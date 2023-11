Eine Spider-Woman kommt selten alleine – Erster Trailer zu Madame Web veröffentlicht

Sony kann gute Filme mit Spider-Man. Der Versuch Abenteuer mit den Bösewichten des Spiderverse auf die große Leinwand zu bringen ist bisher aber noch nicht geglückt. Venom war mittelmäßig, Venom: Let There Be Carnage war zumindest etwas besser und Morbius war ein totaler Flop. Ob angekündigte Filme wie ein Venom 3, Kraven the Hunter oder noch andere geheime Projekte das Ruder rumreißen können, muss man an diesem Punkt klarerweise anzweifeln. Jetzt kündigte Sony mit Madame Web zumindest den nächsten Film dieses Universum an, welcher nicht Bösewichte, sondern andere Spider-Menschen in den Mittelpunkt rücken soll.

Madame Web erzählt die Entstehungsgeschichte der gleichnamigen Figur aus den Marvel-Comics, welche dort eigentlich als alte Frau dargestellt wird. Diese hat eine direkte Verbindung zum Spiderverse und dem Schicksal der einzelnen Spider-Men, wie auch Spider-Woman. Bereits im Trailer bekommen wir neben der Hauptfigur auch 3 verschiedene Spider-Woman vorgestellt. Madame Web (gespielt von Dakota Johnson, Fifty Shades of Grey) muss also nicht nur mit ihren neuen Kräften klarkommen, sondern auch drei junge Frauen beschützen (gespielt von Sydney Sweeney, Celeste O’Connor und Isabela Merced), die in Zukunft zu mächtigen Helden werden, sollten sie die Gegenwart überleben.

Als Kinostart gibt Sony Pictures den 14. Februar 2024 an. Somit ist der Film bereits in weniger als 3 Monaten in den hiesigen Kinos anschaubar. Bisher ist noch nicht bekannt, ob Madame Web auch andere Figuren aus Sonys Spiderverse auftreten lassen wird. Auszuschließen ist dies aber natürlich nicht. Auf alle Fälle machen die Worte – In der Zwischenzeit in einem anderen Universum… – aus der Videobeschreibung des Trailers direkt klar, dass die Geschichte in einem eigenen Universum spielen wird.

Hier gibt es den ersten offiziellen Trailer zu Madame Web: