Tiebreak – Official game of the ATP and WTA zeigt Übersicht der Features im neuen Trailer

NACON und Big Ant Studios veröffentlichen heute einen neuen Trailer zu TIEBREAK, der einen Überblick über das Gameplay des offiziellen Spiels zur ATP und WTA sowie einige Features zeigt, die bis zur Veröffentlichung am 22. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Steam) integriert werden. Eine Version für Nintendo Switch wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Seit dem Early Access-Start von TIEBREAK am 18. Januar 2024 entwickelt sich das Tennissportspiel kontinuierlich weiter, um das Gameplay bis zum vollen Release auf PC und Konsolen am 22. August zu optimieren. Mit dem Ziel, die vollständigste und realistischste Tennissimulation in einem Videospiel zu entwerfen, illustriert Big Ant Studios die verschiedenen Aspekte des Gameplays und der Inhalte, die Spieler:innen entdecken können:

Eine umfangreiche Liste von über 120 professionellen Spielerinnen und Spielern: TIEBREAK bietet ultra-realistische Darstellungen der heutigen Top-Tennisstars, die jeweils mit ihrem eigenen Spielstil ins Spiel übertragen wurden. Fans können als Tennislegenden wie Novak Djokovic, Rafael Nadal und Roger Federer oder als aktuelle Stars wie Coco Gauff, Iga Swiatek, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka und Janik Siner spielen.

Realistisches und technisches Gameplay: Um ein immersives, authentisches Spielerlebnis zu garantieren, hat das Entwicklungsteam die ikonischen Techniken der Profis akribisch nachgebildet. Fans entdecken Nadals berühmte Aufschlagvorbereitung und Roger Federers ikonische Rückhand sowie die Gesten und speziellen Techniken aller Profis im Kader. Gegen Djokovic auf Rasen oder Coco Gauff auf Hartplatz zu spielen, wird ein sehr unterschiedliches Erlebnis sein: Die KI wurde mit Unterstützung präziser Daten aus dem echten Leben entwickelt, um die Spielstile und Muster der Spielenden je nach Untergrund nachzubilden.

Ein exklusiver Modus, der Legende Novak Djokovic gewidmet: Fans können die bedeutendsten Matches in Djokovics Karriere im neuen Modus „Novak Djokovic Slam Challenge“ nachspielen. Dabei hören sie auf die wertvollen Ratschläge von Novak Djokovic, spielen seine Siege nach und versuchen den Verlauf der Geschichte zu ändern, indem sie Matches gewinnen, in denen er unterlegen war.

Offiziell lizenzierte Inhalte von ATP und WTA: TIEBREAK bietet eine Vielzahl von Spielmodi, sowohl online als auch offline. Dazu gehört unter anderem ein vollständiger Karrieremodus, der es ermöglicht, die vollständigen ATP- und WTA-Saisons zu spielen, einschließlich der prestigeträchtigen ATP Masters 1000, WTA 1000 Series, ATP und WTA 500, ATP und WTA 250 sowie der Nitto ATP Finals und WTA Finals in Riad. Das Spiel bietet außerdem die Möglichkeit, eigene Stadien, Turniere und sogar Spielerinnen und Spieler zu erstellen.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf den Social Media-Kanälen von TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA. Informationen zum neusten Update sind hier zu finden.

TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA bietet Fans die Möglichkeit, aus 120 offiziell lizenzierten Spielerinnen und Spielern zu wählen und in kompletten ATP- und WTA-Saisons anzutreten. Die Early Access-Version beinhaltet bereits eine Auswahl von 50 Profis und die Möglichkeit, eigene Spieler:innen und Plätze zu erstellen, zusätzlich zu den bereits verfügbaren neun ATP Masters 1000- und zehn WTA 1000-Plätzen. Außerdem kann online miteinander gespielt werden. Weitere Verbesserungen und Gameplay-Optimierungen werden bis zur vollständigen Veröffentlichung fortlaufend durchgeführt.

TIEBREAK: The official game of the ATP and WTA ist im Early Access auf Steam verfügbar. Ab 22. August 2024 wird es auch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One als Ace Edition im Handel erhältlich sein. Eine Version für Nintendo Switch wird später veröffentlicht.