Neue Gameplay-Features, Bestenlisten und der neue Held Augran kommen zu Honor of Kings

Das Entwicklungsstudio Timi Studio und der Publisher Level Infinite kündigen einen neuen Helden für das Mobile-MOBA Honor of Kings an. Der Kämpfer Augran, der auch als der Seher der Misty Marshes bekannt ist, kann die Geister seiner Feinde beschwören, um Gegner anzugreifen und Gelände zu umgehen und so schneller zu seinem Team zu gelangen. Spieler*innen, die ihren Rang in der neuen Meisterschaftsfunktion verbessern und Elite-Privilegien mit Freund*innen teilen, können sich auf dem Spielfeld einen Vorteil verschaffen.

Der neue Held kommt als unnahbare Figur in die Misty Marches und bringt viele Geheimnisse aus der Vergangenheit mit sich. Augran ist in der Lage, die Geister seiner Feinde zu beschwören, um Gegner zu besiegen und Seelen in einen neuen Zyklus der Wiedergeburt zu leiten. Er ist bestrebt, die Bewohner*innen der Stadt zu beschützen, während er verlorene Seelen auf ihre nächste Reise führt. Augran steht den Spieler*innen ab dem 25. Juli zum Testen zur Verfügung. Diejenigen, die an der Event-Kampagne vom 27. bis 28. Juli teilnehmen, können ihn kostenlos erhalten.

Augrans Fähigkeiten beinhalten:

Seelenresonanz – Augrans Grundangriffe verbinden sich mit den Seelen seiner Feinde und verursachen bei jedem Angriff physischen Schaden. Wenn die Feinde die Seelenkette nicht abschütteln können, erhöht sich die Schadensfrequenz. Der Schaden, den die Seelenkette zu Beginn und am Ende verursacht, hat einen Treffereffekt von 100%, der restliche Schaden hat einen geringeren Treffereffekt.

Fähigkeit 1: Pfad des Vergehens – Augran erschafft einen Pfad und fügt den getroffenen Zielen magischen Schaden zu. Der Pfad wird schneller, wenn er auf eine Wand oder die Grenze zwischen Leben und Tod trifft und fügt zusätzlichen magischen Schaden zu, wenn er mehrere Gegner trifft. Während er sich auf dem Pfad befindet, ignoriert er das Gelände und erhält einen Bonus auf die Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn der Pfad zum ersten Mal auf eine Wand trifft, wird eine Brücke des Passierens erschaffen, auf der er einen großen Bonus auf die Bewegungsgeschwindigkeit erhält und Feinde in der Nähe verlangsamt. Wenn er die Fähigkeit erneut einsetzt oder der Timer abläuft, wird seine Waffe zurückgerufen und er tritt in den Zustand des Sehers ein, der Ziele mit geringen Lebenspunkten sofort tötet.

Fähigkeit 2: Todesabgrund – Augran schwingt seine Waffe, verursacht physischen Schaden und verlangsamt Gegner für eine gewisse Zeit. Er erschafft eine Grenze zwischen Leben und Tod, die Feinde markiert, die sie berühren, und fügt Feinden, die die Äste an der Grenze berühren, zusätzlichen Schaden zu. Nach dem Wirken der Fähigkeit wird der nächste Grundangriff verstärkt, um zusätzlichen Schaden zu verursachen und Augrans Lebenspunkte wiederherzustellen. Befinden sich markierte Ziele innerhalb des Angriffsbereichs, verursacht die Seelenkette zusätzlichen Schaden und stellt seine Lebenspunkte für jedes markierte Ziel in der Nähe wieder her.

Fähigkeit 3: Seelenleiter (Ultimativ) – Augran entfesselt seine volle Kraft und steigt vom Himmel herab. Er verursacht physischen Schaden und stößt Gegner in der Nähe zurück. Wenn ein gegnerischer Held getroffen wird, stellt Augran einige Lebenspunkte wieder her und erschafft einen Geist, der ihm zur Seite steht. Nach der Landung geht er in den Seherzustand über und tötet Feinde mit niedrigen Lebenspunkten mit seinen Grundangriffen. Für jeden getroffenen gegnerischen Helden erhöht sich seine Heilung (bis zu 100%). Der Geist erbt einen Teil seines physischen Schadens und führt nur Grundangriffe aus, hat aber ein höheres Bewegungstempo und einen Angriffsgeschwindigkeitsbonus.

Die Spieler*innen können nun auch die Heldenempfehlungen und den entsprechenden Schwierigkeitsgrad während der Heldeneinstellung einsehen, wobei verschiedene Kategorien wie leicht, mittel, schwer und sehr schwer markiert sind.

Gemeinsame Vorteile mit Teamkameraden mit den neuen Elite-Privilegien

Spieler*innen können sich nun gemeinsame Vorteile mit ihren Teamkameraden zuverdienen und sich einen Vorteil in Kämpfen verschaffen. Spieler*innen, die ihren Großmeister-Rang erreicht haben und zu den Top 100 der nationalen Rangliste oder zu den Top 10 der gemeisterten Helden des Landes gehören, können zusätzliche Erfahrung für alle Helden und kostenlose Erfahrungspunkte für ihre Arkana erhalten, einschließlich der Hautprivilegien, die in Saison 6 verfügbar sind.

Die Vorteile können mit bis zu fünf Freund*innen aus den sozialen Listen geteilt werden.

Die neue Meisterschaftsfunktion

Spieler*innen können ihr lokales Team für die neue Meisterschaftsfunktion anmelden und sich an die Spitze kämpfen. Jeden Mittwoch bis Freitag kann sich für die Spiele angemeldet werden, die Samstags stattfinden.

Honor of Kings Invitational Midseason x Esports World Cup

Ab dem 01. August und als Teil des EWC-Lineups wird die Honor of Kings Invitational Midseason, 2024 Riyadh, 12 der besten Teams im Kampf um den Preispool von 3.000.000 USD antreten lassen. In der Midseason werden All Gamers Global, Impunity Esports, KAGENDRA, KPL Dream Team, LGD Gaming (Malaysia), Loops, Team Falcons, Team Secret, Team Vitality, Vivo Keyd Stars, Weibo Gaming (Malaysia) und das letzte südostasiatische Team des EWC SEA Showdown (BOOM Esports Philippines vs. Rex Regum Qeon Indonesia) um den prestigeträchtigen Titel des besten HOK-Teams kämpfen.

Bis zum 18. August können Spieler*innen noch ihre Belohnungen aus dem speziellen 50.000.000 Millionen Kampagnen-Event abholen. Weiter Informationen über Neuigkeiten und Updates zu Honor of Kings gibt es auf Instagram, Facebook, X (Twitter), YouTube und Twitch.

Honor of Kings ist im Google Play Store und im App Store erhältlich.