Ascend to ZERO im Test: Zeit ist eure stärkste Waffe

Flyway Games dürfte Indie-Fans spätestens seit Commander Quest ein Begriff sein. Mit Ascend to ZERO schlägt das koreanische Studio nun allerdings einen völlig anderen Weg ein. Statt Karten zu ziehen, schwingt ihr Waffen, weicht Gegnern aus und kämpft euch in einem temporeichen Hack-and-Slash-Roguelike durch die Zeit. Klingt bekannt? Nicht ganz, denn die größte Stärke des Spiels beginnt genau dann, wenn die Uhr herunterzählt.

Die Ausgangslage ist schnell erklärt: Wir schreiben das Jahr 2225, die Menschheit steht kurz vor ihrer Auslöschung und ihr seid der letzte Überlebende. Hoffnung gibt es nur noch eine – immer wieder in der Zeit zurückreisen und aus jedem gescheiterten Versuch lernen. Ein klassisches Roguelike-Szenario also, doch Flyway Games verpasst der Formel einen spannenden Kniff.

30 Sekunden, die überraschend lang werden

Jeder Run startet mit gerade einmal 30 Sekunden auf der Uhr. Was zunächst nach unnötigem Stress klingt, entwickelt sich schnell zum Herzstück des Gameplays. Mithilfe eurer Fähigkeiten stehlt ihr Gegnern Zeit, friert den Countdown ein oder verschafft euch wertvolle Sekunden, um noch ein paar Feinde auszuschalten oder eine Truhe zu öffnen.

So entsteht ein permanenter Wettlauf gegen die Zeit. Statt planlos durch die Level zu laufen, wägt ihr ständig ab: Lohnt sich dieser Kampf überhaupt? Reicht die Zeit noch für den Elitegegner? Oder sollte ich lieber direkt weiterziehen?

Genau diese Entscheidungen machen jeden Run spannend. Selten hatte ich in einem Roguelike das Gefühl, dass wirklich jede Sekunde zählt.

Schnell gelernt, schwer gemeistert

Auch das Kampfsystem weiß zu überzeugen. Die Steuerung reagiert direkt, Treffer fühlen sich wuchtig an und schon nach kurzer Zeit beginnt das typische Roguelike-Gefühl einzusetzen: „Nur noch ein Run.“

Mit jedem Durchlauf schaltet ihr neue Waffen, passive Fähigkeiten und Ausrüstung frei, wodurch sich euer Spielstil ständig verändert. Mal setzt ihr auf schnelle Nahkampfangriffe, im nächsten Versuch baut ihr euren Charakter rund um mächtige Spezialfähigkeiten auf. Gerade diese Build-Vielfalt sorgt dafür, dass Ascend to ZERO auch nach mehreren Stunden motiviert.

Kein Grafikmonster – und genau das muss es auch nicht sein

Optisch setzt Flyway Games nicht auf technische Spielereien, sondern auf einen klaren, stilisierten Look. Das zahlt sich besonders in hektischen Kämpfen aus. Trotz zahlreicher Gegner und Effekte bleibt das Geschehen jederzeit gut lesbar – ein Punkt, den viele Genrevertreter gerne unterschätzen.

Auch der Soundtrack passt sich dem hohen Tempo an und unterstützt die Action, ohne sich unangenehm in den Vordergrund zu drängen. Zusammen mit den kurzen Ladezeiten entsteht ein angenehmer Spielfluss, bei dem man nach einer Niederlage praktisch sofort den nächsten Versuch startet.

Der Game Pass macht den Einstieg leicht

Ein weiterer Pluspunkt: Ascend to ZERO erscheint nicht nur für Xbox Series X|S und PC, sondern ist direkt zum Release im Xbox Game Pass verfügbar. Wer das Genre ohnehin gerne spielt, kann also ohne zusätzliche Mehrkosten einen Blick riskieren.

Fazit

Flyway Games beweist einmal mehr, dass kreative Ideen oft wichtiger sind als ein großes Budget. Ascend to ZERO kombiniert schnelle Hack-and-Slash-Action mit einem intelligenten Zeitmanagement-System und erschafft dadurch einen Gameplay-Loop, der hervorragend funktioniert.

Natürlich richtet sich das Spiel nicht an jeden. Wer lieber gemütlich erkundet oder sich Zeit für jede Entscheidung nehmen möchte, dürfte sich vom permanenten Countdown eher unter Druck gesetzt fühlen. Fans von schnellen Roguelikes werden dagegen kaum an Ascend to ZERO vorbeikommen.

Für mich ist Ascend to ZERO einer dieser Indie-Titel, die zunächst unscheinbar wirken, sich aber nach wenigen Stunden als echter Geheimtipp entpuppen. Wer Spaß daran hat, Builds auszuprobieren, sich stetig zu verbessern und immer wieder „nur noch einen Run“ zu starten, sollte diesen Titel definitiv auf dem Schirm haben.

Kurzbewertung

Kategorie Wertung Kommentar Präsentation ⭐ 9/10 Stilvoller futuristischer Retro-Look, klare Darstellung und durchgehend flüssige Performance. Gameplay ⭐ 8/10 Schnell zugänglich, motivierend und mit einem cleveren Zeitmanipulations-System, das jedem Run eine eigene Dynamik verleiht. Story & Atmosphäre ⭐ 8/10 Die Geschichte bleibt dezent, wird aber von gelungenen Artworks und einer stimmungsvollen Zukunftskulisse getragen. Wiederspielwert ⭐ 8/10 Unterschiedliche Builds und der starke „Nur noch ein Run“-Effekt sorgen für langfristige Motivation.

Pro

✅ Innovatives Zeitmanipulations-System

✅ Motivierender Gameplay-Loop

✅ Flüssiges Kampfsystem

✅ Stilvoller futuristischer Retro-Look

✅ Direkt im Xbox Game Pass verfügbar

Contra

❌ Story bleibt eher im Hintergrund

❌ Permanenter Zeitdruck ist nicht jedermanns Sache

Gesamtwertung: 8,5 / 10

„Flyway Games liefert mit Ascend to ZERO ein schnelles, motivierendes Hack-and-Slash-Roguelike, das bekannte Genre-Mechaniken durch ein cleveres Zeitkonzept sinnvoll erweitert. Ein echter Geheimtipp für Fans kurzweiliger Action und einer der spannendsten Indie-Releases der letzten Wochen.

Quellenangabe/Sources:

Bildmaterial: Das verwendete Bildmaterial stammt aus dem offiziellen Press Kit von Flyway Games und wird mit freundlicher Genehmigung des Entwicklers für redaktionelle Zwecke verwendet. Weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Website von Flyway Games sowie auf der offiziellen Steam-Seite von Ascend to ZERO:

Images: The images used are from Flyway Games‘ official press kit and are used for editorial purposes with the developer’s permission. You can find further information about the game on the official Flyway Games website and the official Steam page for Ascend to ZERO:

https://flywaygames.com/en/game/ascend-to-zero