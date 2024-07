Bleach Rebirth of Souls angekündigt

Bandai Namco und Entwickler Tamsoft kündigen ein neues Bleach Spiel an. Bleach Rebirth of Souls heißt das ganze und ist ein Arenafighter. Ban kai!

Der Anime/Manga Bleach wurde lange genug vernachlässigt. Während Naruto, One Piece und Dragon Ball in den letzten Jahren mehrere Spiele bekommen haben, war das letzte Bleach Spiel (ohne Mobil Games zu zählen) für die Playstation 3.

Entfessle dein Schwert.

Erwecke die Klinge in dir und wende dein Schicksal in Bleach: Rebirth of Souls! Erlebe spannende Kämpfe mit mächtigen Schwertfähigkeiten und Charakteren aus dieser legendären Anime-Serie.

Wähle deinen Lieblingscharakter und entfessle seine einzigartigen Schwertfähigkeiten! Nutze die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters und lenke den Kampffluss, um eine Öffnung zu finden, die deine Feinde besiegt.

In Bleach: Rebirth of Souls kann ein einziger Schlag die Niederlage für dich oder deinen Gegner bedeuten. Je verzweifelter die Situation ist, desto mächtiger werden Sie.

Wenden Sie das Blatt im Kampf und schalten Sie neue Formen und neue Klingen frei, um den Sieg vom Rande der Niederlage zu holen!