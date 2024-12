Games-Mag Adventskalender – Tür Nr.14

Es ist endlich soweit – der Games-Mag Adventskalender geht an den Start. Und wir sind vollgepackt mit tollen Preisen die wir dank unserer Partner und Sponsoren verlosen dürfen. Und das steckt heute in Tür Nr.14

Jackbox Survey Scramble (Nintendo Switch Code)

Ein riesiges Dankeschön für die Bereitstellung des Gewinns. Und so könnt ihr mitmachen:

Sendet eine Mail an mach-mit-bei@games-mag.de mit dem Betreff Tür 14 und sichert euch weitere Gewinnmöglichkeiten wenn ihr uns auf TikTok oder YouTube folgt. Das Gewinnspiel läuft bis zum 15.12. um 23:59 Uhr. Wir drücken euch allen fest die Daumen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.