Marvel veröffentlicht ersten Trailer zu Deadpool & Wolverine

Richtig gelesen – nachdem wir bereits vor 2 Monaten den ersten Teaser zu Deadpool & Wolverine bekommen haben, folgt nun der erste vollständige Trailer. Während im Teaser Wolverine erstmal nur angedeutet wurde, ist Hugh Jackman dieses Mal von Anfang bis Ende vertreten. Es wird direkt deutlich, dass wie in geleakten Bildern Wolverine seinen Anzug aus den Comics tragen wird, was für die X-Men im Kino etwas völlig Neues ist. Auch wissen wir jetzt durch den Trailer, dass es sich um einen anderen Wolverine als den in den Fox-Filmen handeln wird. Ob es der gleiche Deadpool ist, kann man immer noch nicht zu 100% bestätigen.

Deadpool & Wolverine erscheint am 24. Juli 2024 exklusiv im Kino. Dass der Film später auch auf Disney Plus veröffentlicht werden wird, ist sehr wahrscheinlich. Ein Datum hierfür steht jedoch noch nicht fest. Wir sind auf alle Fälle auf den neuesten Marvel-Streifen gespannt und erhoffen uns eine spaßige Geschichte gepaart mit vielen Deadpool-typischen Witzen. Wie steht es mit euch? Freut ihr euch auf den Film oder seid ihr bei Marvel eher zurückhaltend?

Trailer zu Deadpool & Wolverine: