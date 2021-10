Der Xbox Series X „Mini-Fridge“ ist real – bestellt ihn ab dem 19. Oktober vor

Es ist wahr – der Xbox Series X Kühlschrank Mini-Fridge kann vorbestellt werden. Das könnt ihr ab dem 19. Oktober bei Gamestop machen. Kosten wird der coole Kühlschrank 99 Euro. Auf jeden Fall wird er bei uns im Zockerzimmer dabei sein :).

Aaron Greenberg von Xbox hat dazu was zu sagen:

Was als virales Meme begann, wurde zur lebensgroßen Realität, als wir den allerersten, schnellsten und leistungsstärksten Xbox Series X-Kühlschrank der Welt schufen. Eine 1:1-Nachbildung unserer geliebten Konsole – aber 1,50 Meter groß und 180 Kilo schwer. Doch das war noch nicht alles! Nach einem erbitterten Twitter-Krieg der beliebtesten Brands haben wir geschworen, Eure Mini-Kühlschrank-Memes Wirklichkeit werden zu lassen. Wir haben Euch mit einem ersten Blick auf das Design am Ende unseres Xbox E3 Showcase überrascht, und jetzt ist es an der Zeit, Euch rechtzeitig zu den Feiertagen das zu geben, worauf Ihr so lange gewartet habt: Den Xbox Series X Replica “Mini-Fridge”!

Der Mini-Kühlschrank, der in Zusammenarbeit mit Ukonic! entwickelt wurde, gibt “Xbox and Chill” eine ganz neue Bedeutung. Mit LEDs und einer Oberfläche, die der Xbox Series X nachempfunden ist, werden Deine Freund*innen staunen, wenn Du ihnen einen Drink anbietest! Der elegante, mattschwarze Turm fasst bis zu 12 Dosen Deines Lieblingsgetränks und hat zwei Ablagen in der Tür, damit Du Deine Lieblingssnacks immer griffbereit hast. An der Vorderseite des Mini-Kühlschranks befindet sich ein USB-Anschluss zum Aufladen von Geräten, und im Lieferumfang ist ein Gleichstromadapter enthalten, damit der Mini-Kühlschrank auch unterwegs funktioniert.

Pünktlich zu den Feiertagen wird der Xbox Mini-Kühlschrank am 19. Oktober in den Vorverkauf gehen und im Dezember 2021 weltweit bei verschiedenen Händlern erhältlich sein. In der ersten Produktionswelle wird der Xbox “Mini Fridge” in Deutschland bei GameStop für 99 Euro (UVP) erhältlich sein.

Wir arbeiten daran, den Xbox Mini-Fridge so vielen Fans wie möglich zugänglich zu machen, und werden die regionale Verfügbarkeit im Jahr 2022 weiter ausbauen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und Einschränkungen je nach Markt.

Wenn Ihr wissen wollt, wie ihr euch euren eigenen Xbox Series X Replica Mini Fridge Thermoelectric Cooler (oder kurz: „Mini-Fridge“) sichern könnt, folgt einfach @XboxDACH auf Twitter.