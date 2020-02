Das Games-Mag Zockerzimmer Projekt

Es ist vollbracht – wir haben unser ehemaliges „Büro“ umgewandelt in ein Zockerzimmer. Ein dickes Dankeschön geht dabei an Caseking, Sandberg, Trust, Xbox, Nintendo und Sony Playstation, die uns bei unserem Vorhaben unterstützt haben. Eine frische neue Tapete mit Ziegelstein-Optik, ein neuer PVC Belag und der Rest einfach weiß gestrichen – auch wenn uns zum absoluten Höhepunkt noch ein großes Bild über der Couch fehlt – aber da sind wir noch in der Findungsphase. Auch in Sachen Konsolen haben wir unserer Meinung nach die wichtigsten dabei. Natürlich fehlt da ein Super Nintendo oder eine NES Konsole – aber dafür hat die Nintendo Switch, die Wii und die WiiU einen Platz im Regal gefunden. Die Xbox Classic ist ebenso dabei wie die Xbox One S und die Xbox One X. Von Sony gibt es die PS4 Pro und die PS1 sowie die PS2.

Retro-Style pur

Als ganz besonderes Highlight seht ihr unten das Universal Telespiel von 1979 – und ja es ist sogar noch funktionstüchtig. Von Sega haben wir das Sega Master System und die Mini Version des Sega Mega Drive. Der C64 Mini ist ebenfalls dabei und sogar alte Spiele-Kassetten haben wir im Keller gefunden. Der coole rote Retro Fernseher ist der Divoom Tivoo-Max 2.1 Speaker, den wir bereits in einem Test unter die Lupe genommen haben.

Als Anlage fungiert eine Trust 2.1 Anlage, die ihr hier über Amazon erwerben könnt. Außerdem hat uns unser Partner Trust mit einer 5.1 Trust Torro Anlage ausgestattet, die wir in den nächsten Tagen auch noch verlosen werden. Unser PC Schreibtisch kommt von unserem Partner Sandberg, der uns mit einem eSport Schreibtisch ausgestattet hat. Coole LED Lampen an den Seiten, einen Aufhängehaken für eure Headsets und ein Kabelmanagement unter dem Schreibtisch bringen ein besonderes Flair ins Zockerzimmer.

Spaß auf 102 cm

Die FC Schalke 04 Tastatur sowie das FC Schalke 04 PS4 Gamepad kommt von unserem Partner Snakebyte – hier werdet ihr in den nächsten Tagen noch jeweils die passenden Testberichte finden. Den coolen PS VR Halter findet ihr übrigens bei Amazon, genauso wie den coolen Google Stadia Joypad Halter von Call of Duty. Google Stadia ist übrigens auch angeschlossen und findet sich hinter unserem Hisense 102 cm 4K Fernseher wieder. Wir sind er Meinung die Größe reicht für das Zimmer vollkommen aus und sorgt für genügend Spielspaß.

Deko, Licht und vieles mehr

Die PS4 Lampe ist ja mittlerweile echt bekannt und bei vielen Händlern zu finden. Auch hier findet ihr das passende Angebot bei Amazon oder auch bei Saturn oder MediaMarkt. Der coole Spielhallen-Controller kommt von unserem Partner Lioncast. Die beiden Monopoly Varianten wurden von unserem Partner Hasbro gestellt. Sony hat uns mit den drei coolen Deko Figuren vor der PS4 Lampe ausgestattet. Xbox mit dem einfach nur phänomenalen Forza Horizon Aufsteller und dem coolen Xbox Fanschal. Die coole Bodenschutzmatte kommt von unseren Partner Caseking. Sie werden uns im Bezug auf das Zockerzimmer noch mit weiteren coolen Gadgets unterstützen.

Aber Bilder sprechen ja bekanntlich Bände. Schaut doch einfach mal selbst und vielleicht habt ihr ja auch noch selbst ein paar Vorschläge was uns noch fehlt und wir noch besser machen könnten. Wir freuen uns über eure Antworten.