Diese Serie hat mich unerwartet gefesselt – The Artful Dodger Kritik

Ich schaue Serien normalerweise nicht im Binge-Watching-Stil. Für mich ist es befremdlich, die Handlung einer Serie in einem Rutsch zu konsumieren und dann direkt mit einem Gefühl der Leere konfrontiert zu werden. Ich denke, Geschichten sollten in kleinen Portionen aufgenommen werden, damit sie ihre volle Kraft entfalten können. Trotzdem gibt es immer wieder Geschichten, bei denen auch ich nicht widerstehen kann, sie direkt zu verschlingen. So erging es mir zumindest bei der neuesten Serie auf Disney Plus – The Artful Dodger.

Ein junger Mann auf der Suche nach Glück in Australien sieht sich mit zahlreichen Hindernissen konfrontiert und muss alles tun, um in dieser grausamen Stadt zu überleben. Warum ich so unerwartet begeistert wurde und warum ihr die Serie nicht übergehen solltet, erfahrt ihr in dieser Kritik zu The Artful Dodger.

Oliver Twist trifft auf modernes Fernsehen

Im Australien der 1850er Jahre erlebt Jack Dawkins, einst gerissener Taschendieb in London, ein neues Leben als angesehener Arzt in Port Victory. Doch als er sich bei Darius Cracksworth verschuldet und mit dem Verlust seiner Hände bedroht wird, tritt sein alter Lehrmeister Norbert Fagin wieder in sein Leben. Fagin überzeugt Jack, gemeinsam einen großen Coup zu wagen. Während Jack zwischen seiner dunklen Vergangenheit und dem Bestreben, Lady Belle, der Tochter des Gouverneurs, zu gewinnen, hin- und hergerissen ist, wird er in einen Spagat zwischen rauen Welten, Gesellschaftsschichten und Lebensentscheidungen gezogen. Die Geschichte, geprägt von Neuerfindung, Verrat, Wiedergutmachung und Liebe, wirft nicht nur einen Blick auf Jacks abenteuerliche Wandlung, sondern birgt auch einen überraschenden Twist.

Wer Dodger als Charakter nicht kennt, den werde ich kurz aufklären. Der Junge aus London war zusammen mit der bekannten literarischen Figur Oliver Twist in einer Diebesbande, bekommt aber mit der Serie The Artful Dodger nun seinen eigenen Platz im Rampenlicht – und das zurecht! Auch wenn ich selbst nicht viel von der Figur wusste, zeigt das Werk von Sony Pictures, dass viel mehr in dem jungen Chirurgen steckt, als man annehmen würde. Die Kostüme sind ein Traum, die schauspielerische Leistung atemberaubend und die Geschichte witzig, aber auch dramatisch, immer an den richtigen Stellen zur richtigen Zeit.

Der perfekte Mix aus verschiedenen Genres

Es ist für mich ein bisschen schwierig greifbar zu machen, was genau mir an der Serie gefallen hat, da es mehr ein Zusammenspiel zwischen allen Elementen ist, die zu einem tollen Endergebnis führt, von dem ich mir definitiv eine zweite Staffel wünsche. Genretechnisch würde ich den Mix zwischen Romance, Komödie aber auch einem Drama verordnen, wobei vor allem der Humor sehr stark auf das Fehlen von Frauenrechten, geringer Hygiene und dem Tod einschlägt.

Gefallen hat mir hier, dass kein einzelnes Genre zu lange verweilt und man ständig auf eine Achterbahn der Gefühle geschickt wird. Wenn man in einem Moment der Romantik überdrüssig wird, reißt einer der Charaktere einen Witz, dann kommt noch eine Verfolgungsjagd, und am Schluss muss Dodger einem Mann mit blutigen Händen das Leben retten. Irgendwie wild und doch ein geordnetes Chaos. Etwas unzufrieden war ich persönlich mit dem Ende. Es hat schon wieder direkt so gewirkt, als wolle man sich auf eine neue Staffel vorbereiten, dabei weiß man doch noch gar nicht, ob es überhaupt weitergehen darf. Dadurch wirkt das Ende – naja – nicht wie ein Ende. So etwas muss meiner Meinung nach nicht unbedingt sein.

Was dafür aber am Ende von The Artful Dodger besonders deutlich wird, ist die Chemie zwischen den beiden Hauptfiguren, gespielt von Thomas Brodie-Sangster (bekannt aus Maze Runner) und Maia Mitchell (bekannt aus Teen Beach Movie). Schon lange habe ich nicht mehr so viel Liebe und Leidenschaft zwischen einem Schauspielerpaar wahrgenommen. Ich wurde von der Romanze von Anfang an mitgerissen und musste unbedingt erfahren, wie es für die beiden ausgeht (auch wenn man es sich bei diesen Klischees irgendwie denken konnte). Außerdem gibt es für Disney Plus-Besitzer keine Ausrede, die Serie nicht anzuschauen, schließlich ist sie im Abo enthalten.

Fazit zu The Artful Dodger:

The Artful Dodger erweist sich als gelungene Serie, die geschickt historische Elemente mit zeitgenössischem Flair verwebt. Die fesselnde Geschichte von Jack Dawkins, einem einstigen Taschendieb, der in Australien als angesehener Arzt neu beginnt, zieht die Zuschauer mit einem ansprechenden Mix aus Romantik, Komödie und Drama in ihren Bann. Die Serie überzeugt nicht nur durch die beeindruckende Charakterentwicklung von Jack, seine Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit und die damit verbundenen Herausforderungen, sondern auch durch die unerwarteten Intrigen durch die Rückkehr seines alten Lehrmeisters Norbert Fagin.

Die Kombination aus historischer Kulisse, beeindruckenden Kostümen und herausragenden schauspielerischen Leistungen verleiht der Serie Tiefe und Authentizität. Trotz einiger vorhersehbarer Klischees bietet The Artful Dodger eine gelungene Mischung aus Humor und Dramatik, die den Zuschauer in eine emotionale Achterbahnfahrt entführt. Das Ende lässt Raum für eine potenzielle Fortsetzung, könnte jedoch besser ausbalanciert sein. Nicht zuletzt unterstreicht die herausragende Chemie zwischen den Hauptdarstellern, Thomas Brodie-Sangster und Maia Mitchell, die emotionale Intensität der Serie. Insgesamt präsentiert sich The Artful Dodger als ein packendes Serienerlebnis, dass das Interesse für eine mögliche zweite Staffel weckt.