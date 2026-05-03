Iron Man 2 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Iron Man 2.

Erscheinungsdatum 27.01.2026 Zeichner Guiu Vilanova, Julius Ohta Autor Spencer Ackerman Format Softcover Seitenanzahl 120 Stories Iron Man 6-10 Preis 16,00€

Tony Stark war nie einfach nur ein Genie in einer Rüstung. Seine Geschichte ist geprägt von Abstürzen und Comebacks, von brillanten Ideen und folgenschweren Entscheidungen, die oft weit über ihn selbst hinausreichen. Kaum eine Figur im Marvel-Kosmos schwankt so stark zwischen Kontrolle und Kontrollverlust. Genau das macht ihn so faszinierend. Nach all den Krisen, Verrat und persönlichen Tiefpunkten steht Stark nun an einem Punkt, an dem er scheinbar wieder festen Boden unter den Füßen hat. Doch wer seine Vergangenheit kennt, weiß, dass dieser Zustand selten lange anhält.

Erst vor Kurzem hat er sich zurück an die Spitze seines eigenen Imperiums gekämpft. Seine Firma, einst Symbol seines Genies und später Spielball fremder Mächte, gehört endlich wieder ihm. Dieser Sieg ist jedoch alles andere als ein klarer Neuanfang. Die Welt um ihn herum hat sich verändert, und die Machtverhältnisse sind längst nicht mehr so, wie Stark sie einst kannte. Während er versucht, alte Stärke zurückzugewinnen, ziehen im Hintergrund bereits neue Schatten auf, die seine Errungenschaften infrage stellen.

Denn ausgerechnet jetzt steht Tony Stark unter dem Einfluss von Doom. Eine Konstellation, die kaum brisanter sein könnte. Der Mann, der Kontrolle über Technologie und Zukunft verkörpert, sieht sich plötzlich in einem Geflecht aus Abhängigkeiten und Bedrohungen gefangen, das selbst für ihn schwer zu durchschauen ist. Genau hier setzt Iron Man 2 an und verspricht eine Geschichte, die nicht nur an Starks Ego kratzt, sondern an seinem gesamten Selbstverständnis. Wie sich das entfaltet und ob Stark wirklich die Oberhand behält, ist eine Frage, die diese Review näher beleuchten wird.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Um sich auf den unausweichlichen Schlagabtausch mit Imperator Doom vorzubereiten, greift Tony Stark zu einer Entscheidung, die ihn selbst an den Rand seiner Überzeugungen bringt: Er kehrt zu seinen Wurzeln als Waffenhändler zurück. Ein Schritt, der nicht nur alte Schatten heraufbeschwört, sondern auch neue Feinde auf den Plan ruft. Besonders die russische Winter Guard stellt sich ihm entschlossen entgegen und sieht in Stark längst nicht mehr den Helden, sondern eine wachsende Bedrohung. Während die Lage zunehmend eskaliert, beobachten Black Widow und Melinda May die Entwicklung mit wachsender Besorgnis, denn sie erkennen, dass Tony dabei ist, eine Grenze zu überschreiten, von der es womöglich kein Zurück mehr gibt.

Iron Man 2 bewegt sich irgendwo zwischen Tie-in zum „Doom – Herrscher der Welt“-Event und eigenständiger Geschichte. Der Band setzt die Ereignisse der ersten Ausgabe fort, orientiert sich jedoch sehr stark am übergreifenden Crossover. Das sorgt zwar für eine durchgehend spannende Handlung, nimmt dem Comic aber auch ein Stück weit seine eigene Identität, da vieles nur im größeren Kontext wirklich greifbar wird. Ich mag weiterhin Tonys neues Schwert, und die Story konnte mich insgesamt gut mitnehmen. Dennoch hätte das Ganze deutlich mehr Potenzial gehabt, wenn die Rahmenhandlung unabhängiger gewesen wäre. So bleibt ein cooler Iron-Man-Comic, der jedoch durch seine enge Einbindung in ein größeres Event etwas ausgebremst wird.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Guiu Vilanova und Julius Ohta können sich in Iron Man 2 leider nicht vollständig entfalten. Zwar gelingt es ihnen, wirklich schöne und technisch anspruchsvolle Bilder zu inszenieren, doch wirken viele davon überraschend wenig kreativ und eher eintönig als mitreißend. Die Emotionen sind stimmig, und auch die Actionsequenzen können sich sehen lassen. Trotzdem entsteht selten das Gefühl, dass die Künstler hier ihr volles Potenzial ausschöpfen. Lediglich das Finale überzeugt mit einer beeindruckenden Bildgewalt. Dieses Niveau hätte man sich über den gesamten Band hinweg gewünscht. So bleibt der Comic ein spaßiger Trip ohne großen kreativen Anspruch, bei dem man sich stellenweise etwas durchkämpfen muss.

Fazit zu Iron Man 2 :

Iron Man 2 ist ein Comic, der vor allem von seiner zentralen Figur lebt. Tony Stark bleibt auch hier das Herzstück der Geschichte, und genau seine innere Zerrissenheit sorgt dafür, dass man als Leser am Ball bleibt. Der Konflikt zwischen seinen Idealen und den Entscheidungen, zu denen er sich gezwungen sieht, verleiht dem Band eine spürbare emotionale Tiefe. Gerade dieser Aspekt funktioniert stark und zeigt, warum Iron Man auch nach so vielen Jahren noch eine der interessantesten Figuren im Marvel-Universum ist.

Gleichzeitig wird der Comic jedoch durch seine enge Verknüpfung mit dem übergeordneten Event spürbar eingeschränkt. Die Handlung fühlt sich stellenweise weniger wie eine eigenständige Geschichte an, sondern eher wie ein Puzzleteil innerhalb eines größeren Ganzen. Das nimmt einigen Momenten die Wirkung und sorgt dafür, dass das volle Potenzial der Story nicht ausgeschöpft wird. Hier wäre mehr Mut zur Eigenständigkeit wünschenswert gewesen, um dem Band eine klarere Identität zu geben.

Auch visuell bleibt ein gemischter Eindruck zurück. Die Zeichnungen sind technisch auf einem guten Niveau und liefern besonders im Finale eindrucksvolle Bilder. Über weite Strecken fehlt es jedoch an kreativen Highlights, die im Gedächtnis bleiben. Dadurch wirkt der Comic optisch solider, als er wirklich begeistert.

Am Ende ist Iron Man 2 ein unterhaltsamer, aber nicht herausragender Beitrag zur aktuellen Marvel-Landschaft. Fans der Figur bekommen eine spannende Weiterentwicklung von Tony Stark geboten, während Leser, die auf eine eigenständige und visuell mutige Geschichte hoffen, eher nur teilweise zufriedengestellt werden. Ein guter Comic, der zeigt, was möglich wäre, ohne dieses Potenzial vollständig auszuschöpfen.