Gamescom 2026 – Dungeon Lurker – Beat ‚em up mit dunklem Geheimnis

Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. In der Indie Halle haben wir uns Dungeon Lurker angeschaut.

Dungeon Lurker ist ein Fantasy-Beat-’em-Up mit Roguelike-Elementen, mit einer Wendung, die man auf den ersten Blick nicht erwartet.

In der Indie-Halle konnten wir das neueste Spiel von Entwickler 13AM Games anspielen. Ohne viele Worte wurden wir direkt in das Spiel reingeschmissen. Was direkt auffällt: Das Spiel sieht aus, als ob man es auf einem alten Röhrenbildfernseher spielt. Die Entwickler wollten, dass das Spiel aussieht und sich anfühlt wie ein verlorenes 32‑Bit-Game, das auf der Playstation oder dem Sega Saturn hätte herauskommen können.

Dungeon-Crawler-Beat-’em-Up mit Rogue-like Elementen

Wir spielen einen Ritter, der in einem Verlies aufsteht. Erstmal mit der Steuerung vertrautmachen und los geht’s in den Kampf. Gegner, die aussehen wie Goblins, stellen sich uns in den Weg. Direkt mal das Kombosystem ausprobieren, leichte und schwere Angriffe können kombiniert werden und füllen sich stark an. Gegner können entweder an den Rand des Bildschirms geschleudert werden oder in die Luft gehoben werden, um Luftkombos auszuführen. Zusätzlich hat unser Ritter noch ein Schild zum Blocken und Parieren, inklusive Counterangriff. Zu guter Letzt haben wir noch einen Feuerzauber dabei, der sehr stark ist, aber auch viel Mana benötigt, welches wir von besiegten Gegnern bekommen.

Jedes Mal, wenn man eine Etage tiefer in den Dungeon geht, bekommt man die Möglichkeit, seinen Weg zu wählen, und damit bekommt man auch eine Auswahl an Verbesserungen, Items oder Zaubersprüchen. Die Levels sind nicht immer ein einfaches „von links nach rechts und verprügelt alles, was euch im Wegsteht“. Ab und zu gibt es kleine Puzzles zu lösen oder auch Sprungpassagen, um zum Ausgang zu kommen.

Eine Sache, die ich etwas seltsam fand, war die Musik. Diese hat eine sehr unheimliche Stimmung, als wenn man ein Horrorgame spielen würde. Plötzlich glitcht der Bildschirm und ich kann den Charakter nicht mehr controllieren und das Spiel „stürzt ab“. Verwirrt schaue ich den Entwickler an, dieser hatte ein großes Grinsen auf seinem Gesicht. Die Demo hat einen 20‑Minuten-Timer, der diesen „Absturzbildschirm“ auslöst, aber dieser Effekt ist nicht von nirgendwo gewählt. Er startet die Demo nochmal und fragt mich, ob ich den Startknopf gedrückt habe, während er diesen gedrückt hat.

Verfucht?

Das Spiel pausiert, aber wir sind nicht mehr im Spiel. Wir sitzen vor einem alten Fernseher und haben das Handbuch von Dungeon Lurker in der Hand und können durch die Seiten blättern. Deshalb gab es kein Tutorial. Es ist wie früher, als man alles in der Anleitung finden konnte, wenn es um die Steuerung des Spiels geht.

Die Story ist die, dass euer bester Freund verschwunden ist und euch das Spiel „Dungeon Lurker“ hinterlassen hat. In dem Handbuch sind Notizen reingekritzelt, die euch weiterhelfen. Ist das Spiel verflucht? Nur ein Weg, es herauszufinden: Besiege den Boss!

13AM Games hat schon Erfahrung mit Beat-’em-ups (Dawn of the Monsters), deshalb spielt sich Dungeon Lurker auch so gut. Die interessante Story macht das Ganze nur noch besser und ich kann gar nicht darauf warten, dass das Game endlich veröffentlicht wird. Den Titel sollte man auf jeden Fall im Auge behalten.

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Fakten zu Dungeon Lurker

Kategorie Information Entwickler 13AM Games Publisher 13AM Games Genre Action, Roguelike, Dungeon Crawler Release Q1 2027 Plattformen Erstmal für PC

Dungeon Lurker Trailer

Dungeon Lurker soll im ersten Quartal 2027 für PC erscheinen