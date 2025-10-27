Yooka Replaylee im Test – Das überraschende Comeback!

Yooka Replaylee ist ein 3D Jump n Run der alten Schule, dass mit modernen Mechaniken und Techniken, aktualisiert wurde. Playtonic geht nochmal zurück zu ihrem ersten Spiel und die Fehler auszubügeln.

Nach der Übernahme von Microsoft haben einige Mitarbeiter von RARE die Firma verlassen und Playtonic Games gegründet. Das erste Spiel das Sie machen wollten war Yooka Laylee, ein Chamäleon und eine Fledermaus die in einem 3D Jump n Run Abenteuer Pagies sammeln um den Konzernschurken Captial B, beim versuch alle Bücher der Welt einzusaugen, aufzuhalten. Das Spiel wurde mittelmäßig aufgenommen von der Fachpresse, meist wurde Steuerung und Kameraführung kritisiert. Doch jetzt bringt der Entwickler ein Remake zu ihrem ersten Spiel raus, das wie eine Wiederholung des Spiels anfühlt nur diesmal genau so wie Playtonic es wollte.

Das Duo back in Action!

Yooka-Replaylee gehört zu den von Spielern benannten Genre „Collectathon“. In diesen Spielen ist das Hauptziel einen bestimmten Gegenstände in den verschiedenen Levels zu sammeln. Die Levels findet man in einem Hub das selber ein Level darstellt und selber auch Gegenstände zum Sammeln hat. Mit einer bestimmten Anzahl der Gegenstände lässt sich dieser Hub dann erweitern um mehr Level zu haben bis man genug besitzt um gegen den Endboss kämpfen zu können. Die bekanntesten Spiele in diesem Genre sind Super Mario 64, Banjo Kazooie und Donkey Kong 64.

Yooka-Replaylee’s Hub ist nicht so ikonisch wie der von Super Mario 64, erfüllt sein aber trotzdem seine Aufgabe als Bindemittel zwischen den fünf Welten des Spiels. Insgesamt gibt es 300 Pagies (im Original waren es 145) zu sammeln, in jedem Level der Fünf Welten kann man 50 davon finden, und die letzten 50 Seiten findet man im Hub selber. Neu ist im Remake das man die Welten nicht mehr erweitern muss, im Original konnte man nicht alle 50 Pagies auf einmal sammeln, sondern musste aus der Welt gehen um dann dieses Buch zu erweitern, damit man den Rest des Levels erforschen kann. Es hat sich immer wie ein unvollständiges Level angefühlt bis man es erweitert hat. Im Remake wurde das zum Glück entfernt.

Bevor das richtige Abenteuer anfängt gibt es erstmal ein Tutorial um alle Moves des Duos zu lernen. Auch das ist neu im Remake, im Original gab es kein Tutorial da man die Fähigkeiten langsam in den Welten bekommen hat, diesmal hat man direkt alle Moves, plus ein paar Neue, von Anfang an freigeschaltet. Vorher hat man die Fähigkeiten bei Trowser gekauft, aber keine Sorge der Arme ist jetzt nicht arbeitslos, man bekommt Verbesserung, wie mehr Herzen, mehr Stamina aber auch neue Kostüme (auch neu im Remake) bei ihm. Was eine der besten Neuerungen sind münzen, ja hört sich komisch an, aber tatsächlich hatte das Original keine Münzen zum Sammeln und dafür wurde es auch sehr kritisiert, weil die Level sich dadurch sehr leer angefühlt haben.

Quality of Life wird hier groß geschrieben!

Man merkt das der Entwickler sich die Kritik des Originals sehr zu Herzen genommen hat, einfach alles wurde verbessert. Angefangen bei der Kamera Steuerung, die genau das macht was der Spieler will und manchen Stellen zu einer festen Kamera wechselt um eine bessere Übersicht zu geben. Überall kann man jetzt Fast Travel Punkte finden, was sehr beim Suchen aller Sammelgegenstände hilft, des Weiteren gibt es eine Karte für jede Welt die einem anzeigt wo man Pagies gefunden hat. So gut wie alle Puzzles wurden entweder überarbeitet oder entfernt und mit neuen Puzzles ersetzt.

Alle mini Games wurden nochmal komplett überarbeitet damit Sie mehr Spaß machen, aber manche wurden auch einfacher oder sogar schwerer gemacht. Die Arcade Spiele von Rextro wurden entfernt und mit völlig neuen, und auch besseren, Spielen ersetzt. In diesen spielt man den Dino, Rextro, selber in kleinen, wenn auch simplen Levels, die eine perfekte Abwechslung bieten.

Natürlich spielt sich Yooka Replaylee, dank erhöhter Framerate, viel flüssiger und sieht auch viel besser aus. Man könnte denken es ist eine neue Engine, aber tatsächlich wurde in den meisten Fällen nur die Beleuchtung und die Farben angepasst, und dadurch sieht es aus wie ein neues Spiel. Diese und viele andere Änderungen, Verbessern das komplette Spielgefühl.

Fazit

Yooka Replaylee ist ein Remake nach dem keiner gefragt hatte, aber eins das Yooka Laylee verdient hat. Das Spiel hatte schon damals eine solide Basis für einen 3D Platformer, doch manche Design-Entscheidungen haben das Spiel leider etwas runtergezogen. Es ist nicht das beste 3D Jump n Run aller Zeiten, aber es muss sich nicht mehr verstecken wenn es um die besten Ableger in dem Genre geht. Die Charakter sind wundervoll designt und mit der Grafik-Überholung kommen diese jetzt noch besser zur Geltung. Die Quality of Life Änderungen machen das Spiel deutlich Zugänglicher für jedermann. Das einzige was mir aufgefallen ist, das es schon ein stück einfacher geworden ist. Es gibt noch Passagen an denen man sich die Zähne ausbeißen kann, aber allgemein fühlt sich das Spiel viel einfacher an, vor allem die Bosskämpfe. Egal ob man das Original gespielt hat oder nicht, das Remake ist die Definitive Version die man Spielen sollte. Alles in allem ein sehr unterhaltsames 3D Abenteuer mit Charm und Humor was ich absolute Empfehlen kann.

Yooka-Replaylee ist erhältlich für Playstation 4/5, Nintendo Switch, Xbox Series X|S und PC

Der Test basiert auf einem Reviewcode für Yooka-Replaylee auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.