shaw Autor Benjamin Percy Format Softcover Seitenanzahl 112 Stories Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance (2023) Alpha, Ghost Rider (2022) 17, Wolverine (2020) 36, Ghost Rider/Wolverine: Weapons of Vengeance (2023) Omega Preis 14,00 €

Wolverine und Ghost Rider – zwei der wohl ikonischsten Figuren im gesamten Katalog von Marvel. Beide sind aber nicht nur im Comic beliebt, sondern haben es auch geschafft, auf der großen Leinwand Erfolge zu feiern (je nachdem, wie man Ghost Rider mit Nicolas Cage wahrgenommen hat). In den Comics hatten beide Figuren schon oft Begegnungen. Egal ob als Feinde oder Freunde, immer wieder mussten sich die beiden über den Weg laufen. Auch in Ghost Rider & Wolverine – Waffen der Vergeltung ist es wieder soweit, und die beiden dunklen Gestalten treffen ein weiteres Mal aufeinander, diesmal jedoch als Gefährten. Das ist noch nicht genug, denn dieser Comic will uns auch die erste Begegnung der beiden brutalen Helden demonstrieren. Ob das gelingt und ob sich der Comic generell lohnt, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Inhalt:

Ein düsterer Serienmörder hat es auf unschuldige Mutanten abgesehen, und das sorgt für Aufruhr. Logan, auch bekannt als Wolverine, und Johnny Blaze, der als Ghost Rider bekannt ist, entschließen sich, diesem skrupellosen Schurken gemeinsam das Handwerk zu legen. Doch was steckt wirklich hinter den abscheulichen Taten dieses neuen Widersachers? Ein schockierendes Geheimnis wird enthüllt, das Logan und Johnny zwingt, ihre einzigartigen Fähigkeiten zu vereinen. Ihre Jagd führt sie in einen Strudel aus Gewalt und Dunkelheit, in dem Krallen und Ketten aufeinanderprallen und das Höllenfeuer gnadenlos lodert. Bereitet euch vor auf ein explosives Abenteuer voller Blut, brennender Leidenschaft und unbändiger Wut – willkommen in der Welt von Hellverine!

Ja – Hellverine ist mal wieder ein richtiger comicartiger und lächerlicher Name, aber das beiseite, steckt in Ghost Rider & Wolverine – Waffen der Vergeltung ein ausgesprochen gelungener Comic, der nicht nur mit seinen düsteren Elementen überzeugt, sondern auch ein paar interessante Buddy-Momente zwischen den beiden Helden inszeniert. Direkt zur Transparenz muss ich zugeben, dass Ghost Rider zu meinen liebsten Marvel-Helden gehört und auch wenn es dadurch vielleicht etwas zu meinungsstark klingt, so finde ich es wirklich toll, endlich mal sehen zu dürfen, wie Ghost Rider das erste Mal auf Wolverine getroffen ist (natürlich als Feinde, wer hätte das gedacht). Der Comic schafft es, diese erste Begegnung zu nutzen, um eine Geschichte zu erzählen, welche die Vergangenheit der beiden perfekt nutzt, um für viel Action und eine Menge guter Dialoge zu sorgen. Fans der beiden Figuren kommen definitiv auf ihre Kosten.

Bevor ich jetzt aber zu schnell eine Empfehlung raushaue, muss ich noch mit einigen anderen Aspekten des Comics aufräumen. Die Geschichte mag zwar spannend sein, ist letztendlich aber nichts Besonderes und an einigen Stellen geradezu plump. Vor allem die beiden Hauptfiguren Ghost Rider und Wolverine bekommen nur sehr wenig Entwicklung, und so beläuft sich das Crossover nur darauf, die Beziehung der beiden zu stärken, ohne dass jemand von ihnen individuell wachsen kann. Auch die Bösewichte sind nicht mehr als eine Fassade, um die Geschichte voranzutreiben. Nichtsdestotrotz konnte ich mit Ghost Rider & Wolverine – Waffen der Vergeltung eine Menge Spaß haben, die Momente zwischen den beiden genießen und die Horroratmosphäre voll aufsaugen. Dadurch kann ich den Comic klar empfehlen, vor allem da er eine abgeschlossene Geschichte erzählt.

Zeichnung:

Die Zeichnungen von Geoff Shaw sind wirklich, wirklich gut. Nicht nur, weil sie richtig detailverliebt sind und die Emotionen der Charaktere toll zum Ausdruck bringen, sondern auch, weil der Horror in diesem Crossover richtig gut durch den Stil getragen wird, was zu einigen Gänsehaut-Momenten beim Lesen führt. Wer sich also erhofft hat, in diesem Band auch etwas Horror serviert zu bekommen, der wird von den Zeichnungen nicht enttäuscht und darf sich auf einige geniale Momente freuen. Apropos geniale Momente: Einige der Panels (vor allem die Doppelseiten) wurden so gut gezeichnet, dass ich direkt sagen muss, schon lange nicht mehr so tolle künstlerische Arbeit gesehen zu haben. Klar – ich mochte zum Beispiel die Kreativität in Harley Quinn 1 oder die grausame Gewalt in Der Tod des Venomverse, aber hier hatte ich definitiv die schönsten und vor allem dunkelsten Bilder seit langem. Klasse!

Fazit zu Ghost Rider & Wolverine – Waffen der Vergeltung:

Ghost Rider & Wolverine – Waffen der Vergeltung ist ein düsteres, actiongeladenes Crossover, das Fans beider ikonischer Helden voll auf ihre Kosten kommen lässt. Die spannende, wenn auch teilweise etwas vorhersehbare Handlung wird durch die beeindruckenden Zeichnungen von Geoff Shaw und die atmosphärische Horrorinszenierung perfekt ergänzt. Während die Charakterentwicklung der beiden Protagonisten etwas zu kurz kommt und die Bösewichte eher oberflächlich bleiben, überzeugt der Comic durch seine intensiven Actionsequenzen und die gelungene Darstellung der ersten Begegnung von Wolverine und Ghost Rider. Insgesamt bietet Waffen der Vergeltung ein packendes Leseerlebnis voller Blut, Leidenschaft und unbändiger Wut, dass sich für alle Fans von düsteren Superhelden-Abenteuern lohnt.