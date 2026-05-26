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Gewinnspiel zum Kinostart von PASSENGER

von Markus
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In PASSENGER wird ein junges Paar Zeuge eines grausamen Unfalls. Sie verlassen den Unfallort – aber nicht allein. Eine dämonische Präsenz namens „The Passenger“ verwandelt ihr Van-Life-Abenteuer ab da in einen Albtraum. Zum Kinostart am 28. Mai verlosen wir unter allen Teilnehmern 2 x 2 Freikarten.

Und so macht ihr mit:

Schreibt eine Mail an ma**********@*******ag.de undnutzt den Betreff „Passenger“. Sagt uns in der Mail was euer schlimmster Alptraum wäre. Wir drücken euch alle fest die Daumen. Das Gewinnspiel endet am Freitag, den 29. Mai um 23.59 Uhr.

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Passenger

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Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Szenebilder und Original Plakat © 2025 PARAMOUNT PICTURES.

Chefredakteur, Inhaber Markus Biering Verlag, erster Ansprechpartner und Gründer von Games-Mag

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