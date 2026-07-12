Publisher Devolver Digital bringt uns wieder mal einen außergewöhnlichen Indie-Titel mit Dark Scrolls. Entwickelt von Doinksoft (Gunbrella, Demon Throttle) kommt eine neue Art von Roguelike-Spiel mit Retro-Flair. Funktioniert die Mischung aus Oldschool und modernen Roguelike-Elementen? Findet es mit uns heraus!

Der Name des Spiels hört sich an wie eine Parodie auf Dark Souls, doch das Scrolls bezieht sich auf den Bildschirm, der die ganze Zeit scrollt und somit den Spieler zwingt, die ganze Zeit nach vorne zu gehen. Die älteren Spieler unter euch erinnern sich bestimmt noch an die „Autoscrolling“ Levels aus NES- oder SNES-Spielen. Wenn in Super Mario Bros. 3 man plötzlich nicht mehr nach links laufen konnte und der Bildschirm einen zwingt, schnell zu reagieren, sonst fällt man in den Tod. Als wäre man auf einem Laufband, umringt von Lava. Für die jüngeren Spieler: Ihr hättet dabei sein müssen.

Keine Zeit für Story

Keine lange Story oder Ähnliches, es geht direkt in die Action. Ihr bekommt die Auswahl zwischen drei Charakteren, die alle ihren eigenen Angriff und Special Move haben. Aber auch Kleinigkeiten wie Geschwindigkeit und wie sich der Doppelsprung verhält, unterscheiden jeden Charakter voneinander. Gameplay ist recht simpel, es gibt einen Angriffs- und einen Sprungknopf und noch einen für den Special Move.

Unter der Lebensanzeige gibt es eine Leiste mit fünf Sternen. Diese Steine fühlen sich mit dem Besiegen von Gegnern. Sobald alle Sterne voll sind, kann man den Spezialangriff des ausgewählten Charakters benutzen. Doch es gibt noch eine Mechanik, die sich auf die Sterne bezieht. Im Laufe eines Levels kommt ihr in einen Shop, in dem ihr euer hart verdientes Gold ausgeben könnt. Anfangs gibt es hier nicht viel Auswahl, da die meisten Sachen durch Challenges freigeschaltet werden. Einfache Sachen wie einen Boss killen, eine Fähigkeit x-mal benutzen oder einen Run erfolgreich abschließen. Verschiedene Buffs können im Shop gekauft werden, Buffs wie:

Schnelle Bewegung

Schneller Angreifen

Waffen machen Feuerschaden

und viele mehr

Nichts, was man nicht schonmal gesehen hat, aber die Art, wie diese Buffs eingesetzt werden, ist interessant. Sobald ihr ein Upgrade im Store gekauft habt, müsst ihr es auf einen der fünf Sterne ausrüsten. Nun wird dieser Buff immer dann ausgelöst, wenn ihr diesen Stern erreicht. Zum Beispiel habt ihr den Feuer-Buff auf den ersten Stein ausgerüstet. Sobald der erste Stern voll ist, machen eure Angriffe für eine kurze Zeit extra Feuerschaden. Der Spezialangriff, den er ausführen kann, sobald alle fünf Sterne voll sind, leert nach Benutzung alle Sterne und gibt euch somit wieder die Möglichkeit, die Buffs auszulösen.

Das System bietet Möglichkeiten für viele verschiedene Builds, doch leider ist es zu einfach, den „idealen“ Build jedes Mal zu bauen. Dark Scrolls Auswahl an Upgrades ist nicht so groß, deshalb bekommt man eigentlich immer, was man haben möchte. Anfangs probiert man ein bisschen rum bis man die ideale Kombo gefunden hat.

Fazit zu Dark Scrolls

Dark Scolls ist eine interessante Kombination von Old-School-Genres mit Roguelike-Elementen. Grafisch und auch musikalisch könnte es ein verlorenes NES-Spiel sein, das vor kurzem erst entdeckt wurde. Auch spielerisch ist es einem NES-Game ähnlich, simpel mit einem knackigen Schwierigkeitsgrad. Jedoch ist die Abwechslung leider zu wenig für meinen Geschmack.

Schön ist, dass man das Spiel nicht nur lokal mit einem weiteren Spieler zusammen spielen kann, sondern auch online. Was für solche kleinen Indie-Spiele bedauerlicherweise kein Standard ist.Mit einem Preis von 9,99€ kann man hier nicht viel falsch machen und jeder, egal ob neu oder Veteran des Genres, wird seinen Spaß haben. Es fühlt sich enttäuschenderweise ein bisschen wie verschwendetes Potenzial an. Nichtsdestotrotz ist es eine definitive Empfehlung.

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Vergleichbare Spiele

Wenn euch diese Spiele gefallen haben, könnte R-Type Dimensions III genau das Richtige für euch sein:

Gunbrella

Demon Throttle

30XX

Rogue Legacy

Dark Scrolls Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐8/10 Erstaunliche 8-Bit-Grafik inklusive guter musikalischer Untermalung Gameplay ⭐8/10 Simpel, aber trotzdem fordernd Story ⭐-/10 Wiederspielwert ⭐6/10 Viele Charaktere und Upgrades zum Freischalten. Leider etwas zu wenig Abwechslung.

🎯 Gesamtwertung: 7/10

Dark Scrolls ist seit dem 22. Juni 2026 für Nintendo Switch und PC erhältlich.

Der Test basiert auf einem Review Code für Dark Scrolls auf der Nintendo Switch 2, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.