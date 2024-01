Die Herrschaft von Carnage – Comic-Kritik

Jede Woche ein neuer Comic. Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Die Herrschaft von Carnage.

Erscheinungsdatum 19.12.2023 Zeichner Federico Vicentini, Fran Galan, Jan Bazaldua Autor Alex Paknadel, Cody Ziglar Format Softcover Seitenanzahl 204 Storyline – Stories Carnage (2022) 13–14, Carnage Reigns: Alpha, Carnage Reigns: Omega, Miles Morales: SM (2023) 6–7, Red Goblin 5 Preis 25,00 €

Carnage ist im Marvel-Universum etwas Besonderes. Weder ein Held noch ein Anti-Held, ist das absolute Böse ein großer Fanliebling und versucht immer wieder aufs Neue, unsere geliebten Helden zu töten. Er macht jedoch nicht nur vor den Helden halt, schließlich ist es sein Ziel, die ganze Menschheit und sogar das gesamte Universum in den kompletten Untergang zu stürzen. Nachdem Absolute Carnage ein voller Erfolg war und wir mit Venom: Let There Be Carnage auch den ersten Kino-Auftritt des Charakters bekommen haben, greift der Massenmörder Cletus Kasady in Die Herrschaft von Carnage wieder an und muss dabei von einer ungewöhnlichen Heldentruppe gestoppt werden.

Inhalt:

Der mörderische Cletus Kasady wurde durch den Carnage-Symbionten zu einem gefährlichen Superkiller. Dank neuer Technologien von Stark ist er jetzt noch bedrohlicher. Als er in New York City seine blutige Spur hinterlässt, tritt Miles Morales, der junge Netzschwinger und Spider-Man der neuen Generation, ihm mutig entgegen. Doch überall dort, wo Carnage auftaucht, brechen Chaos und Gewalt aus, und es liegt an Miles, die Stadt vor diesem todbringenden Wahnsinn zu schützen.

Die Herrschaft von Carnage ist durch und durch ein actionreicher Comic, in dem non-stop Kämpfe ausgefochten werden. Dabei schaffen es die Autoren über alle Issues hinweg, eine spannende Geschichte zu erzählen und eine tiefe Atmosphäre zu erzeugen, die einem Carnage angemessen ist. Es hilft definitiv, dass in der deutschen Version alle Bände zusammengefasst wurden, wodurch ein roter Faden gewährleistet wurde und man nie verwirrt durch das Hin- und Herspringen in den Ereignissen ist.

Das einzige Problem, welches ich beim Lesen hatte, war, dass die Geschichte wie in jedem anderen Carnage Comic gewirkt hat. Auch wenn Neuzugänge wie Miles Morales oder die Riege aus Böswichten wie Scorpion sehr erfrischend wirken, ist es nur wieder eine weitere Storyline über Carnage, der jetzt mit einer Stark-Rüstung versucht, jeden zu töten. Aber seien wir doch mal ehrlich: Wenn wir Carnage lesen, dann möchten wir einen mörderischen Symbionten sehen, den unsere Helden gemeinsam aufhalten müssen, um dabei auch noch über sich hinauszuwachsen.

Zeichnung:

Der Zeichenstil in diesem Sammelband ist definitiv etwas Besonderes. Nicht, weil er einzigartig gezeichnet wurde oder weil er viel exzentrischer wirkt, als wir es von Carnage gewohnt sind. Nein – es geht eher darum, dass es sich hier um die Sammlung verschiedener Comicreihen handelt, welche zusammen das Event Die Herrschaft von Carnage bilden. Während wir also in den Spider-Man Comics einen sehr klaren Look bekommen, zeigen die Carnage Bände eine chaotische Linienführung, die zum Charakter passt, jedoch stark von den anderen Kapiteln abweicht.

Ob man dieses Chaos mag, bleibt jedem selbst überlassen. Wir persönlich mochten die ständige Abwechslung, wodurch sich das Event ständig frisch angefühlt hat und man ein Verständnis für die einzelnen Charaktere bekommen hat. Vor allem, dass das erste und das letzte Kapitel im selben Stil gehalten wurden, hat der Geschichte einen schönen Rahmen gegeben, der nur durch ein, wie zu erwartendes, schwaches Ende überschattet wurde.

Fazit zu Die Herrschaft von Carnage:

Die Herrschaft von Carnage bietet einen actiongeladenen Einblick in die Welt des mörderischen Symbionten namens Carnage und dessen Wirt Cletus Kasady. Die Geschichte, in der Miles Morales gegen die Bedrohung von Carnage in New York City ankämpft, fesselt durchgehend mit spannenden Kämpfen und einer tiefen Atmosphäre, die dem Charakter gerecht wird. Die Zusammenfassung mehrerer Comicreihen in einem Sammelband ermöglicht einen roten Faden und verhindert Verwirrung durch Sprünge in den Ereignissen.

Obwohl neue Elemente wie Miles Morales und verschiedene Bösewichte frischen Wind bringen, bleibt die Grundhandlung der üblichen Carnage-Storyline treu. Die Zeichnungen zeichnen sich durch einen besonderen Stil aus, der durch die unterschiedlichen Comicreihen variieren kann. Die chaotische Linienführung der Carnage-Bände passt gut zum Charakter, bietet jedoch einen deutlichen Kontrast zu anderen Kapiteln.

Die ständige Abwechslung im Zeichenstil verleiht dem Event Frische und ermöglicht ein besseres Verständnis für die verschiedenen Charaktere. Trotzdem wird das Gesamterlebnis durch ein vorhersehbares und schwaches Ende leicht getrübt. Die Herrschaft von Carnage ist eine ansprechende Sammlung für Fans des mörderischen Symbionten, auch wenn es sich in gewissen Aspekten den Erwartungen an die typische Carnage-Story beugt.